Matka : časopis za mlade matematičare , Vol. 34 No. 135, 2026.
- Datum izdavanja: 15.03.2026.
- Objavljen na Hrčku: 27.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Dora Hertelendi
Kratko priopćenje
Dragoljub Milošević
Kratko priopćenje
Rebeka Ćaćić
Kratko priopćenje
Martina Cvrk
Kratko priopćenje
Sanja Janeš
Kratko priopćenje
Nikol Radović
Kratko priopćenje
Zlatko Lobor
Kratko priopćenje
Petar Mladinić
Kratko priopćenje
Ruža Jeličić
Kratko priopćenje
Ardoja Ornik
Kratko priopćenje
Lucija Brekalo Mandić
Kratko priopćenje
Nikol Radović
Kratko priopćenje
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