Poslovna izvrsnost, Vol. 13 No. 1, 2019.

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Predgovor
(str.9-9)
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Foreword
(str.10-10)
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Uvodnik
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STIMULATING TEACHING AND LEARNING INNOVATIONS TO ENHANCE HIGHER EDUCATION QUALITY
(str.13-31)
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POTICANJE INOVACIJA U UČENJU I POUČAVANJU RADI
UNAPRJEĐENJA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA
(str.31-31)
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Ines Dužević, Tomislav Baković, Mia Delić
Izvorni znanstveni članak
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THE ROLE OF CREATIVE CITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT
(str.35-55)
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ULOGA KREATIVNIH GRADOVA U REGIONALNOM RAZVOJU
(str.55-55)
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Marinela Krstinić Nižić, Elena Rudan, Maša Trinajstić
Prethodno priopćenje
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THE IMPACT OF SOCIAL AND CULTURAL FACTORS ON SUCCESS OF TRADE INTERNATIONALIZATION
(str.57-76)
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UTJECAJ SOCIOKULTURNIH ČIMBENIKA NA USPJEŠNOST
INTERNACIONALIZACIJE TRGOVINE
(str.76-76)
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Sreten Ćuzović, Svetlana Sokolov Mladenović, Đorđe Ćuzović
Prethodno priopćenje
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DERIVED-IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS AS A TOOL TO
IDENTIFY PRIORITIES FOR DESTINATION PRODUCT DEVELOPMENT
(str.77-86)
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PRIMJENA ANALIZE DERIVIRANE VAŽNOSTI I IZVEDBE KAO TEHNIKE
ZA IDENTIFIKACIJU RAZVOJNIH PRIORITETA DESTINACIJSKOG
TURISTIČKOG PROIZVODA
(str.86-86)
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Josip Mikulić
Prethodno priopćenje
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STRUKTURA KAPITALA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U REPUBLICI
HRVATSKOJ
(str.87-101)
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CAPITAL STRUCTURE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN
THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.101-101)
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Martina Harc
Prethodno priopćenje
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GENERATION Z IN BRICK-AND-MORTAR STORES: A REVIEW AND
RESEARCH PROPOSITIONS
(str.105-120)
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GENERACIJA Z U TRADICIONALNIM PRODAVAONICAMA: PREGLED I
PRIJEDLOZI ISTRAŽIVANJA
(str.120-120)
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Katija Vojvodić
Pregledni rad
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THE ANALYSIS OF MARKET PARTICIPANTS MANAGING THE REVERSE
LOGISTICS FLOWS AND BUSINESS OPERATIONS
(str.121-142)
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ANALIZA TRŽIŠNIH SUDIONIKA KOJI UPRAVLJAJU POVRATNIM
LOGISTIČKIM TOKOVIMA I POSLOVNIM OPERACIJAMA
(str.142-142)
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Veljko M. Mijušković, Iva Vuksanović Herceg
Pregledni rad
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ISHODI UČENJA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA I
TRŽIŠTA RADA NA EKONOMSKIM FAKULTETIMA I SVEUČILIŠNIM
ODJELIMA U RH – KRITIČKA ANALIZA
(str.143-164)
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LEARNING OUTCOMES IN THE FIELD OF HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT AND LABOR MARKET AT ECONOMIC FACULTIES AND
UNIVERSITY DEPARTMENTS - CRITICAL ANALYSIS
(str.164-164)
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Aleksandra Krajnović, Ivona Vrdoljak Raguž, Jurica Bosna
Pregledni rad
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OSNOVNE ZNAČAJKE INTELEKTUALNOG KAPITALA U PROCESU
UPRAVLJANJA I RAZVOJA LUČKIH UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
(str.165-180)
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BASIC CHARACTERISTICS OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE PORT
AUTHORITY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PROCESS IN THE
REPUBLIC OF CROATIA
(str.180-180)
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Alen Jugović, Kristina Pilko Demirkiran, Alen Host
Pregledni rad
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ŠPIJUNAŽA I BUSINESS INTELLIGENCE U SPORTU
(str.181-195)
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ESPIONAGE AND BUSINESS INTELLIGENCE IN SPORT
(str.195-195)
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Luka Leško
Pregledni rad
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FORMIRANJE CIJENA U MALOPRODAJI: CJENOVNE STRATEGIJE –
PROMOCIJE – PROFITABILNOST (Dario Dunković)
(str.199-200)
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Kristina Petljak
Recenzija, Prikaz
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