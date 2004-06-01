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Fizika B : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 13 No. 2, 2004.

  • Datum izdavanja: 01.06.2004.
  • Objavljen na Hrčku: 09.07.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Leptoproduction of cumulative nucleons (str. 337-346)

engleski pdf 155kb
Višenukleonska leptotvorba (str. 337-346)

M. A. Braun, V. V. Vechernin, B. Vlahović
Izlaganje sa skupa

The p(d,d') reaction and the σNN* (1440) coupling constant (str. 347-354)

engleski pdf 144kb
Reakcija p(d, d ′ ) i konstanta vezanja σNN∗ (1440) (str. 347-354)

B. Juliá-Díaz, A. Valcarce, F. Fernández
Izlaganje sa skupa

The compact star in the SU(3) sigma model (str. 355-364)

engleski pdf 180kb
Zvijezde velike gustoće i SU(3) sigma model (str. 355-364)

Ryszard Manka, Ilona Bednarek
Izlaganje sa skupa

Measuring the transition form factors of pseudoscalar mesons at low Q2 (str. 365-372)

engleski pdf 310kb
Mjerenje prijelaznih faktora oblika pseudoskalarnih mezona za male Q2 (str. 365-372)

D. S. Dale (for the PrimEx Collaboration)
Izlaganje sa skupa

Nuclear forces from chiral dynamics (str. 373-382)

engleski pdf 121kb
Nuklearne sile iz kiralne dinamike (str. 373-382)

Renat Kh. Gainutdinov, Augul A. Mutygullina
Izlaganje sa skupa

Disoriented chiral condensate and charge-neutral particle fluctuations in heavy-ion collisions (str. 383-396)

engleski pdf 186kb
Dezorijetirani kiralni kondenzat i fluktuacije nabijenih i neutralnih čestica u sudarima teških iona (str. 383-396)

Mladen Martinis, Vesna Mikuta-Martinis
Izlaganje sa skupa

Generalized parton distributions and the structure of the constituent quark (str. 397-404)

engleski pdf 126kb
Poopćene raspodjele partona i struktura sastavnog kvarka (str. 397-404)

Sergio Scopetta, Vicente Vento
Izlaganje sa skupa

Pion-nucleon charge exchange measurements in the region of the ∆(1232) resonance (str. 405-412)

engleski pdf 158kb
Mjerenja izmjene naboja pion-nukleon u području ∆(1232) rezonancije (str. 405-412)

M. E. Sadler (for the Crystal Ball Collaboration)
Izlaganje sa skupa

Hadronization process in deep inelastic scattering at HERMES (str. 413-422)

engleski pdf 230kb
Proces hadronizacije u duboko-neelastičnom raspršenju u eksperimentu HERMES (str. 413-422)

V. Muccifora (On behalf of the HERMES Collaboration)
Izlaganje sa skupa

Accessing the pion distribution amplitude through the CLEO and E791 data (str. 423-432)

engleski pdf 271kb
Dobivanje amplitude pionske raspodjele iz mjerenja CLEO i E791 (str. 423-432)

Alexander P. Bakulev, S. V. Mikhailov, N. G. Stefanis
Izlaganje sa skupa

Experimental evidence for molecular structures in light nuclei (str. 433-442)

engleski pdf 226kb
Eksperimentalni dokazi (pokazatelji) molekulske strukture lakih jezgri (str. 433-442)

Neven Soić, Saša Blagus, Mladen Bogovac, Wilton Catford, Silvio Cherubini, Nobby Clarke, Evelina Costanzo, Laurent Donadille, Stjepko Fazinić, Martin Freer, Brian Fulton, Barry Greenhalgh, Kate Jones, Marcello Lattuada, Peter Leask, Djelloul Mahboub, Matko Milin, Đuro Miljanić, Dubravko Rendić, Stefano Romano, Claudio Spitaleri, Tonči Tadić, Doug Watson, David Weisserf, Mile Zadro
Izlaganje sa skupa

Recent progress in the relativistic description of few-body systems (str. 443-452)

engleski pdf 287kb
Nov napredak u relativističkom opisu maločestičnih sustava (str. 443-452)

Franz Gross
Izlaganje sa skupa

JLab's Hall A after the 12 GeV Upgrade (str. 453-460)

engleski pdf 903kb
Halla A JLaba nakon postizanja 12 GeV (str. 453-460)

John J. LeRose
Izlaganje sa skupa

A Bethe-Salpeter-equation study with the 〈A2〉 - enhanced effective QCD coupling (str. 461-476)

engleski pdf 211kb
Bethe–Salpeterova jednadžba s efektivnim QCD vezanjem i 〈A2〉-pojačanjem (str. 461-476)

Dalibor Kekez, Dubravko Klabučar
Izlaganje sa skupa

Cluster calculation for 9ΛBe hypernucleus in Faddeev approach (str. 477-482)

engleski pdf 102kb
Nakupinski račun 9ΛBe hiperjezgre Faddeevom metodom (str. 477-482)

Vladimir Suslov, Igor Filikhin, Branislav Vlahović
Izlaganje sa skupa

Radiative widths of light pseudoscalar mesons at 11 GeV via the Primakoff effect (str. 483-490)

engleski pdf 187kb
Mjerenje radijativne širine lakih pseudoskalarnih mezona na 11 GeV promakoffovim efektom (str. 483-490)

M. Khandaker (for the PrimEx Collaboration)
Izlaganje sa skupa

Hadronic correlations above the chiral/deconfinement transitio (str. 491-500)

engleski pdf 126kb
Hadronske korelacije iznad prijelaza kiralnost – odsužnjivanje (str. 491-500)

David B. Blaschke, Kyrill A. Bugaev
Izlaganje sa skupa

Preliminary differential cross sections of the charge-exchange reaction (str. 501-506)

engleski pdf 138kb
Prethodni diferencijalni udarni presjeci za reakciju izmjene naboja (str. 501-506)

Darko Makterović (FOR THE CRYSTAL BALL COLLABORATION), Ivan Supek
Izlaganje sa skupa

Modifications of Delta in nuclear medium (str. 507-512)

engleski pdf 109kb
Promjene svojstava Delta u nuklearnoj sredini (str. 507-512)

Damir Bosanr (for the A1 collaboration at MAMI), Mihael Makek
Izlaganje sa skupa

Hard exclusive reactions and the two-gluon components of η and η' mesons (str. 513-522)

engleski pdf 156kb
Tvrde ekskluzivne reakcije i dvo-gluonske komponente η i η ′ mezona (str. 513-522)

Kornelija Passek-Kumerički
Izlaganje sa skupa

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