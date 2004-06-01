Fizika B : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 13 No. 2, 2004.
- Datum izdavanja: 01.06.2004.
- Objavljen na Hrčku: 09.07.2023.
Sadržaj
Puni tekst
M. A. Braun, V. V. Vechernin, B. Vlahović
Izlaganje sa skupa
B. Juliá-Díaz, A. Valcarce, F. Fernández
Izlaganje sa skupa
Ryszard Manka, Ilona Bednarek
Izlaganje sa skupa
D. S. Dale (for the PrimEx Collaboration)
Izlaganje sa skupa
Renat Kh. Gainutdinov, Augul A. Mutygullina
Izlaganje sa skupa
Mladen Martinis, Vesna Mikuta-Martinis
Izlaganje sa skupa
Sergio Scopetta, Vicente Vento
Izlaganje sa skupa
M. E. Sadler (for the Crystal Ball Collaboration)
Izlaganje sa skupa
V. Muccifora (On behalf of the HERMES Collaboration)
Izlaganje sa skupa
Alexander P. Bakulev, S. V. Mikhailov, N. G. Stefanis
Izlaganje sa skupa
Neven Soić, Saša Blagus, Mladen Bogovac, Wilton Catford, Silvio Cherubini, Nobby Clarke, Evelina Costanzo, Laurent Donadille, Stjepko Fazinić, Martin Freer, Brian Fulton, Barry Greenhalgh, Kate Jones, Marcello Lattuada, Peter Leask, Djelloul Mahboub, Matko Milin, Đuro Miljanić, Dubravko Rendić, Stefano Romano, Claudio Spitaleri, Tonči Tadić, Doug Watson, David Weisserf, Mile Zadro
Izlaganje sa skupa
Franz Gross
Izlaganje sa skupa
John J. LeRose
Izlaganje sa skupa
Dalibor Kekez, Dubravko Klabučar
Izlaganje sa skupa
Vladimir Suslov, Igor Filikhin, Branislav Vlahović
Izlaganje sa skupa
M. Khandaker (for the PrimEx Collaboration)
Izlaganje sa skupa
David B. Blaschke, Kyrill A. Bugaev
Izlaganje sa skupa
Darko Makterović (FOR THE CRYSTAL BALL COLLABORATION), Ivan Supek
Izlaganje sa skupa
Damir Bosanr (for the A1 collaboration at MAMI), Mihael Makek
Izlaganje sa skupa
Kornelija Passek-Kumerički
Izlaganje sa skupa
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