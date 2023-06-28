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Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 25 No. 2, 2023.

  • Datum izdavanja: 28.06.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 31.07.2023.

Sadržaj

Puni tekst

FOREWORD (str. 388-389)

engleski pdf 21kb
UVODNIK (str. 388-389)

Editorial Team
Uvodnik

hrvatski pdf 21kb
State Graduation Exam Results as One of the Indicators of the Success of Secondary Education of Students with Disabilities (str. 391-422)

engleski pdf 346kb
Rezultati državne mature kao jedan od pokazatelja uspješnosti srednjoškolskoga obrazovanja učenika s teškoćama (str. 391-422)

Sanja Horvatić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 346kb
Application of the UNESCO Guidelines and the Holistic Approach in the Slovenian Education System (str. 423-451)

engleski pdf 266kb
Primjena UNESCO-ovih smjernica i holističkoga pristupa u slovenskom obrazovnom sustavu (str. 423-451)

Sebastjan Kristovič, Jasmina Kristovič, Polonca Pangrčič
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 266kb
Motivating Students to Learn is a Creative Act: A Qualitative Study on Teachers’ Beliefs (str. 453-490)

engleski pdf 364kb
Uvjerenja učitelja o motivaciji učenika za učenje: kvalitativna studija (str. 453-490)

Nataša Lalić-Vučetić, Slavica Ševkušić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 364kb
The Variation in Turkish Students’ Reading Skills Based on PISA 2018: The Effects of the Teaching and Learning Process (str. 491-525)

engleski pdf 331kb
Razlike u čitalačkoj pismenosti kod turskih učenika prema istraživanju PISA 2018: Utjecaj procesa učenja i poučavanja (str. 491-525)

Harun ŞAHİN, Çiğdem Güzle Kayır
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 331kb
Effects of the STEM Education Program on Preschool Children’s Science Process SkillsUtjecaj STEM obrazovnoga programa na vještine znanstvenoga mišljenja predškolske djece (str. 527-558)

engleski pdf 392kb
Utjecaj STEM obrazovnoga programa na vještine znanstvenoga mišljenja predškolske djece (str. 527-558)

Sumeyye Ocal, Mehmet Nur Tuğluk
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 392kb
Examining the Art Festivals as an Informal Learning Environment for Educators of People with Disability: A Case Study (str. 559-599)

engleski pdf 365kb
Analiza umjetničkih festivala kao okružja za informalno učenje edukatora koji rade s osobama s invaliditetom: studija slučaja (str. 559-599)

Rabia Bayındır, Adile Emel Sardohan Yıldırım, Ivan Hromatko
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 365kb
A Systematic Review of Blogging Practices in Teaching EFL/ESL (str. 601-638)

engleski pdf 1134kb
Sustavni pregled praksi pisanja mrežnoga dnevnika u poučavanju EFL / ESL (str. 601-638)

Abdullah Arslan
Pregledni rad

hrvatski pdf 1134kb
Music in the Curriculum of Early Childhood and Preschool Education (str. 639-671)

engleski pdf 334kb
Glazba u kurikulu ranoga i predškolskoga odgoja (str. 639-671)

Branimir Mendeš, Snježana Dobrota
Pregledni rad

hrvatski pdf 334kb
Multi-perspective Analysis of the School Leader Role in (De)construction of Hidden Curriculum (str. 673-700)

engleski pdf 271kb
Višeperspektivna analiza uloge školskoga ravnatelja u (de)konstrukciji skrivenoga kurikula (str. 673-700)

Rahaela Varga, Maja Zorić
Pregledni rad

hrvatski pdf 271kb
Comparative analysis of intercultural education from the perspective of management teams. The case of Spain and France (str. 701-735)

Verónica Sevillano-Monje, Ángela Martín-Gutiérrez, Mario León-Sánchez
Stručni rad

engleski pdf 564kb

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