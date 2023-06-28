Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 25 No. 2, 2023.
- Datum izdavanja: 28.06.2023.
- Objavljen na Hrčku: 31.07.2023.
Sadržaj
Puni tekst
Editorial Team
Uvodnik
Sanja Horvatić
Izvorni znanstveni članak
Sebastjan Kristovič, Jasmina Kristovič, Polonca Pangrčič
Izvorni znanstveni članak
Nataša Lalić-Vučetić, Slavica Ševkušić
Izvorni znanstveni članak
Harun ŞAHİN, Çiğdem Güzle Kayır
Izvorni znanstveni članak
Sumeyye Ocal, Mehmet Nur Tuğluk
Izvorni znanstveni članak
Rabia Bayındır, Adile Emel Sardohan Yıldırım, Ivan Hromatko
Prethodno priopćenje
Abdullah Arslan
Pregledni rad
Branimir Mendeš, Snježana Dobrota
Pregledni rad
Rahaela Varga, Maja Zorić
Pregledni rad
Verónica Sevillano-Monje, Ángela Martín-Gutiérrez, Mario León-Sánchez
Stručni rad
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