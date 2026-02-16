 Skoči na glavni sadržaj

Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju , Vol. 22 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Konstrukcija dominantnih ratnih narativa hrvatskih veterana u razdoblju 2000. – 2005.: između očuvanja i pregovaranja (str. 7-27)

hrvatski pdf 144kb
Croatian Veterans’ Construction of the Dominant 1990s War Narrative in the 2000-2005 Period: Between Preservation and Negotiation (str. 0-0)

Sven Milekić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 180kb
Izvršna protiv zakonodavne vlasti: vojne ovlasti američkog predsjednika i Kongresa u suvremenome međunarodnom okruženju (str. 29-47)

hrvatski pdf 134kb
The Executive Power versus the Legislative Power: The Powers of the US President and the Congress in Matters of Military Authority (str. 0-0)

Sandro Knezović, Ante Zrile
Pregledni rad

O racionalnostima i iracionalnosti: poruka liberalizmu u Schmittovim ranim radovima (str. 49-65)

hrvatski pdf 129kb
On Rationalities and Irrationality: A message to Liberalism in Schmitt’s early works (str. 0-0)

Katarina Jukić
Izvorni znanstveni članak

Kantov postulat javnog prava (str. 67-85)

hrvatski pdf 141kb
Kant’s Postulate of Public Right (str. 0-0)

Domagoj Vujeva
Izvorni znanstveni članak

Mimetic Economies: Descending into Plato’s Hidden Abode of Queer Production (str. 87-112)

engleski pdf 175kb
Gospodarstvo Mimeze: Silazak u Platonov skriveni svijet queer proizvodnje (str. 0-0)

Darko Vinketa
Izvorni znanstveni članak

Postkapitalistička hipoteza i tri perspektive digitalne transformacije (str. 113-138)

hrvatski pdf 175kb
Postcapitalist Hypothesis and Three Perspectives of Digital Transformation (str. 0-0)

Vedran Jerbić, Ivan Lasić
Pregledni rad

Iliberalizam: Rasprava s Marlene Laruelle (str. 141-148)

Enes Kulenović
Ostalo

hrvatski pdf 63kb
Kuba: Razgovor s Hellen Yaffe (str. 149-157)

Marko Grdešić
Ostalo

hrvatski pdf 73kb
Uvod u izborne sustave: Razgovor s autorom (str. 159-171)


Ostalo

hrvatski pdf 88kb
Strukturalno podrijetlo postjugoslavenskih režima: Razgovor s autoricom (str. 173-186)


Ostalo

hrvatski pdf 97kb
Ikona jedne ideologije - Život i djelo Rudija Supeka (str. 189-195)

Luka Matić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 73kb
Slijepa ulica hermeneutike sumnje (str. 197-206)

Josip Pandžić
Reagiranje, polemika

hrvatski pdf 91kb
Zora svega: Nova povijest čovječanstva (str. 209-214)

Jakov Zucić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 64kb
Dostojevski, ideje, prijepori (str. 215-220)

Damjan Stanić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 67kb
Dvije kuće iznad mora: Kultura sjećanja dalmatinskih obitelji (str. 221-224)

Ivana Kaćunić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 51kb
Cyberpunk: Le Nouveau système totalitaire (str. 225-231)

Erika Pirić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 74kb
Pirate Care: Acts Against the Criminalization of Solidarity (str. 233-239)

Pavao Parunov
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 69kb

