Bogoslovska smotra , Vol. 95 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.09.2025.

Sadržaj (str. 243-244)

hrvatski pdf 348kb
Contents (str. 245-246)


Učiniti Božju riječ dostupnom svakom čovjeku (str. 247-252)

Taras Barščevski
Uvodnik

hrvatski pdf 317kb
Teorije prevođenja kao okvir za biblijsko prevođenje i proučavanje prijevodā Biblije (str. 253-273)

hrvatski pdf 476kb
Translation Theories and Their Potential to Inform Bible Translation and Scholarship (str. 253-254)

Nataša Pavlović
Izvorni znanstveni članak

The Interlinear Editions of the New Testament. Historical Notes, Hermeneutical Issues and Operational Challenges (str. 275-289)

engleski pdf 512kb
Interlinearna izdanja Novog zavjeta. Povijesne bilješke, hermeneutička pitanja i operativni izazovi (str. 275-275)

Marco Zappella
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 512kb
Prevođenje Biblije kao literature. Izazov i prigoda vjernosti originalu (str. 291-311)

hrvatski pdf 547kb
Translating the Bible as Literature. The Challenge and Opportunity for Remaining Faithful to the Original (str. 292-292)

Ivan Lovrić
Izvorni znanstveni članak

Hrvatski biblijski tekstovi u jezičnoj raslojenosti (str. 313-341)

hrvatski pdf 650kb
Language Varieties and Croatian Biblical Texts (str. 313-314)

Zrinka Jelaska
Izvorni znanstveni članak

Teološke pretpostavke i prevoditeljske kompetencije za prijevod Svetog pisma (str. 343-367)

hrvatski pdf 613kb
Theological Presuppositions and Translator Competencies in the Translation of the Holy Scripture (str. 344-344)

Taras Barščevski
Izvorni znanstveni članak

Pledoaje za očuvanje ljudske slabosti Božjih riječi u prijevodu Pisma. Teološka i egzegetska zapažanja (str. 369-390)

hrvatski pdf 752kb
A Plea for the Preservation of the Human Weakness of God’s Words in the Translation of Scripture. Theological and Exegetical Observations (str. 370-370)

Miljenka Grgić
Izvorni znanstveni članak

Prijevod imena osoba Novog zavjeta (str. 391-404)

hrvatski pdf 588kb
Translating Proper Names in the New Testament (str. 391-392)

Silvana Fužinato
Prethodno priopćenje

Upotreba indikativa prezenta u novozavjetnom grčkom i četirima hrvatskim prijevodima. Analiza izabranih primjera (str. 405-428)

hrvatski pdf 531kb
The Use of the Present Indicative in New Testament Greek and in Four Croatian Translations. An Analysis of Selected Examples (str. 406-406)

Božidar Mrakovčić
Izvorni znanstveni članak

Psihološki glagoli i glagoli mišljenja u prijevodima Ivanova evanđelja na hrvatskome i poljskome (str. 429-460)

hrvatski pdf 666kb
Psychological and Cognitive Verbs in Croatian and Polish Translations of the Gospel of John (str. 429-430)

Arkadiusz Krasicki, Anita Bartulović
Izvorni znanstveni članak

Pavlov stil govora. Sintaksa i egzegeza Gal 2,1-10 (str. 461-475)

hrvatski pdf 424kb
Paul’s Style of Speech. Syntax and Exegesis Gal 2:1-10 (str. 461-462)

Mario Cifrak
Pregledni rad

Prijevod čestica u Novom zavjetu – primjer ἄρα οὖν u Poslanici Efežanima 2,19 (str. 477-509)

hrvatski pdf 664kb
Translation of the Particles in the New Testament – the α ̓ ́ρα οὖν Example in The Letter to the Ephesians 2:19 (str. 478-478)

Tomislav Zečević
Izvorni znanstveni članak

»Ima li koristi« ili »ima li radosti« u prijevodu hapax legomena u Poslanici Filemonu? (str. 511-526)

hrvatski pdf 514kb
Is there ’Benefit’ or ’Joy’ in the Translation of hapax legomena in the Epistle to Philemon? (str. 511-512)

Anđelo Maly
Izvorni znanstveni članak

Prijevod naziva dragih kamenja (minerala) u Novom zavjetu. Leksička i teološka analiza dragih kamenja (minerala) u temeljima novog Jeruzalema (Otk 21,19-20) (str. 527-558)

hrvatski pdf 686kb
Translation of the Names of Precious Stones (Minerals) in the New Testament. Lexical and Theological Analysis of Precious Stones (Minerals) in the Foundation of the New Jerusalem (Rev 21:19-20) (str. 528-528)

Ivan Benaković
Izvorni znanstveni članak

Glina ili nešto drugo?. Pokušaj objašnjenja neočekivanog leksema cāpār u Post 2,7 (str. 559-570)

hrvatski pdf 527kb
Clay or Something Else?. An Attempt to Explain the Unexpected Lexeme cāpār in Gen 2:7 (str. 559-560)

Dubravko Turalija
Prethodno priopćenje

Sakrament pomirenja pred izazovima suvremenih kriza (str. 571-592)

hrvatski pdf 473kb
The Sacrament of Reconciliation Amid the Challenges of Contemporary Crises (str. 571-572)

Milan Dančuo
Pregledni rad

Prof. dr. sc. Alojzije Hoblaj: biografija i bibliografija. Uz 80. obljetnicu života (str. 593-611)

Ana Thea Filipović, Marija Jurišić
Životopis

hrvatski pdf 456kb
Josip Bozanić. 2024. Alojzije Stepinac – žrtva za budućnost. Pastirsko pismo i homilije o Stepinčevu 1998. – 2023. Zagreb: Glas Koncila i Kršćanska sadašnjost, 400 str. (str. 613-625)

Hrvojka Mihanović-Salopek
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 471kb
Adrese suradnika (str. 626-628)

hrvatski pdf 190kb
Addresses of Contributors (str. 626-628)


