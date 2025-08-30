Tehnički vjesnik , Vol. 32 No. 5, 2025.
- Datum izdavanja: 30.08.2025.
- Objavljen na Hrčku: 06.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Izvorni znanstveni članak
Jiaoli Shi, Xiaoping Liu, Anyuan Deng, Xiangyu Liu, Zhuolin Mei, Shunli Zhang, Shimao Yao, Xiancheng Wang, Liya Xu, Kai He
Izvorni znanstveni članak
Suma Sira Jacob, Ghadah Aldehim, Mashael Maashi, S. Dhanalakshmi
Izvorni znanstveni članak
Lingxin Bu, Adilet Sugirbay, Teng Li
Izvorni znanstveni članak
Wei Yang, Yitong Zhou, Jianying Xiong, Shiwei Zhang, Lei Zhang, Leiyue Yao
Izvorni znanstveni članak
V. R. Vijaykumar, K. Vijayagopal
Izvorni znanstveni članak
Lin Zhang, Qian Wang, Yuanlin Xia, YanTing Xia, Lei Zhong
Izvorni znanstveni članak
Sathish D., K. R. Valluvan, S. Jabeen Begum
Izvorni znanstveni članak
Zhi Xiong Jin, Ran Wen, Ji Lan Huang
Izvorni znanstveni članak
Enes Koca, Veysel Gökhan Böcekçi, Pinar Özkan
Izvorni znanstveni članak
Xuan Rong Zhao
Izvorni znanstveni članak
Shobana Nageswari C., Setu Garg, Radwa Marzouk, Shahul Hameed Shabeer S.
Izvorni znanstveni članak
Siyu Wang, Mingyang Li, Limin Wang, Xuming Han, Jiawei Li
Izvorni znanstveni članak
Laila Bouaziz, Mehdi Dhaoui, Mouna Ben Hamed, Aymen Flah, Habib Kraiem, Mishari Metab Almalki, Ahmad A. Mousa
Izvorni znanstveni članak
Chunsheng Zhang, Bibo Liu, Changwei Wang
Izvorni znanstveni članak
Khadirkumar N., Bharathi A.
Izvorni znanstveni članak
Ye Qin, Yaowu Kang
Izvorni znanstveni članak
Chandraleka J., Selvaraj P.
Izvorni znanstveni članak
Xinyue Feng, Niwat Angkawisittpan, Jianhui Li
Izvorni znanstveni članak
Sanja Tucikešić, Tanja Đukanović, Branko Božić, Ankica Milinković, Sandra Kosić Jeremić
Izvorni znanstveni članak
Fang Wang, Caijun Xu, Bin Liu, Wenjun Chen, Shaodong Yan
Izvorni znanstveni članak
Usha Subramaniam, Sudhakar Thiruvenkatasamy, Eatedal Alabdulkreem, Nuha Alruwais
Izvorni znanstveni članak
Jun-Hong Zhang, Ling-Yu Li, Chao-Yu Zhai
Izvorni znanstveni članak
Esra Çelik, Muhammed Emre Keskin, Vecihi Yiğit
Izvorni znanstveni članak
Peng Tang, Sai Gong
Izvorni znanstveni članak
Erdem Büyükgökoğlan, Sinan Uğuz
Izvorni znanstveni članak
Kai Wang, Yan Wu, Can Zhao
Izvorni znanstveni članak
Branka Martić, Anita Kulaš Mirosavljević, Maja Vretenar Cobović
Izvorni znanstveni članak
Xiang Wu, Jiajian Zhang, Junchao Wang, Shijie Zhang, Tianfei Chen
Izvorni znanstveni članak
Krunoslav Mirosavljević, Robert Benković, Iva Knezović, Ana Hrgovčić, Teuta Benković-Lačić
Izvorni znanstveni članak
Beom Seok Kim, Heeseung Son, Junoh Lee, Daehee Jang, Deokjin Kim, Sangwook Lee, Ben Lee, Jinsung Cho
Izvorni znanstveni članak
Darko Damjanovic, Marko Pavkovic, Rehan Khan, Lorenzo Scappatiacci
Izvorni znanstveni članak
Karthik S., Sujatha C., Premkumar M.
Izvorni znanstveni članak
Fuchun Xing, Yang Cao, Feng Li
Izvorni znanstveni članak
V. M. Senthilkumar, K. Kalaiselvi, K. Umadevi, K. Vinoth Kumar
Izvorni znanstveni članak
Linlin Wang
Izvorni znanstveni članak
Neven Vukadinović, Ivica Pavić, Tomislav Alinjak
Izvorni znanstveni članak
Hui Yang, Bo Chen
Izvorni znanstveni članak
Doru Anastasiu Popescu, Marian Ileana, Nicolae Bold
Izvorni znanstveni članak
Meilin Wang, Wangyu Chen, Ziquan Lin
Izvorni znanstveni članak
Abdurrahim Erat, Ahmet Mete Vural
Izvorni znanstveni članak
Xianlong Ma
Izvorni znanstveni članak
Slađan Lovrić, Alan Topčić, Edin Cerjaković
Izvorni znanstveni članak
Yanlong Zhu, Xiangshang Su
Izvorni znanstveni članak
D. Manoj, F.T. Josh
Izvorni znanstveni članak
Muthukumaran B., Ramachandran B.
Izvorni znanstveni članak
Halime Ilayda Dogan, Ahmet Mavi, Gültekin Uzun
Pregledni rad
Posjeta: 0 *