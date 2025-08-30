 Skoči na glavni sadržaj

Tehnički vjesnik , Vol. 32 No. 5, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Analysis of Possibilities to Increase Products Durability (str. 1579-1584)

Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1518kb
A Survey of Encryption-based Access Control Schemes in Named Data Networking (str. 1585-1600)

Jiaoli Shi, Xiaoping Liu, Anyuan Deng, Xiangyu Liu, Zhuolin Mei, Shunli Zhang, Shimao Yao, Xiancheng Wang, Liya Xu, Kai He
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 972kb
Hyb_LSTM+KCNN: Hybrid Long Short Term Memory with Kernel Convolution Neural Networks Based Time Series Forecasting for Air Quality Index Detection (str. 1601-1606)

Suma Sira Jacob, Ghadah Aldehim, Mashael Maashi, S. Dhanalakshmi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 593kb
Optimal Combination of Picking Motions for Robotic Apple Harvesting Based on Experimental and Simulation Analysis (str. 1607-1613)

Lingxin Bu, Adilet Sugirbay, Teng Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1617kb
Human Action Recognition Using Explainable Features and Sparse Motion History Images (str. 1614-1623)

Wei Yang, Yitong Zhou, Jianying Xiong, Shiwei Zhang, Lei Zhang, Leiyue Yao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1906kb
Performance Evaluation of Wrist Pulse Signals by using Hybrid Artificial Bee Colony with Feed Forward Neural Networks (str. 1624-1630)

V. R. Vijaykumar, K. Vijayagopal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 817kb
Design and Performance Analysis of Dual Straight Beam MEMS Micro Mirrors for Enhanced Scanning Capabilities (str. 1631-1638)

Lin Zhang, Qian Wang, Yuanlin Xia, YanTing Xia, Lei Zhong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1590kb
Enhanced Data Protection and Application Delivery in Cloud Computing Using Intelligent Optimization and Encryption (str. 1639-1647)

Sathish D., K. R. Valluvan, S. Jabeen Begum
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1259kb
DST-Based 3D Obstacle Detection and Classification for Autonomous Driving (str. 1648-1659)

Zhi Xiong Jin, Ran Wen, Ji Lan Huang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1058kb
Effects of Fibre Bragg Gratings and Channel Number Variation on System Performance in Free Space Optical Communication Systems (str. 1660-1669)

Enes Koca, Veysel Gökhan Böcekçi, Pinar Özkan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7008kb
Synchronous Localization and Mapping of Mobile Robots Based on Pose Graph Optimization Algorithm (str. 1670-1681)

Xuan Rong Zhao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1396kb
Design and Optimization of a CMOS Inverter-Based Low-Noise Amplifier for Enhanced Gain and Efficiency in Wearable Electronics (str. 1682-1689)

Shobana Nageswari C., Setu Garg, Radwa Marzouk, Shahul Hameed Shabeer S.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1177kb
Regional Disparities and Evolutionary Trends in Physician Resources in China: A Deep Learning and Text Mining Approach (str. 1690-1704)

Siyu Wang, Mingyang Li, Limin Wang, Xuming Han, Jiawei Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2793kb
Study of the Effects of Wind Turbines Integration Into the Electricity Grid (str. 1705-1713)

Laila Bouaziz, Mehdi Dhaoui, Mouna Ben Hamed, Aymen Flah, Habib Kraiem, Mishari Metab Almalki, Ahmad A. Mousa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1468kb
MSMFAM-VoxelNeXt: LiDAR-Camera Fusion for Highway Traffic Perception (str. 1714-1722)

Chunsheng Zhang, Bibo Liu, Changwei Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2259kb
AEETMS: An Attribute-Based Energy Efficient Scheduling Scheme for Enhanced Performance and Longevity in Wireless Sensor Networks (str. 1723-1728)

Khadirkumar N., Bharathi A.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 637kb
GAN-Based Facial Information Protection for IoT Using Transfer Probability Models (str. 1729-1739)

Ye Qin, Yaowu Kang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2128kb
Enhancing Precision Agriculture with a Novel AI Framework for Early Crop Health Detection (str. 1740-1747)

Chandraleka J., Selvaraj P.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 823kb
Design and Performance Analysis of a Web Crawler-Based System for Emotional Feature Extraction from Social Media Data (str. 1748-1758)

Xinyue Feng, Niwat Angkawisittpan, Jianhui Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 417kb
Integration of GPS Data and Seismic Events using Lomb-Scargle Spectral Analysis: a Study of GPS Station SPLT (str. 1759-1767)

Sanja Tucikešić, Tanja Đukanović, Branko Božić, Ankica Milinković, Sandra Kosić Jeremić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1927kb
Innovative Vibration Signal Recognition for Enhanced Pipeline Safety Using Optimized Wavelet Denoising and Particle Swarm-Tuned Neural Networks (str. 1768-1781)

Fang Wang, Caijun Xu, Bin Liu, Wenjun Chen, Shaodong Yan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1679kb
Quantum Chameleon Swarm Optimizer-Based Feature Selection with Deep Learning for Intrusion Detection in Blockchain-Enabled IoT Environments (str. 1782-1788)

Usha Subramaniam, Sudhakar Thiruvenkatasamy, Eatedal Alabdulkreem, Nuha Alruwais
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1013kb
A Novel Work-State Analysis Method for Modelling Photovoltaic Arrays Under Multi-Illumination Conditions (str. 1789-1797)

Jun-Hong Zhang, Ling-Yu Li, Chao-Yu Zhai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1294kb
Wireless Sensor Network Design in Grid-Free Structure (str. 1798-1809)

Esra Çelik, Muhammed Emre Keskin, Vecihi Yiğit
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1162kb
Research on Damage Assessment and Reinforcement Method of Concrete Bridge After Fire (str. 1810-1816)

Peng Tang, Sai Gong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1669kb
Development of a Performance Evaluation System in Turkish Folk Dance Using Deep Learning-Based Pose Estimation (str. 1817-1824)

Erdem Büyükgökoğlan, Sinan Uğuz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1182kb
Construction of Urban Green Infrastructure (GI) Based on Waterlogging Security Pattern: A case study on Jiaozuo City (str. 1825-1831)

Kai Wang, Yan Wu, Can Zhao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2119kb
Economic Factors in the Process of Employee Motivation in the Metal Processing Industry in the Brod-Posavina County (str. 1832-1838)

Branka Martić, Anita Kulaš Mirosavljević, Maja Vretenar Cobović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 298kb
A Dynamic State Feedback Based Control Strategy and Simulation for Massively Interrelated Power System with Multi-overlapping Distributed limited-time Connectivity (str. 1839-1847)

Xiang Wu, Jiajian Zhang, Junchao Wang, Shijie Zhang, Tianfei Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 600kb
Modelling of Moisture Release Dynamics During the Drying Process (str. 1848-1855)

Krunoslav Mirosavljević, Robert Benković, Iva Knezović, Ana Hrgovčić, Teuta Benković-Lačić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1838kb
Enhancing UAV Security through Comprehensive Vulnerability Analysis and an ARM PSA-Based Architecture (str. 1856-1867)

Beom Seok Kim, Heeseung Son, Junoh Lee, Daehee Jang, Deokjin Kim, Sangwook Lee, Ben Lee, Jinsung Cho
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1139kb
Experimental and Numerical Evaluation of Residual Stresses Caused by Welding the Nozzle to the Header (str. 1868-1875)

Darko Damjanovic, Marko Pavkovic, Rehan Khan, Lorenzo Scappatiacci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4493kb
Hybrid Logic Locking Using Horned Lizard Optimization and Q-Learning for Secure Hardware Design (str. 1876-1882)

Karthik S., Sujatha C., Premkumar M.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 409kb
Dual-Layer Meta-Learning Framework for Adaptive Multi-Task Scheduling of Digital Agents in Hotel Operations (str. 1883-1895)

Fuchun Xing, Yang Cao, Feng Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 756kb
Performance Enhanced Penta-MTJ Based Logic Gates Using FinFET for Low Power and High-Speed Applications (str. 1896-1901)

V. M. Senthilkumar, K. Kalaiselvi, K. Umadevi, K. Vinoth Kumar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1606kb
Research on Object Detection and Tracking in Sports Competitions using Two-Dimensional Fuzzy Semantic Algorithm (str. 1902-1911)

Linlin Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2718kb
Transmission Power System Planning Under New Generation Insecurity (str. 1912-1920)

Neven Vukadinović, Ivica Pavić, Tomislav Alinjak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 714kb
Research on Optimal Allocation of High-Quality Development of Digital Manufacturing Based on a Priori Improved Algorithm (str. 1921-1931)

Hui Yang, Bo Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 590kb
Advanced Security in Distributed Web Systems Using Genetic Algorithm-Based Techniques (str. 1932-1940)

Doru Anastasiu Popescu, Marian Ileana, Nicolae Bold
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1457kb
Image and Signal Processing Approaches Applying in Developing Business Markets Affects Economic Growth (str. 1941-1953)

Meilin Wang, Wangyu Chen, Ziquan Lin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1601kb
Design and Analysis of a Novel Non-isolated DC-DC MMC Architecture for HVDC Power Networks Interconnections (str. 1954-1967)

Abdurrahim Erat, Ahmet Mete Vural
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4477kb
Implementation of Unmanned Aerial Vehicle Flight Path Planning Software Based on Integral Compensation Reinforcement Learning Algorithm (str. 1968-1977)

Xianlong Ma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1174kb
The Impact of Different Artificial Neural Network Structures on the Results of Preprocessing 3D Digitization Data (str. 1978-1985)

Slađan Lovrić, Alan Topčić, Edin Cerjaković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3005kb
Orientation Recognition of Shallow Buried Target in Homogeneous Medium (str. 1986-1992)

Yanlong Zhu, Xiangshang Su
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 788kb
Hybrid LSTM-Transformer and EPSO-EKF Framework for Advanced Battery Management Systems in Electric Vehicles (str. 1993-2000)

D. Manoj, F.T. Josh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 794kb
A High-Performance Fully Differential Low Noise Trans-Impedance Amplifier for Near Infra-Red Spectroscopic Systems (str. 2001-2010)

Muthukumaran B., Ramachandran B.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1069kb
Development of Additive Manufacturing in the Medical Field: a review (str. 2011-2023)

Halime Ilayda Dogan, Ahmet Mavi, Gültekin Uzun
Pregledni rad

engleski pdf 1618kb

Posjeta: 0 *