Filozofska istraživanja , Vol. 45 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2025.

Sadržaj

Sadržaj (str. 197-198)

hrvatski pdf 220kb
Inhalt (str. 198-198)

Contenu (str. 198-198)

Contents (str. 198-198)


Uz temu: Ne-ljudske životinje u filozofiji i kulturi (str. 199-199)

Josip Guć
Uvodnik

hrvatski pdf 143kb
Ne-ljudske životinje u indijskim mitovima i religijama (str. 201-212)

hrvatski pdf 302kb
Non-Human Animals in Indian Myths and Religions (str. 212-212)

Mislav Ježić
Izvorni znanstveni članak

Rasprave o obrednome pozljeđivanju životinja u indijskoj filozofiji (str. 213-227)

hrvatski pdf 309kb
Debates on Ritual Injury to Animals in Indian Philosophy (str. 227-227)

Ivan Andrijanić
Izvorni znanstveni članak

Intrapersonalna komunikacija božanske i životinjske duše. Kafkin kukac u 21. stoljeću (str. 229-249)

hrvatski pdf 366kb
Intrapersonal Communication of Divine Soul and Animal Soul. Kafka’s Beetle in the 21st Century (str. 249-249)

Goran Rem, Paula Rem
Izvorni znanstveni članak

Kantova kritika bolesnog uma. Onomastičke distinkcije i dijetetičke sugestije (str. 251-275)

hrvatski pdf 413kb
Kant’s Critique of Ill Reason. Onomastic Distinctions and Dietetical Suggestions (str. 275-275)

Damir Smiljanić
Izvorni znanstveni članak

Propisi o poštivanju autonomije unutar etičkih kodeksa zdravstvenih profesija u Republici Hrvatskoj (str. 277-291)

hrvatski pdf 334kb
Regulations on Respect for Autonomy within the Ethical Codes of Health Professions in the Republic of Croatia (str. 291-291)

Damjan Abou Aldan
Pregledni rad

Refrakcija u jeziku. Jezična igra u prevođenju (str. 293-317)

hrvatski pdf 425kb
Refraction in Language. Language Game in Translation (str. 317-317)

Pia Orešković, Ivana Grabar, Marijana Kolednjak
Izvorni znanstveni članak

Varijante kritičkog angažmana u radu Michela Foucaulta (str. 319-337)

hrvatski pdf 346kb
Variants of Critical Engagement in the Work of Michel Foucault (str. 337-337)

Miloš Urošević
Izvorni znanstveni članak

Univerzalno značenje Bhagavadgīte u misli Marijana Cipre (str. 339-360)

hrvatski pdf 386kb
Universal Meaning of Bhagavadgīta in the Thought of Marijan Cipra (str. 360-360)

Ivan Smiljanić
Izvorni znanstveni članak

Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus (str. 361-362)

Karlo Gardavski
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 217kb
Mirko Vlk: Complexio oppositorum. Politička teologija 20. stoljeća. Carl Schmitt i Johann Baptist Metz (str. 362-365)

Zoran Grozdanov
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 235kb
Boško Pešić (ur.): Svijet kao predstava. Filozofske odrednice dionizijskog teatra (str. 365-366)

Karla Pružinac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 216kb
Ivan Nišavić: Priroda, duša i sreća. Temelji epikurejske etike (str. 367-368)

Marko Tokić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 215kb
Palestina I. SADizam (str. 368-370)

Lino Veljak
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 219kb
Filozofski život (str. 371-389)

Darko Kovačić, Franka Poslek, David Martić, Matija Vigato, Laura Vrabec, Jure Ćuk, Jana Krstić, Tin Fresl, Damian Srša, Jan Defrančeski
Vijest

hrvatski pdf 393kb

