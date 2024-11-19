Pro tempore , No. 19, 2024.

  • Datum izdavanja: 17.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 21.03.2026.

Sadržaj (str. 2-5)


Ususret 20. godišnjici osnivanja časopisa Pro tempore (str. 7-10)

Tijana Vokal
Uvodnik

Starozavjetni prikazi smrti i podzemlja (str. 15-26)

Old Testament Depictions of Death and the Underworld (Summary) (str. 26-26)

Patrik Smolak
Stručni rad

A Contribution to the Understanding of St. Thomas Aquinas’ Theory of Free Will (str. 27-47)

Prilog razumijevanju teorije slobodne volje sv. Tome Akvinskog (Sažetak) (str. 47-47)

Tvrtko Srdoc
Stručni rad

Karel Kramář i neoslavizam (str. 49-86)

Karel Kramář and Neo-Slavism (Summary) (str. 85-85)

Monika Hrvoić
Stručni rad

Suvremeno doba i ideja Paneurope Coudenhove-Kalergija (str. 87-102)

The Contemporary Time and the Paneuropean Idea of Coudenhove-Kalergi (Summary) (str. 102-102)

Ivor Miklošević
Stručni rad

Prilog historijskoj analizi protohermeneutike Matije Vlačića Ilirika (str. 107-120)

A contribution to the Historical Analysis of the Proto-Hermeneutics of Matthius Flacius Illyricus (Summary) (str. 120-120)

Ruben Prstec
Stručni rad

Varaždinski književni krug (str. 121-137)

Varaždin Literary Circle (Summary) (str. 137-137)

Josip Marijan
Stručni rad

Intelektualna povijest sporova o herbartizmu i Sveučilište u Zagrebu (str. 139-181)

An Intellectual History of Disputes over Herbartianism and the University of Zagreb (Summary) (str. 181-181)

Ivan Šanjug
Stručni rad

Recepcija Masarykovih ideja kod Napredne omladine i Stjepana Radića iz perspektive časopisa Hrvatska misao (Prag), 1897. (str. 183-201)

The Reception of Masaryk’s Ideas by Progressive Youth and Stjepan Radić from the Perspective of the Magazine Hrvatska misao (Prague), 1897. (Summary) (str. 201-201)

Stanka Mujo
Stručni rad

Usporedna čitanja – Ante Ciliga i Miroslav Krleža kao svjedoci „nove” Rusije (str. 203-216)

Comparative Readings – Ante Ciliga and Miroslav Krleža as Witnesses of the “New” Russia (Summary) (str. 216-216)

Filip Bačurin, Marija Bišćan
Stručni rad

Izvan granica klasične društvene teorije: teorije prakse i novi materijalizam kao epistemološka polazišta za povijest budućnosti (str. 221-241)

Beyond the Boundaries of Classical Social Theory: Theories of Practice and New Materialism as Epistemological Starting Points for the History of the Future (Summary) (str. 241-241)

Stipe Sardelić
Stručni rad

U potrazi za novom epistemom – metamodernizam (str. 243-258)

In search for the new episteme – metamodernism (Summary) (str. 258-258)

Filip Bačurin
Stručni rad

Nikola Tomašegović, Moderno ili narodno? Modernistički pokret u Hrvatskoj na prijelomu 19. i 20. stoljeća (Zagreb: Srednja Europa, 2024), 394 str. (str. 263-271)

Filip Bačurin
Recenzija, prikaz

Dubravka Stojanović, Prošlost dolazi: Promene u tumačenjima prošlosti u srpskim udžbenicima istorije 1913 – 2021. (Beograd: Biblioteka XX vek, 2024), 345 str. (str. 273-275)

Marija Bišćan
Recenzija, prikaz

Goran Miljan, Uspon fašizma u Hrvatskoj: Ustaše i pokreti mladih u Drugom svjetskom ratu, s engleskog prevela Dora Kosorčić (Zagreb: Srednja Europa, 2023), 205 str. (str. 277-281)

Tita Mikulaš
Recenzija, prikaz

Lovro Kunčević, Vrijeme harmonije: O razlozima društvene i političke stabilnosti Dubrovačke Republike (Zagreb – Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2020), 202 str. (str. 283-286)

Stanka Mujo
Recenzija, prikaz

Wolfram Eilenberger. Plamen slobode: Spas filozofije u mračnim vremenima 1933.–1943., prevela Ines Meštrović (Zaprešić: Fraktura, 2022), 368 str. (str. 287-289)

Matija Pudić
Recenzija, prikaz

Lucija Balikić, Najbolje namjere: Britanski i francuski intelektualci i stvaranje Jugoslavije (Zagreb: Srednja Europa, 2022), 146 str. (str. 291-294)

Vanessa Rendić
Recenzija, prikaz

Izvještaj sa studentskog znanstvenog skupa Intelektualna povijest, Zagreb, 8. travnja 2024. (str. 295-299)

Marija Bišćan
Recenzija, prikaz

John Greville Agard Pocock (1924.–2023.) (str. 303-306)

Filip Bačurin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Miroslav Bertoša (1938. – 2023.) (str. 307-310)

Adrian Filčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Emmanuel Le Roy Ladurie (1929. – 2023.) (str. 311-314)

Ivan Mačukat
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Natalie Zemon Davis (1928. – 2023.) (str. 315-318)

Tita Mikulaš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Intervju s prof. dr. sc. Nevenom Budakom (str. 323-336)

Matija Pudić
Ostalo

Intervju s profesorom Ivom Goldsteinom (str. 337-347)

Ivan Ćorić
Ostalo

Interview with Dr. Catherine Horel: On Multiculturalism and Central Europe (str. 349-362)

Marija Bišćan
Ostalo

Intervju s Lucijom Bakšić (str. 363-370)

Ivan Ćorić
Ostalo

