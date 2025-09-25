 Skoči na glavni sadržaj

Matematičko fizički list , Vol. 76 No. 301, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.09.2025.

David Prelogović, fizičar, zaljubljenik u astronomiju i astrofiziku (str. 3-6)

Ana Smontara
Životopis

Mjerenje brzine pomoću klasičnog Dopplerovog efekta i njegova primjena u medicini (str. 7-11)

Nato Popara, Selim Pašić, Luka Bajić
Stručni rad

Gordan Savin, hrvatsko-američki matematičar (str. 12-14)

Željko Hanjš
Životopis

Zašto volimo invarijante i bečke šnicle? (str. 15-21)

Nika Utrobičić
Stručni rad

Eksplicitno generiranje skoro svih prostih brojeva (str. 22-26)

Petar Svirčević
Stručni rad

Što dobivamo kada promatramo nešto na drugi način? (str. 27-30)

Željko Hanjš, Alija Muminagić
Stručni rad

Prof. Masaki Kashiwara, dobitnik Abelove nagrade za 2025. g. (str. 31-31)

Željko Hanjš
Vijest

Toplinska karta u ilustraciji podatka (str. 32-39)

Tvrtko Tadić
Stručni rad

Ta j na šećerne vune (str. 40-41)

Siniša Režek
Crtice

Zadatci i rješenja (str. 42-54)


Ostalo

66. Državno natjecanje iz matematike Hrvatska, 28. – 30. travnja 2025. g. (str. 55-60)

Matko Ljulj
Vijest

14. Europska matematička olimpijada za djevojke, 2025. g. (str. 61-63)

Borna Vukorepa
Vijest

Znanost na brdu: #SciHill 2025 (str. 64-65)

Berti Erjavec
Vijest

Osamdeset godina osnutka Više pedagoške škole u Splitu (1) (str. 66-67)

Ante Bilušić
Vijest

Ekipno matematičko natjecanje Mathema u Koprivnici, 2025. g. (str. 68-68)

Ana Smontara
Vijest

Izvanredni broj (K), izbor intervjua iz Matematičko-fizičkog lista (str. 69-70)

Željko Hanjš, Ana Smontara
Vijest

Nagradni natječaj br. 252 (str. 71-72)


Ostalo

Osamdeset godina osnutka Više pedagoške škole u Splitu (2) (str. 73-73)


Crtice

Mladen Alić (1938. – 2004.) (str. 74-74)

Željko Hanjš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

