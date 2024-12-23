 Skoči na glavni sadržaj

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 56 No. 3, 2024.

  • Datum izdavanja: 23.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 09.10.2025.

Sadržaj

Sadržaj (str. 5-6)


hrvatski pdf 458kb
Uvodne riječi (str. 9-11)

Agičić Damir, Zrinka Nikolić Jakus, Tomislav Galović, Filip Šimetin Šegvić
hrvatski pdf 445kb
Za blagostanje domovine i u korist umjetnosti i znanosti. Pozdravno pismo iz Kiela u Zagreb 1874. g. (str. 15-29)

hrvatski pdf 614kb
For the Prosperity of the Homeland and for the Benefit of Art and Science. Congratulations from Kiel to Zagreb (Summary) (str. 28-29)

Ludwig Steindorff
Izvorni znanstveni članak

Učiteljski ispiti završenih studenata povijesti s Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu (1874-1914) (str. 31-58)

hrvatski pdf 1316kb
Teacher Certification Exams for Graduates of History from the Faculty of Philosophy at the Royal University of Franz Joseph I in Zagreb (1874–1914) (Summary) (str. 58-58)

Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak

Bečki studenti dugog 19. stoljeća kao budući profesori povijesti na Filozofskom (Mudroslovnom) fakultetu u Zagrebu (str. 59-88)

hrvatski pdf 1434kb
Viennese Students of the Long 19th Century as Future History Professors at the Faculty of Humanities and Social Sciences (Faculty of Philosophy) in Zagreb (Summary) (str. 87-88)

Karlo Andlar
Izvorni znanstveni članak

Ženska povijest Odsjeka za povijest (str. 89-107)

hrvatski pdf 1872kb
Women’s History of the Department of History (Summary) (str. 107-107)

Zrinka Nikolić Jakus, Ida Ograjšek Gorenjak
Izvorni znanstveni članak

Kompjuterski laboratorij Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2002-2011) – zaboravljeni inovacijski projekt informatizacije nastave i povijesnih istraživanja (str. 109-127)

hrvatski pdf 4066kb
Computer Laboratory of the Department of History at the Faculty of Humanities and Social Sciences (2002-2011) – a Forgotten Innovation Project for the Computerization of Teaching and Historical Research (Summary) (str. 127-127)

Mladen Tomorad
Pregledni rad

Modul stare povijesti na Diplomskom studiju povijesti od akademske godine 2008/09. do 2022/23. (str. 129-153)

hrvatski pdf 2910kb
The Ancient History Module as Part of the Graduate History Program in the Academic Years 2008/09 to 2022/23 (Summary) (str. 153-153)

Filip Budić
Pregledni rad

Dosje: Jaroslav Šidak (str. 157-173)

hrvatski pdf 1600kb
Dossier: Jaroslav Šidak (Summary) (str. 173-173)

Martin Previšić
Izvorni znanstveni članak

Hrvatska historiografija o naciji i nacionalizmu – pristupi, metode i modeli (str. 199-199)

hrvatski pdf 2267kb
Croatian Historiography on Nation and Nationalism: Approaches, Methods, and Models (Summary) (str. 199-199)

Tijana Vokal
Pregledni rad

engleski pdf 2267kb
Povijest Odsjeka za povijest kroz izložbenu djelatnost Zbirke za povijest Knjižnice Filozofskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu (str. 201-211)

hrvatski pdf 1485kb
The History of the Department of History through the Exhibition Activities of the History Collection of the Library of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (Summary) (str. 210-211)

Stela Kos
Izlaganje sa skupa

Iz moje bilježnice. Posjeti studenata iz Zagreba Ljubljani i ljubljanskih studenata Zagrebu / Gostovanja profesora iz Zagreba na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Ljubljani i ljubljanskih profesora u Zagrebu (str. 213-217)

Ignacij Voje
hrvatski pdf 908kb
Moji profesori Jakov Stipišić, Nada Klaić i Tomislav Raukar (str. 221-229)

Mirjana Matijević Sokol
hrvatski pdf 1205kb
Studirati povijest u sumrak socijalizma. Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1984-1989. (str. 231-240)

Borislav Grgin
hrvatski pdf 1309kb
Znanstveno i nastavno djelovanje Petra Selema (1936-2015) (str. 241-246)

Inga Vilogorac Brčić
hrvatski pdf 1033kb
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str. 247-250)


hrvatski pdf 964kb
Author and Contributor Guidelines (str. 251-254)


engleski pdf 969kb

