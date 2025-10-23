 Skoči na glavni sadržaj

Quaderni , Vol. XXXVI No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.10.2025.

Il Corpo comunale dei Vigili del Fuoco di Rovigno (1854-1918) (str. 12-85)

talijanski pdf 688kb
VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ (1854. – 1918.) (str. 12-85)

THE ROVINJ MUNICIPAL FIRE BRIGADE (1854-1918) (str. 12-85)

Diego Han, Nikola Medelin
Izvorni znanstveni članak

La Scuola agraria di Fondazione Angelo Cecon di Dignano dal 1903 al 1945 (str. 86-145)

talijanski pdf 450kb
POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ZAKLADE ANGELO CECON U VODNJANU OD 1903. DO 1945. (str. 86-145)

THE ANGELO CECON FOUNDATION AGRICULTURAL SCHOOL IN VODNJAN/DIGNANO FROM 1903 TO 1945 (str. 86-145)

Paola Delton
Izvorni znanstveni članak

Corrispondenti del “Corriere della Sera” di Milano nell’Adriatico orientale (1933-1934) Parte prima (str. 146-183)

talijanski pdf 453kb
DOPISNICI MILANSKOG “CORRIERE DELLA SERA” NA ISTOČNOM JADRANU (1933. - 1934.). Prvi dio – JULIJSKI POMORSKI TURIZAM: SALVATORE APONTE I PUTOVANJE PO “PLAŽAMA NAŠEG ISTOKA”: GRADO, OPATIJA I BRIJUNI (str. 146-183)

CORRESPONDENTS OF THE MILAN-BASED “CORRIERE DELLA SERA” IN THE EASTERN ADRIATIC (1933-1934). Part One - SEASIDE TOURISM IN THE JULIAN SEA: SALVATORE APONTE AND THE TRIP TO THE “BEACHES OF OUR EAST”: GRADO, OPATIJA/ABBAZIA, AND THE BRIJUNI ISLANDS (str. 146-183)

Ferruccio Canali
Izvorni znanstveni članak

La costruzione della Strada Costiera Trieste-Monfalcone (1922-1928) (str. 184-223)

talijanski pdf 691kb
IZGRADNJA OBALNE CESTE TRST-MONFALCONE (1922. - 1928.) (str. 184-223)

THE CONSTRUCTION OF THE TRIESTE-MONFALCONE COASTAL ROAD (1922-1928) (str. 184-223)

Matteo Ciuoffo
Izvorni znanstveni članak

Il censimento jugoslavo dell’ottobre 1945 in Istria: fonti e problemi (str. 224-273)

talijanski pdf 368kb
JUGOSLAVENSKI POPIS STANOVNIŠTVA IZ LISTOPADA 1945. U ISTRI: IZVORI I PROBLEMI (str. 224-273)

THE OCTOBER 1945 YUGOSLAV CENSUS IN ISTRIA: SOURCES AND PROBLEMS (str. 224-273)

Orietta Moscarda
Izvorni znanstveni članak

Le prime leggi sulle scuole delle minoranze tra Italia e Jugoslavia e l’azione politica e diplomatica italiana per i “rimasti” (1954-1964) (str. 274-313)

talijanski pdf 347kb
PRVI ZAKONI O ŠKOLAMA ZA NACIONALNE MANJINE IZMEĐU ITALIJE I JUGOSLAVIJE TE TALIJANSKO POLITIČKO I DIPLOMATSKO DJELOVANJE ZA ONE KOJI SU “OSTALI” (1954.-1964.) (str. 274-313)

THE FIRST LAWS ON MINORITY SCHOOLS BETWEEN ITALY AND YUGOSLAVIA AND ITALIAN POLITICAL AND DIPLOMATIC ACTION FOR “THE REMAINERS” (1954-1964) (str. 274-313)

Arrigo Bonifacio
Izvorni znanstveni članak

Teodoro Mayer. La parabola di vita di un Vir illustris (str. 316-355)

talijanski pdf 360kb
TEODORO MAYER. PARABOLA O ŽIVOTU JEDNOG VIR ILLUSTRIS (str. 316-355)

TEODORO MAYER. THE PARABLE OF LIFE OF A VIR ILLUSTRIS (str. 316-355)

Silva Bon
Stručni rad

La Guida di Pola (1951) (str. 356-381)

talijanski pdf 362kb
VODIČ KROZ PULU (1951.) (str. 356-381)

PULA GUIDEBOOK (1951) (str. 356-381)

David Orlović
Stručni rad

Notizie sulla sanità nella zona B del TLT, 1947-1954 (str. 382-417)

talijanski pdf 467kb
VIJESTI O STANJU ZDRAVSTVA U ZONI B STT-a, 1947. – 1954. (str. 382-417)

HEALTHCARE NEWS IN ZONE B OF THE FTT, 1947-1954 (str. 382-417)

Franco Stener
Prethodno priopćenje

Nazionalismi e ideologie ai confini orientali dopo l’8 settembre 1943 (str. 418-432)

talijanski pdf 169kb
NACIONALIZMI I IDEOLOGIJE NA ISTOČNIM GRANICAMA NAKON 8. RUJNA 1943. (str. 418-432)

NATIONALISMS AND IDEOLOGIES ON THE EASTERN BORDERS AFTER 8 SEPTEMBER 1943 (str. 418-432)

Leonardo Raito
Pregledni rad

