MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu , Vol. 27 No. 5, 2025.

  • Datum izdavanja: 14.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.10.2025.

Impressum (str. 339-339)


hrvatski pdf
Sadržaj (str. 371-371)


hrvatski pdf
Utjecaj uljne faze i dodataka na reološka svojstva lagane majoneze (str. 372-383)

hrvatski pdf
Influence of Oil Phase and Additives on Rheological Properties of Light Mayonnaise (str. 381-382)

Einfluss der Ölphase und Zusatzstoffe auf die rheologischen Eigenschaften von leichter Mayonnaise (str. 382-382)

Influencia de la fase oleosa y los aditivos sobre las propiedades reológicas de la mayonesa ligera (str. 382-383)

Influenza della fase oleosa e degli additivi sulle proprietà reologiche della maionese light (str. 383-383)

Tihomir Moslavac, Rahela Pastor, Daniela Paulik, Hrvoje Krajina, Irena Perković
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj zamjene junećeg masnog tkiva orahovim uljem i pogačom na parametre kvalitete junećih pljeskavica (str. 384-397)

hrvatski pdf
Impact of beef fat replacement with walnut oil and cake on quality parameters of beef patties (str. 395-395)

Einfluss des Ersatzes von Rinderfettgewebe durch Walnussöl und Walnuss-Presskuchen auf Qualitätsparameter von Rindfleisch-Pattys (str. 395-396)

Influencia de la sustitución del tejido graso bovino por aceite y torta de nuez en los parámetros de calidad de hamburguesas de carne de res (str. 396-396)

Impatto della sostituzione del tessuto adiposo bovino con olio e pa (str. 397-397)

Leila Raščić, Selma Čorbo, Halil Omanović, Adna Hadžimurtezić, Munevera Begić, Jasna Đinović-Stojanović
Izvorni znanstveni članak

Uzgoj peradi u sustavima održivog gospodarenja (str. 398-405)

hrvatski pdf
Poultry farming in sustainable management systems (str. 404-404)

Geflügelhaltung in nachhaltigen Bewirtschaftungssystemen (str. 404-405)

Avicultura en sistemas de gestión sostenible (str. 405-405)

Allevamento del pollame in sistemi di gestione sostenibile (str. 405-405)

Danijela Samac, Josip Vidović, Zvonko Antunović, Dalida Galović, Zvonimir Steiner, Mario Ronta, Dunja Fotez, Đurđica Kovačić
Pregledni rad

Uloga stočarstva u ostvarivanju klimatskih i okolišnih ciljeva Europske unije (str. 406-412)

hrvatski pdf
The role of livestock farming in achieving climate and environmental goals of the European Union (str. 413-413)

Die Rolle der Viehzucht bei der Erreichung der Klima- und Umweltziele der EU (str. 413-413)

El papel de la ganadería en el logro de los objetivos climáticos y medioambientales de la UE (str. 414-414)

Il ruolo dell’allevamento animale nel raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’UE (str. 414-414)

Ornella Mikuš, Tihana Kovačićek, Mateja Jež Rogelj
Stručni rad

