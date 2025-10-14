MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu , Vol. 27 No. 5, 2025.
- Datum izdavanja: 14.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 28.10.2025.
Tihomir Moslavac, Rahela Pastor, Daniela Paulik, Hrvoje Krajina, Irena Perković
Izvorni znanstveni članak
Leila Raščić, Selma Čorbo, Halil Omanović, Adna Hadžimurtezić, Munevera Begić, Jasna Đinović-Stojanović
Izvorni znanstveni članak
Danijela Samac, Josip Vidović, Zvonko Antunović, Dalida Galović, Zvonimir Steiner, Mario Ronta, Dunja Fotez, Đurđica Kovačić
Pregledni rad
Ornella Mikuš, Tihana Kovačićek, Mateja Jež Rogelj
Stručni rad
