Epoha zdravlja : glasilo Hrvatske mreže zdravih gradova , Vol. 18 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.10.2025.

Sadržaj

Uvodnik (str. 2-3)

Selma Šogorić
Uvodnik

hrvatski pdf 235kb
Grad Poreč: Zdravlje u vremenu klimatskih promjena; Integrirano planiranje za zdravu budućnost (str. 4-6)

Gordana Lalić
Stručni rad

hrvatski pdf 1139kb
Grad Varaždin: Ljetni sportski višeboj za osnovnoškolce (str. 7-7)

Dražen Cesar
Stručni rad

hrvatski pdf 205kb
Na valovima otpornosti – kako Primorsko-goranska županija gradi mrežu mentalnog zdravlja od vrtića do odrasle dobi (str. 8-9)

Darko Roviš
Stručni rad

hrvatski pdf 374kb
Grad Labin otvorio je svoj Dom za starije osobe (str. 10-10)

Ema Poldrugo,
Crtice

hrvatski pdf 200kb
Projekti i programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije usmjereni jačanju zdravstvene pismenosti: Zdravstvena pismenost kao odrednica javnog zdravlja (str. 11-14)

Tamara Brussich
Stručni rad

hrvatski pdf 378kb
Tjelesna pismenost u kontekstu zdravstvene pismenosti (str. 15-16)

Iva Blažević
Stručni rad

hrvatski pdf 201kb
Ulaganja u poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u Gradu Karlovcu (str. 17-18)

Marina Stoičić
Stručni rad

hrvatski pdf 967kb
Grad Rijeka: Više od smještaja - model suradnje ključan za oporavak (str. 19-20)

Martina Baiocco,
Stručni rad

hrvatski pdf 358kb
Primorsko goranska županija: Uloga patronažne sestre u promociji zdravstvene pismenosti (str. 21-22)

Rozmari Tusić
Stručni rad

hrvatski pdf 294kb
Grad Pula: Zdravstvena pismenost iznutra: glas struke i zajednice u borbi protiv raka dojke (str. 23-24)

Ana Grbac
Stručni rad

hrvatski pdf 382kb
Grad Rijeka: Suradnja kao temelj projekta - Edukacijom do boljeg zdravlja u starijoj dobi (str. 25-26)

Jadran Mandekić
Stručni rad

hrvatski pdf 554kb
Rekreativno plivanje za osobe s oštećenjem vida Udruge slijepih USKA Karlovac (str. 27-28)

Romija Radočaj Naglić
Stručni rad

hrvatski pdf 672kb
Javnozdravstvene aktivnosti edukacijskog centra Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije: Pristup zajednici znanjem, prevencijom i osnaživanjem (str. 29-31)

Gordana Antić, Dejan Martić
Stručni rad

hrvatski pdf 591kb
Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin (str. 32-32)

Teodor Sabolić
Stručni rad

hrvatski pdf 170kb
Grad Crikvenica olakšava liječenje organiziranim prijevozom na terapije (str. 33-33)

Anja Baričević Biuk
Stručni rad

hrvatski pdf 184kb
Odmor od skrbi u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj (str. 34-35)

Marina Novaković, Stella Cerjak
Stručni rad

hrvatski pdf 539kb
Udruga Krijesnica – malim koracima do velikih uspjeha (str. 36-39)

Mirela Stanić-Popović
Stručni rad

hrvatski pdf 600kb
Grad Zagreb – primjer integriranog pristupa inkluziji i raznolikosti (str. 40-42)

Jasna Tucak
Stručni rad

hrvatski pdf 1530kb
Istarska županija: Projektiranje staništa – planiranje u službi zdravlja čovjeka i planeta (str. 43-44)

Jasmina Bašić
Stručni rad

hrvatski pdf 346kb
Klimatsko potvrđivanje infrastrukture: zašto početi u početnoj fazi planiranja? (str. 45-46)

Miljenko Sedlar
Stručni rad

hrvatski pdf 175kb
Utjecaj klimatskih promjena na zdravlje i zdravstvo (str. 47-48)

Matijana Jergović
Stručni rad

hrvatski pdf 342kb
Grad Karlovac – dobitnik nagrade Kreativni grad godine 2025. (str. 49-49)

Eva Sobotik-Pavan
Stručni rad

hrvatski pdf 320kb
Zdrava mobilnost u gradovima (str. 50-50)

Selma Šogorić
Crtice

hrvatski pdf 178kb

