Diacovensia : teološki prilozi , Vol. 33 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.10.2025.

Sadržaj

Fiat Veritas, et pereat mundus (str. 311-315)

Josip Berdica
Uvodnik

hrvatski pdf 214kb
Koheletova epistemologija. Biblijski poticaj na teološke regresije (str. 319-330)

hrvatski pdf 390kb
Qohelet’s Epistemology. Biblical Incentive for Theological Regressions (str. 319-330)

Miljenka Grgić
Izvorni znanstveni članak

Odnos sufizma i religije perenijalista (str. 331-346)

hrvatski pdf 338kb
The Relationship Between Sufism and the Religion of the Perennialists (str. 331-346)

Kenan Čemo, Orhan Jašić
Izvorni znanstveni članak

Aspekti pravednosti jezične politike Europske unije na primjerima sudske prakse Suda Europske unije (str. 347-364)

hrvatski pdf 364kb
Aspects of Fairness of the European Union’s Language Policy, Based on the Case Law of the European Union’s Court of Justice (str. 347-364)

Dubravka Papa
Izvorni znanstveni članak

Univerzalnost antropološke dimenzije katoličke moralne teologije. Klaus Demmer i njegov nauk o savjesti (str. 365-383)

hrvatski pdf 330kb
Th e Universality of the Anthropological Dimension of Catholic Moral Theology. Klaus Demmer and His Teaching on Conscience (str. 365-383)

Tadija Milikić, Dora Šajnić
Prethodno priopćenje

Argumenti hercegovačkih franjevaca za provedbu ideje odvajanja hercegovačke franjevačke zajednice od Provincije Bosne Srebrene – prema pismima iz 1843. godine (str. 385-400)

hrvatski pdf 313kb
Arguments of the Herzegovinian Franciscans for Implementing the Idea of Separating the Herzegovinian Franciscan Community from the Province of Bosnia Srebrena – According to the Lett ers from 1843 (str. 385-400)

Zvonimir Herceg
Pregledni rad

Psihički poremećaj i moralna odgovornost – prikaz slučaja (str. 401-416)

hrvatski pdf 6kb
Mental Disorder and Moral Responsibility – A Case Study (str. 401-416)

Mladen Bošnjak
Pregledni rad

engleski pdf 322kb
Papa Ivan Pavao II. u misli prvakinje hrvatskoga katoličkoga novinarstva Smiljane Rendić (str. 417-434)

hrvatski pdf 350kb
Pope John Paul II in the Th ought of Smiljana Rendić, a Leading Figure of Croatian Catholic Journalism (str. 417-434)

Silvana Burilović Crnov
Pregledni rad

Izazovi umjetne inteligencije i metaverzuma za apostolat (str. 435-454)

hrvatski pdf 377kb
Challenges of Artifi cial Intelligence and the Metaverse for the Apostolate (str. 435-454)

Ana Jeličić
Pregledni rad

Između adoracije i ikonoklazma – o kultnoj ulozi slike (str. 455-472)

hrvatski pdf 343kb
Between Adoration and Iconoclasm – On the Cult Role of Images (str. 455-472)

Tomislav Ćurić, Igor Loinjak
Pregledni rad

Gradište – posljednji majdan šaranja tikvica (str. 473-488)

hrvatski pdf 906kb
Gradište – the Last Site of Decorating Zucchinis (str. 473-488)

Emina Berbić Kolar, Ivana Tucak-Roguljić
Stručni rad

