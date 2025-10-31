Tehnički vjesnik , Vol. 32 No. 6, 2025.
- Datum izdavanja: 31.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 08.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Zhen Zhao, ZeJun Zhao, XinMiao Teng, DeZhou Yu, Shuyao Tian, Xu Liang, Lian Cheng Zhang
Izvorni znanstveni članak
R. Parthiban, U. Natarajan, A. Kumaravadivel
Izvorni znanstveni članak
Milan Stanojević, Saša Milojević, Dejan Marić, Blaža Stojanović
Izvorni znanstveni članak
Wei Deng, Bingquan Zhu
Izvorni znanstveni članak
Almir Osmanović, Malik Čabaravdić, Amer Sarajlić, Jasmin Halilović, Kenan Varda
Izvorni znanstveni članak
P. Raja Pirian, J. Arputha Vijaya Selvi
Izvorni znanstveni članak
Feng Hu, Jianchao Liu, Yingtong Chen
Izvorni znanstveni članak
Srđan Bulatović, Zorica Kovačević, Vujadin Aleksić, Ivan Samardžić
Izvorni znanstveni članak
Yangchen Wu, Xuejian Gou
Izvorni znanstveni članak
Murat Ayaz, Cüneyt Ceyhan, Kadir Yilmaz, Yiğit Karabulut
Izvorni znanstveni članak
Yali Chu, Xuming Han, Zhiquan Liu, Ting Zhou
Izvorni znanstveni članak
Bindu Kolappa Pillai Vijayammal, R. Vishalakshi, Adel Alblawi, Marwa Obayya, M. Darsana
Izvorni znanstveni članak
Hongxia Wang, Jie Xu, Yang Yang, Meng Li
Izvorni znanstveni članak
R. Gandhi Raj, P. Prakash
Izvorni znanstveni članak
Serdal Arslan, Sibel Akkaya Oy
Izvorni znanstveni članak
Tao Ma, Xiaodong Li, Tianjuan Gao
Izvorni znanstveni članak
A. Sheelavathi, P. Shanmugapriya
Izvorni znanstveni članak
Huiqiong Fan, Changxuan Wan
Izvorni znanstveni članak
G. Roja, P. Maheswara Venkatesh, T. Jayasankar
Izvorni znanstveni članak
Changyu Ao, Gwang-Jun Kim, Man-Sung Kwan
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Vukosavljević, Aleksandar Sedmak, Srđan Tadić, Srđa Perković, Nenad Radović
Izvorni znanstveni članak
Yang Ma
Izvorni znanstveni članak
S. Jayanthi, A. Valarmathi
Izvorni znanstveni članak
Xiaoli Chen, Yongrong Jin, Tianlun Gao, Yabing Zhang
Izvorni znanstveni članak
Nada Alzaben, Mashael Maashi, Menwa Alshammeri, V. Saraswathi, R. Kiruba Buri, S. Gayathri Priya
Izvorni znanstveni članak
Xia Li, Bing Hou
Izvorni znanstveni članak
V. Ganesh, H. Mangalam
Izvorni znanstveni članak
Milan Protić, Nikola Mišić, Miomir Raos, Viša Tasić, Dušan Topalović
Izvorni znanstveni članak
Wending Shang, Huicheng Tang
Izvorni znanstveni članak
S. Mythili, M. Kalamani
Izvorni znanstveni članak
Yu Zhang, Yining Li, WeiLee Lim
Izvorni znanstveni članak
Liangjun Huang, Zuliang Zhang, Nadan Ding, Yanpeng Li, Yirong Huang
Izvorni znanstveni članak
Bülent Hoş, Beytullah Bozali, Ali Ozturk, Salih Tosun
Izvorni znanstveni članak
Chang Liu, Dan Chang, Daqing Gong
Izvorni znanstveni članak
Hao Qu, Yufeng Liu, Shuigen Hu
Izvorni znanstveni članak
K. Elamathi, K. Thenmalar
Izvorni znanstveni članak
Yuan Xu, Jin Fang, Guihua Jiang, Hong Ye, Ke Wang, Jiaming Chang, Leilei Bo, Jingxuan Wang, Jiyang Zhu
Izvorni znanstveni članak
Genjie Yu, Yali Zhao, Wangke Lu, Guixia Wang, Junhong Yang, Shulong Liu
Izvorni znanstveni članak
Bojana Savić, Marijana Dukić Mijatović, Andrea Ivanišević, Danijela Gračanin, Danijela Ćirić Lalić
Izvorni znanstveni članak
Jun Li, Zhou Wei, Yining Song, Shiqiong Chen, Miao Yu, Wenfeng Wang, Chenping Zeng, Yanmeng Chen
Izvorni znanstveni članak
Renyu Yang, Ling Zhang, Boming Zhong, Lixing Hou, Donglong Zhu, Jianliang Min
Izvorni znanstveni članak
Shunheng Qi, Jiang Zhong, Kaiwen Wei, Rongzhen Li, Hong Yin
Izvorni znanstveni članak
A. Anand Babu, K. Thenmalar
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *