 Skoči na glavni sadržaj

Tehnički vjesnik , Vol. 32 No. 6, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Enhanced Anti-Offset Method for Wireless Power Transmission using Bilateral LCC Compensation (str. 2025-2033)

Zhen Zhao, ZeJun Zhao, XinMiao Teng, DeZhou Yu, Shuyao Tian, Xu Liang, Lian Cheng Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1164kb
Effect of Material Composition and Machining Parameters on Surface Quality and Wear in CNC Turning of AA7075 using Taguchi Design (str. 2034-2047)

R. Parthiban, U. Natarajan, A. Kumaravadivel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2410kb
Influence of Gears and Oil Levels Upon Efficiency of Ravigneaux Gearset (str. 2048-2055)

Milan Stanojević, Saša Milojević, Dejan Marić, Blaža Stojanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5526kb
Steel Metallurgy Crack Detection and Material Pile Volume Measurement Based on 3D Point Cloud and Improved SSD Model (str. 2056-2065)

Wei Deng, Bingquan Zhu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 511kb
Affordable Collision Detection for a 3D-Printed Robotic Arm (str. 2066-2072)

Almir Osmanović, Malik Čabaravdić, Amer Sarajlić, Jasmin Halilović, Kenan Varda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1529kb
SmartCropGuard: An IoT-Based Real-Time Paddy Plant Disease Detection System for Precision Agriculture in Cauvery Delta Regions (str. 2073-2080)

P. Raja Pirian, J. Arputha Vijaya Selvi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1238kb
Managerial Myopia and Digital Transformation in Manufacturing: A Text Mining Approach Based on the BERT-LDA Model (str. 2081-2091)

Feng Hu, Jianchao Liu, Yingtong Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1075kb
Correlation between Microstructure and Hardness of a Flash Butt-Welded Rail Joint (str. 2092-2097)

Srđan Bulatović, Zorica Kovačević, Vujadin Aleksić, Ivan Samardžić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4674kb
The Impact of AI-Driven Educational Integration on High-Quality Economic Development: An Analytical Study (str. 2098-2110)

Yangchen Wu, Xuejian Gou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1159kb
Winding Materials Effect on Performance of Air Core Current Limiting Reactors in Energy Systems (str. 2111-2120)

Murat Ayaz, Cüneyt Ceyhan, Kadir Yilmaz, Yiğit Karabulut
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1689kb
Adaptive Swarm Intelligence: A Time-Varying Fitness Guided Optimization Algorithm for Dynamic Search Strategies (str. 2121-2133)

Yali Chu, Xuming Han, Zhiquan Liu, Ting Zhou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1665kb
The Performance Improvement of MMC-DFIM Drives using Hybrid Jellyfish-Butterfly Optimized FOPID Control (str. 2134-2140)

Bindu Kolappa Pillai Vijayammal, R. Vishalakshi, Adel Alblawi, Marwa Obayya, M. Darsana
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1016kb
Integrating Meteorological Data and Bidirectional LSTM Models for Vulnerability Detection and Security Strategy Development in Power Energy Systems (str. 2141-2152)

Hongxia Wang, Jie Xu, Yang Yang, Meng Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1451kb
Novel Modular Multilevel Inverter Structures with Reduced Components for Medium Voltage Applications (str. 2153-2160)

R. Gandhi Raj, P. Prakash
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 462kb
Analysis and Testing of a Tubular Linear IPM Generator for Free Piston Engines Applied to Linear Range Extender Systems (str. 2161-2169)

Serdal Arslan, Sibel Akkaya Oy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2712kb
A Novel Subway Tunnel Collapse Risk Prediction Model using Mutation Theory (str. 2170-2180)

Tao Ma, Xiaodong Li, Tianjuan Gao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 371kb
ZOADL: An Optimized Deep Learning Framework for Detecting Abnormal Brain Activity using EEG Signals (str. 2181-2187)

A. Sheelavathi, P. Shanmugapriya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1524kb
DBNetText Detection Algorithm Based on Edge Detection (str. 2188-2198)

Huiqiong Fan, Changxuan Wan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2076kb
Design and Optimization of a Pentaband Offset Feed Closed Ring Resonator Antenna for Wireless Applications (str. 2199-2204)

G. Roja, P. Maheswara Venkatesh, T. Jayasankar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 902kb
A Deep Learning Approach for Coffee Leaf Disease Classification with Centroid-Based Loss Optimization (str. 2205-2216)

Changyu Ao, Gwang-Jun Kim, Man-Sung Kwan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1401kb
The Effect of Composition and Heat Treatment on Impact Toughness of Hadfield Steel (str. 2217-2222)

Aleksandar Vukosavljević, Aleksandar Sedmak, Srđan Tadić, Srđa Perković, Nenad Radović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4756kb
Key Factors Influencing E-Commerce Consumer Behavior in China: A Quantitative Perspective (str. 2223-2235)

Yang Ma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 645kb
Secure Cloud Data Distribution using Blockchain and Explainable Deep Learning for Enhanced Privacy (str. 2236-2244)

S. Jayanthi, A. Valarmathi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1527kb
Study on Dynamic Creep Characteristics of Conical Rubber Primary Springs in Rail Vehicles (str. 2245-2252)

Xiaoli Chen, Yongrong Jin, Tianlun Gao, Yabing Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3453kb
Trust Aware Water Strider Optimization-Based Clustering with Intrusion Detection in IoT Environments (str. 2253-2260)

Nada Alzaben, Mashael Maashi, Menwa Alshammeri, V. Saraswathi, R. Kiruba Buri, S. Gayathri Priya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2356kb
Variable Structure Correlation Analysis Based on a New Asymmetric Copula (str. 2261-2271)

Xia Li, Bing Hou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 818kb
Dual-Band Rectenna for RF Energy Harvesting in GSM 900 and GSM 1800 Bands for IoT Applications (str. 2272-2279)

V. Ganesh, H. Mangalam
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2165kb
Effects of Heat Flux and Ignition Type on the Combustion of Live Pinus nigra Branches (str. 2280-2289)

Milan Protić, Nikola Mišić, Miomir Raos, Viša Tasić, Dušan Topalović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1957kb
Research on the Correlation between Environmental Governance and Corporate Ecological Performance (str. 2290-3003)

Wending Shang, Huicheng Tang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 458kb
Spectral Congestion Alleviation using RF Integrated Optical System with Optimization Based Dynamic Carrier Switching (str. 3004-3012)

S. Mythili, M. Kalamani
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1354kb
Research on the Risk Management Mechanism of Technological Innovation Investment under the Background of Artificial Intelligence Development: An Insurance Mechanisms Perspective (str. 3013-3023)

Yu Zhang, Yining Li, WeiLee Lim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 686kb
Research on Building Quality Evaluation Method Based on Association Rule Algorithm and Neural Network (str. 3024-3032)

Liangjun Huang, Zuliang Zhang, Nadan Ding, Yanpeng Li, Yirong Huang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1275kb
Improvement of Load Frequency Control with Dragonfly Algorithm in Single Shaft Combined Cycle Power Plant (str. 3033-3041)

Bülent Hoş, Beytullah Bozali, Ali Ozturk, Salih Tosun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1482kb
Research on Risk Evolution and Scenario Deduction of Railway Emergencies Based on Knowledge Elements and Dynamic Bayesian Networks (str. 3042-3054)

Chang Liu, Dan Chang, Daqing Gong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 953kb
Study on Impact Effect of Curved Steel-Mixed Composite Beam Bridge Based on Coupling Vibration of Vehicle-Bridge (str. 3055-3065)

Hao Qu, Yufeng Liu, Shuigen Hu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3833kb
Energy Aware Routing in WSNs using Hybrid Fuzzy and Yellow Saddle Goatfish Optimization (str. 3066-3074)

K. Elamathi, K. Thenmalar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1746kb
Optimizing Two-Dimensional Cutting Algorithms for the TFT-LCD Industry using Multi-Objective Strategies (str. 3075-3084)

Yuan Xu, Jin Fang, Guihua Jiang, Hong Ye, Ke Wang, Jiaming Chang, Leilei Bo, Jingxuan Wang, Jiyang Zhu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1233kb
Research on Advanced Materials and Design Optimization of Lightweight Automotive Structures under Uncertain Conditions (str. 3085-3095)

Genjie Yu, Yali Zhao, Wangke Lu, Guixia Wang, Junhong Yang, Shulong Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2522kb
Mapping the Landscape of ESG Integration in Project-Oriented Workplaces: A Cross-Sectional Analysis of Professional and Organizational Readiness (str. 3096-3106)

Bojana Savić, Marijana Dukić Mijatović, Andrea Ivanišević, Danijela Gračanin, Danijela Ćirić Lalić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 634kb
A Multi-Scale Fusion-Based Method for Ultra-Low-Light Agricultural Image Enhancement (str. 3107-3119)

Jun Li, Zhou Wei, Yining Song, Shiqiong Chen, Miao Yu, Wenfeng Wang, Chenping Zeng, Yanmeng Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3822kb
A Cascaded Deep Forest Framework for Robust Driver Fatigue Detection using Forehead Electroencephalography (str. 3120-3127)

Renyu Yang, Ling Zhang, Boming Zhong, Lixing Hou, Donglong Zhu, Jianliang Min
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1416kb
Anaphor-Aware Document-level Entity and Relation Joint Extraction with Curriculum Learning (str. 3128-3136)

Shunheng Qi, Jiang Zhong, Kaiwen Wei, Rongzhen Li, Hong Yin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1016kb
Design and Evaluation of a Compact Wide-Band Antenna for Wearable Wireless Applications (str. 3137-3142)

A. Anand Babu, K. Thenmalar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1106kb

Posjeta: 0 *