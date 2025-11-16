 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 21 No. supplement 2, 1989.

  • Datum izdavanja: 21.12.1989.
  • Objavljen na Hrčku: 16.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Proceedings of the 6th Adriatic meeting on particle physics - Modern trends in particle physics '89 ; SEMINARS; Inter-University Center, Dubrovnik, June 12 - 22, 1989 (str. I-III)


Uvodnik

engleski pdf 931kb
Status of t-quark searches at hadron colliders and present mass limits (str. 1-16)

D. Denegri (UA1 Collaboration)
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3366kb
An Investigation of Intermittency in the Reactions ¹⁶O + ¹⁹⁷Au and ³²S + ³²S at 200 GeV per Nucleon (str. 17-21)

Ivo Derado (NA35 Collaboration)
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1786kb
Some low energy restrictions for a flipped left-right symmetric E₆ model (str. 22-26)

J. O. Eeg
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1846kb
K → π⁰γγ AND K → π⁰γγ* reexamined in a large N limit (str. 27-31)

Svjetlana Fajfer
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1762kb
Conformal field theories on algebraic surfaces (str. 32-36)

Franco Ferrari
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1912kb
Strongly localized almost massless clusters of constituents (str. 37-43)

N. Mankoč Borštnik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1443kb
Direct CP violation in rare K decays (str. 44-48)

I. Picek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1408kb
Diagnosing possible inconsistencies of Feynman rules for theories of gauge fields quantized in the axial gauge (str. 49-53)

M. Poljšak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1301kb
On compositeness in the weak boson system (str. 54-61)

H. Schlereth
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2560kb
Fermionization of the Coulomb gas (str. 62-66)

Francesco Toppan
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2014kb
Universal invariant renormalization and cut-off schemes in theories with high internal symmetries (str. 67-73)

O. I. Zavialov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1925kb

