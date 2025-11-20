Synthesis philosophica , Vol. 40 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 20.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 20.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Barışcan Demir
Izvorni znanstveni članak
Daniel Rueda Garrido
Izvorni znanstveni članak
Dragan Prole
Izvorni znanstveni članak
Filip Čukljević
Izvorni znanstveni članak
Marica Rajković Perović
Pregledni rad
Matthew Gildersleeve, Andrew Crowden
Izvorni znanstveni članak
Ksenija Puškarić
Izvorni znanstveni članak
Yu-hui Yan
Izvorni znanstveni članak
Toma Gruica
Recenzija, prikaz
Luka Perušić
Bibliografija
Posjeta: 0 *