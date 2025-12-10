 Skoči na glavni sadržaj

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 67 , 2025.

  Datum izdavanja: 10.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 10.12.2025.

Gradska vrata na glavnom kardu u sjevernim gradskim zidinama rimske kolonije Jader (str. 1-15)

hrvatski pdf 5881kb
City Gate on the Cardo in the North City Wall of the Roman Colony of Jader (str. 15-15)

Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak

Tri zadarske srednjovjekovne crkve na području današnjega Varoša (str. 17-58)

hrvatski pdf 3276kb
Three Medieval Churches in the Present Varoš in Zadar (str. 58-58)

Zdenko Dundović, Anita Bartulović
Izvorni znanstveni članak

Zadarska matična knjiga umrlih 1651. – 1667. (str. 59-97)

hrvatski pdf 2654kb
The Zadar Registry of Deaths 1651–1667 (str. 97-97)

Grozdana Franov-Živković
Izvorni znanstveni članak

Vojnici iz Bukovice – pješaci i konjanici u mletačkim prekojadranskim postrojbama u 18. stoljeću (str. 99-122)

hrvatski pdf 2556kb
Soldiers from Bukovica – Infantry and Cavalry in the Venetian Overseas Units in the 18th Century (str. 122-122)

Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak

Začetak kulture konzumacije kave i kavane u Zadru (str. 123-161)

hrvatski pdf 2327kb
The Beginnings of the Culture of Coffee Enjoying and Coffeehouses in Zadar (str. 160-161)

Marin Banović
Izvorni znanstveni članak

Politička djelatnost zastupnika Narodne stranke iz šibenskog kraja u Dalmatinskom saboru (1861. – 1879.) (str. 163-195)

hrvatski pdf 2671kb
Political activity of the representatives of the People's Party from the Šibenik area in the Dalmatian Parliament (1861–1879) (str. 196-196)

Filip Lenić
Izvorni znanstveni članak

Mrtvozornici, mrtvaci i uzroci smrti u matičnim knjigama umrlih zadarske, splitske i dubrovačke bolnice 1878. – 1882. (str. 197-238)

hrvatski pdf 2931kb
Coroners, the Deceased and Causes of Death in the Hospital Registries of Deaths in Zadar, Split and Dubrovnik 1878–1882 (str. 238-238)

Maja Katušić, Kristina Puljizević
Izvorni znanstveni članak

Protukomunistički pokret otpora u drniškoj krajini: djelovanje križarske skupine Petra Bogića (1945. – 1949.) (str. 239-282)

hrvatski pdf 2332kb
Anti-Communist Resistance in Drniška Krajina: Operation of Petar Bogić's Crusader Group (1945–1949)

Blanka Matković
Izvorni znanstveni članak

Sukob Dedijera i Bakarića: borba za bolju prošlost (str. 283-309)

hrvatski pdf 2274kb
Bonflict Between Dedijer and Bakarić: Fighting for a Better Past

Branko Kasalo
Prethodno priopćenje

Vladari ili podstanari – Srbi u Hrvatskoj tijekom 1980-ih godina (prilog istraživanju) (str. 311-343)

hrvatski pdf 2299kb
Rulers or Tenants – the Serbs in Croatia in the 1980s. (a Tribute to the Study)

Davor Marijan
Izvorni znanstveni članak

Nella Lonza, ur., Kazneni postupak protiv Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana – dokumenti, Zaklada Marija i Mirjan Damaška, Školska knjiga, 2023., 583 str. (str. 345-346)

Božena Glavan
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1778kb
Lovorka Čoralić, Kapetani, pukovnici i crkveni dostojanstvenici – Odabrane teme iz povijesti Perasta, „Gospa od Škrpjela", Perast, 2025., 482 str. (str. 347-350)

Nikola Markulin
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1784kb
Kristijan Juran i Gabrijela Čepo, Stanovništvo otoka Krapnja prema matičnim knjigama i drugim povijesnim vrelima od 1630. do 1714. godine, Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik, 2022., 201 str. (str. 351-353)

Stjepan Tot
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1780kb
Filip Novosel, Život dalmatinskoga grada u 17. stoljeću: Društvo i svakodnevica Zadra u pozadini vojnih zbivanja za vrijeme Kandijskog rata (1645. – 1669.), Hrvatski institut za povijest, Državni arhiv u Zadru, Zagreb – Zadar, 2024., 423 str. (str. 354-356)

Nikola Markulin
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1781kb
John Connelly, Od naroda do nacija. Povijest istočne Europe, Fraktura, Zagreb, 2022., 1192 str. (str. 357-362)

Ante Bralić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1794kb
Zlatko Begonja, Okupacija duha: Ideološka indoktrinacija u Zadru 1945.-1955., Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., 326 str. (str. 363-366)

Marin Vlasnović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1784kb

