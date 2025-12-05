 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Muzeja Đakovštine , Vol. 17 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 12.12.2025.

Sadržaj

CARTOGRAPHIA DIACOVENSIS – Đakovština na ranonovovjekovnim zemljovidima (str. 7-55)

Jelena Boras
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4841kb
Slavonita Diakowariensi Joseph Johann Nepomuk Attomyr (Leberwurst) (Đakovo, 1807. – Bratislava, 1856.) (str. 57-111)

Vladimir Geiger
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1521kb
Prigodnice Jurja Tordinca (str. 113-138)

Mirko Ćurić
Pregledni rad

hrvatski pdf 610kb
Početci katehetskog rada Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu (str. 139-169)

Estera Radičević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 484kb
Ulica Augusta Cesarca u Đakovu: povijest zgrada i vlasnika (str. 171-190)

Željko Lekšić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 484kb
Tekstiliziranost i tekstil u šokačkoj kulturi kao kulturni koncepti (str. 191-212)

Marija Raguž Vinković
Stručni rad

hrvatski pdf 402kb
Keramika Ivana Mršića u đakovačkoj Mimozi (str. 213-229)

Marina Božić
Pregledni rad

hrvatski pdf 521kb
Povijesne i društvene okolnosti koje su prethodile izgradnji crkvenoga kompleksa Dobroga Pastira (str. 231-262)

Marina Božić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 823kb
Osvajanje vojnih objekata u Đakovštini 1991. (str. 263-304)

Mateo Dragičević
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 393kb
„NAŠA NOŠNJA JE NAJLJEPŠA!” Promišljanje narodne nošnje u svjetlu teorije afekta na primjeru djelatnosti Posudionice i radionice narodnih nošnji (str. 305-314)

Marija Gačić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 173kb
Primjeri tradicionalnih kuća iz 19. stoljeća u Đakovštini, iz rukopisa Stjepana Brlošića (str. 317-344)

Ivana Dević
Stručni rad

hrvatski pdf 824kb
Digitalizirane Đakovačke novine u zbirci knjižnice Muzeja Đakovštine (str. 345-360)

Andrea Heđi
Stručni rad

hrvatski pdf 687kb
Đakovo i Đakovština u pisanoj riječi mons. Antuna Jarma (str. 361-379)

Tihonija Zovko
Pregledni rad

hrvatski pdf 426kb
Rezultati arheološkog terenskog pregleda Općine Strizivojne u godini 2022. i 2023. (str. 381-412)

Paula Fruk, Lovro Vragolović
Stručni rad

hrvatski pdf 1029kb
Antun Flinčec: Posljednji abadžija u Hrvatskoj Stjepan Belić iz Antina (str. 417-418)

Ivana Dević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 150kb
Brunislav Marijanović: Zdenci – Tomašanci: prapovijesno naselje kod Đakova (str. 419-420)

Jelena Boras
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 134kb
ur. Dražen Živić i Ivana Žebec Šilj. Zbornik Gorjani – mjesto, ljudi, identitet, baština (str. 421-426)

Marija Filipović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 169kb
ur. Robert Francem: Zbornik Strossmayerovih dana – Izabrani radovi XV. – XX. Strossmayerovih dana (str. 427-429)

Andrea Heđi
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 128kb
Marin Srakić: Sve za vjeru i jedinstvo naroda, Biskupijski vremeplov i Uspomene i sjećanja (str. 430-432)

Andrea Heđi
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 173kb
Grgo Grbešić i Pero Šola: Židovski sabirni logori u Đakovu i Tenji (str. 433-434)

Mateo Dragičević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 169kb
Zvonimir Mikić: Od rukometa do rukometa (1920. – 1958.) s naglaskom na Slavoniju i Đakovo (str. 435-438)

Robert Francem
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 166kb
100 godina pčelarstva u Đakovštini (1925. – 2025.) (str. 439-440)

Hrvoje Miletić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 130kb
Izvješće o radu Muzeja Đakovštine za 2023. godinu (str. 443-458)

Marina Božić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 486kb
Izvješće o radu Muzeja Đakovštine za 2024. godinu (str. 459-469)

Marina Božić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 353kb
mr. sc. Miroslav Bauer (1934. – 2025.) (str. 473-474)

Hrvoje Miletić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 189kb

