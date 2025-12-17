 Skoči na glavni sadržaj

Crkva u svijetu , Vol. 60 No. 4, 2025.

  Datum izdavanja: 17.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 17.12.2025.

Globalni obrazovni pakt (str. 675-678)

Global Education Pact

Ivan Bodrožić
Uvodnik

Mercierova formulacija spoznajnog problema (str. 679-700)

Mercier's Statement oF the Problem of Knowledge

Dario Škarica
Izvorni znanstveni članak

Uloga Duha Svetoga u govorima Ivana Pavla II. Hrvatima (str. 701-712)

Role of Holy Spirit in John Paul II's Speeches to Croats

Arkadiusz Krasicki
Pregledni rad

Izdvojeni naglasci u razlučivanju kršćanskog poziva na svetost uz osvrt na svetost obitelji (str. 713-732)

Particular emphases in discerning the Christian call to holiness with a reflection on sanctity of family

Nikola Vranješ, Sani Gilja
Pregledni rad

Književni citati kao intertekstualni elementi u srednjo­vje­kov­nim narativima o mletačkoj opsadi Zadra 1345. – 1346. Obsidio Iadrensis, Cronica Iadretina i Como la cità de Zara revellò ala cità signoria de Venesia (str. 733-764)

Literary Quotations As Intertextual Elements In Medieval Narratives Of The Venetian Siege Of Zadar In 1345–1346 Obsidio Iadrensis, Cronica Iadretina I Como La Cità De Zara Revellò Ala Cità Signoria De Venesia

Nada Bulić
Izvorni znanstveni članak

Negativna teologija Ive Andrića (str. 765-786)

Negative Theology of Ivo Andrić

Zaneta Vidas Sambunjak
Pregledni rad

Getsemanska ura i misterij zamjenskog iskupljenja u Bernanosovim Razgovorima karmelićanki (str. 787-804)

Gethsemane Hour and mystery of substitutionary atonement in Bernanos's Dialogues of the Carmelites

Frano Vrančić
Izvorni znanstveni članak

Biblijska alegorija u Nazorovoj pjesmi Cvrčak (str. 805-824)

Biblical allegory in Nazor's poem Cvrčak (The Cricket)

Zorica Jurčević
Izvorni znanstveni članak

Anatomija kockarskoga uma – o čistom umu kao sijelu transcendentalnoga privida (str. 825-842)

Anatomy of gambling mind - about the pure mind as seat of transcendental illusion

Luka Maršić
Izvorni znanstveni članak

Bibliodrama (str. 843-845)

Bibliodrama

Jadranka Garmaz
Recenzija, prikaz

Dugopolje – Župa sv. Mihovila Arkanđela i njezini župljani nekoć i sada (str. 846-849)

Dugopolje – Parish of St. Michael the Archangel and its parishioners then and now

Luka Donadini
Recenzija, prikaz

Anselm’s unum argumentum and the dialectics of greatness (str. 850-874)

Anzelmov unum argumentum i dijalektika božje veličine

Ksenija Puskaric, Charles Michael Shea
Izvorni znanstveni članak

Europa dei fini o della fine? crisi e nichilismo; estetica e umanesimo (str. 875-882)

Europa ciljeva ili kraja? Kriza i nihilizam; estetika i humanizam

Vittorio V. Alberti
Ostalo

Poca di transizione: crisi e opportunità (str. 883-895)

Mala tranzicija: Kriza i prilika

Csaba Török
Ostalo

Political Spirituality and Spiritual Politics (str. 896-919)

Politička duhovnost i duhovna politika

Rafael Domingo
Izvorni znanstveni članak

Faith and Hope in the Gospel of John. A Biblical-Theological Analysis of John 11:17–44 in light of “Realized Eschatology”  (str. 920-942)

Vjera i nada u Ivanovu evanđelju. Biblijsko-teološka analiza Iv 11, 17-44 u svjetlu “realizirane eshatologije”

Arkadiusz Krasicki, Ivan Benaković
Pregledni rad

Croatian religious teachers’ trust in artificial intelligence (str. 943-982)

Povjerenje hrvatskih vjeroučitelja u umjetnu inteligenciju

Nenad Palac
Izvorni znanstveni članak

The role and position of the Slovak Catholic bishops in the process of Slovak independence (1990–1993) (str. 983-1010)

Uloga i položaj slovačkih katoličkih biskupa u procesu stjecanja slovačke neovisnosti (1990. – 1993.)

Matej Mindár
Prethodno priopćenje

