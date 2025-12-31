Rasprave Instituta za hrvatski jezik , Vol. 51 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 31.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 05.03.2026.
Sadržaj
Mia Batinić Angster
Izvorni znanstveni članak
Branimir Belaj
Izvorni znanstveni članak
Anna Bondaruk, Anna Prażmowska
Izvorni znanstveni članak
Josip Galić
Izvorni znanstveni članak
Davor Krsnik
Izvorni znanstveni članak
Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
Lidija Milković
Izvorni znanstveni članak
Iva Nazalević Čučević, Irena Zovko Dinković
Izvorni znanstveni članak
Nikolina Palašić
Izvorni znanstveni članak
Ismail Palić
Izvorni znanstveni članak
Dragana Špica
Pregledni rad
Kazalo
Matea Birtić
Uvodnik
