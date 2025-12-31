 Skoči na glavni sadržaj

Rasprave Instituta za hrvatski jezik , Vol. 51 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

On the Voice and Status of the Construction dati + se + Infinitive (str. 339-370)

engleski pdf 431kb
O stanju i statusu konstrukcije dati + se + infinitiv

Mia Batinić Angster
Izvorni znanstveni članak

Jesu li povratni glagoli doista povratni? (str. 371-401)

hrvatski pdf 704kb
Are reflexive verbs really reflexive?

Branimir Belaj
Izvorni znanstveni članak

Demarcating the Scope of Intensional Genitive in Polish (str. 403-421)

engleski pdf 419kb
Određivanje dosega intencijskoga genitiva u poljskom jeziku

Anna Bondaruk, Anna Prażmowska
Izvorni znanstveni članak

Croatian Church Slavonic Clausal Complements and the Implicational Complementation Hierarchy (str. 423-453)

engleski pdf 500kb
Hrvatske crkvenoslavenske rečenične dopune i implikacijska hijerarhija dopunjavanja

Josip Galić
Izvorni znanstveni članak

Pasivna konstrukcija s glagolima upravljanja u hrvatskom jeziku (str. 455-474)

hrvatski pdf 370kb
The Passive Construction with Verbs of Control in Croatian

Davor Krsnik
Izvorni znanstveni članak

Sastavne komitativne konstrukcije u hrvatskoglagoljičnim tekstovima (str. 475-497)

hrvatski pdf 506kb
Comitative Coordination in Croatian Glagolitic Texts

Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak

Različito označavanje dativa smjera u staroruskome jeziku i u različitim razdobljima hrvatskoga jezika (str. 499-528)

hrvatski pdf 558kb
Differential Directional Dative Marking in Old East Slavic and Different Periods of the Croatian Language

Lidija Milković
Izvorni znanstveni članak

Značenjski i sintaktički potencijal glagolskoga pridjeva trpnog u hrvatskome (str. 529-554)

hrvatski pdf 375kb
The Semantic and Syntactic Potential of Past Participles as Participial Adjectives

Iva Nazalević Čučević, Irena Zovko Dinković
Izvorni znanstveni članak

Komparativna analiza (suvremene) upotrebe pasivnih konstrukcija u hrvatskom i njemačkom jeziku (str. 555-579)

hrvatski pdf 422kb
Comparative Analysis of the (Current) Use of Passive Constructions in Croatian and German

Nikolina Palašić
Izvorni znanstveni članak

O nehomogenosti konstrukcije kojom se izriče perifrastični pasiv (str. 581-619)

bosanski pdf 473kb
On Non-Homogeneity of the Construction Used to Express the Periphrastic Passive

Ismail Palić
Izvorni znanstveni članak

Gramatička kategorija glagolskog stanja u japanskom jeziku (str. 621-651)

hrvatski pdf 426kb
The Grammatical Category of Voice in the Japanese Language

Dragana Špica
Pregledni rad

Contents
engleski pdf 92kb
Sadržaj


Kazalo

hrvatski pdf 93kb
Uvodna riječ

Matea Birtić
Uvodnik

hrvatski pdf 141kb

