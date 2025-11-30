 Skoči na glavni sadržaj

Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja , Vol. 21 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 07.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 5-6)


Kazalo

hrvatski pdf 197kb
Uvodnik (str. 7-8)

hrvatski pdf 161kb
Editorial

Marica Petrović
Uvodnik

Čitalačke kompetencije učenika vs. književne i metodičke kompetencije učitelja u nastavi lektire (str. 11-38)

bosanski pdf 485kb
Reading competences of younger school age students vs. literary and methodological competence of teachers in the book review lessons (str. 11-38)

Nataša Šetka, Indira Šabić
Izvorni znanstveni članak

Poetika pričanja epskog pjevača Avde Međedovića (str. 39-52)

bosanski pdf 335kb
Poetics of narration of epic poet Avdo Međedović

Deksida Delić
Stručni rad

Opća zdravstvena pravila za brigu za dug i zdrav život (str. 53-68)

Ivan Petar Marešević
Ostalo

hrvatski pdf 352kb
Hrvatski jezik između dviju jezičnih normi – ili koji je to hrvatski standardni jezik? (str. 69-75)

hrvatski pdf 309kb
The Croatian language between two language norms – or which is the Croatian standard language?

Luka Ratković
Stručni rad

Zwischen Wörtern und Bildern: Die Übersetzung metaphorischer Komposita im Rahmen des Coronavirus ins Bosnische, Kroatische, Serbische (str. 77-177)

njemački pdf 543kb
Between Words and Images: The Translation of Metaphorical Compounds in the Context of the Coronavirus into Bosnian, Croatian, Serbian

Zerina Brkić
Stručni rad

Katolički umjetnički sakralni objekti u Sjeveroistočnoj Bosni (str. 121-156)

hrvatski pdf 1597kb
Catholic artistic sacral objects in Northeastern Bosnia (str. 121-156)

Vedran Petrović
Stručni rad

Kratka priča o tisućljetnoj povijesti razvoja svjetlosnih slika do zvaničnog priznanja fotografije 19. kolovoza 1839. (str. 157-175)

hrvatski pdf 380kb
A short story about the thousand-year history of the development of light images until the official recognition of photography on August 19, 1839.

Robert Andrejaš
Esej

Čaršijska česma – ponosna tuzlanska ljepotica (str. 177-186)

bosanski pdf 1225kb
The city drinking fountain (Čaršijska česma) – a proud beauty of Tuzla

Šefko Sulejmanović
Esej

Opismenjavanje kod Hrvata u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 20. stoljeća (str. 187-218)

hrvatski pdf 512kb
Literacy among Croats in Bosnia and Herzegovina in the first half of the 20th century

Darko Zorić
Stručni rad

Obraćenje, kršćanstvo i socijalno lice vjere: teološko-politički esej o etičkom čitanju Korizme (str. 221-239)

hrvatski pdf 446kb
Conversion, Christianity and the Social Face of Faith: A Theological-Political Essay on the Ethical Reading of Lent

Franjo Ninić
Esej

Evolucija dike kod Oca tragedije (str. 241-255)

srpski pdf 364kb
Evolution of Dike in the “Father of Tragedy“

Željko Kaluđerović, Zorica Kaluđerović Mijartović, Orhan Jašić
Stručni rad

Radna motivacija: od teorijskih okvira do menadžerskih rješenja (str. 259-278)

bosanski pdf 351kb
Work motivation: from theoretical frameworks to managerial solutions

Ema Burić, Admir Čavalić
Stručni rad

Psihološka obdukcija (str. 279-286)

bosanski pdf 311kb
Psychological autopsy

Lejla Ibrić, Mitra Mirković-Hajdukov
Uvodnik

Percepcija kliničkog okruženja za učenje praktične nastave učenika koji se obrazuju za zanimanje medicinska sestra/tehničar (str. 289-306)

bosanski pdf 559kb
Perception of the clinical environment for practical learning of students studying for the profession of nurse

Mirza Jahić
Izvorni znanstveni članak

Percepcije zdravstvenih radnika i opće populacije o mucanju (str. 311-318)

hrvatski pdf 328kb
Perceptions of healthcare professionals and the general population about stuttering

Emina Turnadžić, Silva Banović
Izvorni znanstveni članak

Stavovi vršnjaka prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju (str. 319-344)

hrvatski pdf 458kb
Attitudes of peers towards the inclusion of children with developmental disabilities

Katarina Lekić
Izvorni znanstveni članak

Predstavljanje Izabranih djela Alije Isakovića (str. 347-353)

bosanski pdf 324kb
Presentation of the Selected Works of Alija Isaković

Fahira Alić
Recenzija, prikaz

Izazovi odgajanja u svijetu izmijenjenih vrijednosti, autorica Snježana Šušnjara (str. 355-357)

Snježana Šušnjara
Recenzija, prikaz

bosanski pdf 239kb

