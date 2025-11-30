 Skoči na glavni sadržaj

Etnološka istraživanja , No. 30, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 4-5)


Kazalo

hrvatski pdf 431kb
Predgovor (str. 7-7)


Uvodnik

hrvatski pdf 371kb
Participativno istraživanje zametnute baštine: metodološki doprinosi i učinci na zajednicu (str. 11-32)

Joško Ćaleta, Dora Dunatov
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6331kb
Unutarnja europeizacija: emocionalni kapital i klasa prilikom odabira dužnosnika EU-a (str. 33-45)

Orlanda Obad
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 171kb
„Ne mogu umrijeti dok god netko brine za mene“ – iskustva terenskog istraživanja starosti, usamljenosti i samoće na području Zagrebačke županije (str. 47-59)

Mia Beck
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 172kb
Između ponosa i polemike: izazovi interpretacije osjetljivih tema u kontekstu Sinjske alke (str. 61-68)

Tomislav Barhanović
Stručni rad

hrvatski pdf 126kb
Historija zaborava: rekonstrukcija profesionalnih biografija prvih žena zagrebačkih muzeja (str. 71-86)

Ana Solter, Aleksandra Vlatković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2515kb
Zaštita tekstilne građe u Etnografskom muzeju u prvoj polovici 20. stoljeća (str. 87-94)

Mihaela Grčević
Stručni rad

hrvatski pdf 127kb
Etnografski postav kao ogledalo zajednice: kako su lokalni doprinosi oblikovali etnografsku baštinu Ludbrega? (str. 97-111)

Robert Kapeš
Stručni rad

hrvatski pdf 6640kb
Fakultativna nastava tradicijske glazbe Istre u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, Pula (str. 113-120)

Suzana Goldin, Noel Šuran
Stručni rad

hrvatski pdf 2408kb
Realizacija nove Čuvaonice Etnografskog muzeja u Kačićevoj 9/2 u Zagrebu (str. 123-129)

Zvjezdana Antoš
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 5296kb
Iris Biškupić Bašić. Zbirka medičarstva i svjećarstva = The collection of gingerbread and candle making (str. 131-132)

Tihana Petrović Leš
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 105kb
Izložbeni projekt Intimni prostori svakodnevice (str. 133-138)

Zvjezdana Antoš
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2577kb
Edukativni programi uz izložbu Intimni prostori svakodnevice (str. 139-144)

Anastazija Petrović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2768kb
Od nevidljivih ruku do aktivnih glasova – reinterpretacija ženskog nasljeđa u projektima Etnografskog muzeja (str. 145-151)

Anastazija Petrović, Silvia Vrsalović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3711kb

Posjeta: 0 *