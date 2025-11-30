Etnološka istraživanja , No. 30, 2025.
- Datum izdavanja: 22.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Uvodnik
Joško Ćaleta, Dora Dunatov
Izvorni znanstveni članak
Orlanda Obad
Izvorni znanstveni članak
Mia Beck
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Barhanović
Stručni rad
Ana Solter, Aleksandra Vlatković
Izvorni znanstveni članak
Mihaela Grčević
Stručni rad
Robert Kapeš
Stručni rad
Suzana Goldin, Noel Šuran
Stručni rad
Zvjezdana Antoš
Recenzija, prikaz
Tihana Petrović Leš
Recenzija, prikaz
Zvjezdana Antoš
Recenzija, prikaz
Anastazija Petrović
Recenzija, prikaz
Anastazija Petrović, Silvia Vrsalović
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *