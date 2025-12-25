Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 21. No. 2., 2025.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Rafaela Božić, Josip Vučković
Uvodnik
Igor Medić
Izvorni znanstveni članak
Liudmila Navtanovich
Izvorni znanstveni članak
Ivana Brković
Izvorni znanstveni članak
Dejan Varga
Prethodno priopćenje
Marija Malnar Jurišić
Izvorni znanstveni članak
Miranda Levanat-Peričić
Uvodnik
Maja Pandžić
Izvorni znanstveni članak
Boško Knežić
Izvorni znanstveni članak
Valter Milovan
Pregledni rad
Ivana Dizdar
Izvorni znanstveni članak
Denis Vekić
Pregledni rad
Liudmyla Diachuk
Izvorni znanstveni članak
Andrea Knežević, Petra Špadić
Izvorni znanstveni članak
Anita Memišević
Izvorni znanstveni članak
Jiři Muryc
Izvorni znanstveni članak
Dženisa Mujević
Izvorni znanstveni članak
Ivan Magaš
Prethodno priopćenje
Helena Delaš
Izvorni znanstveni članak
Marijana Tomelić Ćurlin, Tanja Brešan Ančić
Pregledni rad
Slavica Vrsaljko
Pregledni rad
Grzegorz Lisek, Monika Kowalonek-Janczarek
Recenzija, prikaz
Mehmed Kardaš, Martin Henzelmann
Recenzija, prikaz
Lucija Šimić
Recenzija, prikaz
Marina Radčenko
Recenzija, prikaz
Mirna Glavinić
Recenzija, prikaz
Katarina Ivon
Ostalo
