Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 21. No. 2., 2025.

  • Datum izdavanja: 25.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.12.2025.

Sadržaj

Kazalo (str. 1-6)


Kazalo

Uvodna riječ urednika temata (str. 9-11)

Rafaela Božić, Josip Vučković
Uvodnik

Pčela, vještica i oltar – o jednome egzemplu iz Petrisova zbornika (1468) (str. 13-35)

The Bee, the Witch, and the Altar-On an Exemplum From the Petris Miscellany (1468) (str. 13-35)

Igor Medić
Izvorni znanstveni članak

From Azazel to Azazello: Evil Characters in the Slavonic Pseudepigrapha (str. 37-59)

Od Azazela do Azazella: zli likovi u slavenskim pseudepigrafima (str. 37-59)

Liudmila Navtanovich
Izvorni znanstveni članak

Povijest, književnost i mehanizmi zla u romanu Oslobađanje đavola Feđe Šehovića (str. 61-85)

History, Fiction, and the Logic of Evil in Feđa Šehović’s Novel Oslobađanje đavola (str. 61-85)

Ivana Brković
Izvorni znanstveni članak

Slučajevi destrukcije: princip zla u romanu Črna mati zemla (str. 87-105)

Cases of Destruction: The Principle of Evil in the Novel Črna Mati Zemla (str. 87-105)

Dejan Varga
Prethodno priopćenje

Svako zlo za neko dobro – o fenomenu zla u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji (str. 107-129)

Every Evil Hides a Blessing – The Phenomenon of Evil in Croatian Dialect Phraseology (str. 107-129)

Marija Malnar Jurišić
Izvorni znanstveni članak

Urednički uvodnik (str. 133-135)

Miranda Levanat-Peričić
Uvodnik

Adamov’s The Case of the Motley Crew: The Soviet Police Procedural – Parallel Patterns and Divergent Ideologies (str. 137-163)

Slučaj „šarolikih” A. Adamova: sovjetski policijski procedural – paralelni obrasci i divergentne ideologije (str. 137-163)

Maja Pandžić
Izvorni znanstveni članak

Još o „dobrome talijanskom vojniku” – Luigi Carmagnani: lettere dalla guerra (1940-1941). Campagne militari di Jugoslavia e Russia (str. 165-189)

“Further on the ‘Good Italian Soldier’” – Luigi Carmagnani: Lettere Dalla Guerra (1940–1941). Campagne Militari di Jugoslavia e Russia (str. 165-189)

Boško Knežić
Izvorni znanstveni članak

Prilog analizi dviju Pasolinijevih drama – Calderón i Svinjac (str. 191-209)

Contribution to the Analysis of Two Pasolini Plays – Calderón and Svinjac (Porcile) (str. 191-209)

Valter Milovan
Pregledni rad

Alegorizacija u Marijinim mirakulima kao znak „nove osjećajnosti” srednjega vijeka (str. 211-245)

Allegorisation in Mary’s Miracles as a Sign of “the New Sensitivity” of the Middle Ages (str. 211-245)

Ivana Dizdar
Izvorni znanstveni članak

Funkcije i načini ostvarenja lika junaka u bajkama iz doline Neretve (str. 247-283)

Functions and Actualisation of the Hero Character in Fairy Tales from the Neretva Valley (str. 247-283)

Denis Vekić
Pregledni rad

French Fairy Tales by Marko Vovchok and Mykola Tereshchenko’s Translation Strategy: Intercultural Mediation (str. 285-315)

Francuske bajke Marka Vovčoka i Mykole Tereshchenka – strategija prijevoda: međukulturna posredovanja (str. 285-315)

Liudmyla Diachuk
Izvorni znanstveni članak

Prijevod kao instrument razvoja višejezične i međukulturne kompetencije (str. 317-341)

Pedagogical Translation as an Instrument for the Development of Plurilinguistic and Intercultural Competence (str. 317-341)

Andrea Knežević, Petra Špadić
Izvorni znanstveni članak

Croatian Students and English Path Verbs – Evidence of Positive and Negative Transfer (str. 343-371)

Hrvatski studenti i engleski glagoli kretanja koji izriču put – dokazi pozitivnoga i negativnoga transfera (str. 343-371)

Anita Memišević
Izvorni znanstveni članak

Jazyková krajina jako indikátor sociolingvistické situace v dolní oblasti Vítkovice (Ostrava) (str. 373-391)

Jezični krajolik kao pokazatelj sociolingvističke situacije u Donjim Vitkovicama (Ostrava) (str. 373-391)

Jiři Muryc
Izvorni znanstveni članak

Negativni stereotipi o ženama u rodno obilježenim frazemima govora Rožaja (str. 393-413)

Negative Stereotypes about Women in Gender-Marked Phrases of Rožaje’s Speech (str. 393-413)

Dženisa Mujević
Izvorni znanstveni članak

About the Authors, Motivations, and Perspective in Croatian Dialectal Lexicography (str. 415-429)

O autorima, motivima i perspektivi u hrvatskoj dijalektnoj leksikografiji (str. 415-429)

Ivan Magaš
Prethodno priopćenje

O naglasku tipa pònos (str. 431-451)

On the stress pattern of the pónos type (str. 431-451)

Helena Delaš
Izvorni znanstveni članak

Prinos proučavanju jezika Ante Kuzmanića. Priručnik za primaljstvo - Ričnik likarskoga nazivlja i narodnih ričih (str. 453-485)

Contribution to the Study of the Language of Ante Kuzmanić (str. 453-485)

Marijana Tomelić Ćurlin, Tanja Brešan Ančić
Pregledni rad

Jezični savjeti časopisa Jezik u vrijeme uredništva Ljudevita Jonkea (str. 487-515)

Linguistic Advice of the Journal Jezik during the Editorship of Ljudevit Jonke (str. 487-515)

Slavica Vrsaljko
Pregledni rad

Important Ecolinguistic Insights into the Russian Linguistic Landscape and Discourse (str. 519-522)

Grzegorz Lisek, Monika Kowalonek-Janczarek
Recenzija, prikaz

Nova monografija o jeziku/jezicima u bosanskohercegovačkom zakonodavstvu (str. 523-526)

Mehmed Kardaš, Martin Henzelmann
Recenzija, prikaz

Prvi beramski misal – izdanje iz zlatnoga doba hrvatskoga glagoljaštva (str. 527-531)

Lucija Šimić
Recenzija, prikaz

Современные короткометражные фильмы в практике преподавания русского языка как иностранного (str. 532-534)

Marina Radčenko
Recenzija, prikaz

Poluotok između minule prošlosti i žive sadašnjosti (str. 535-537)

Mirna Glavinić
Recenzija, prikaz

Poziv na suradnju (str. 541-547)

Katarina Ivon
Ostalo

