Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin , No. 36, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Sadržaj

POVIJESNO-KOMPARATIVNA ANALIZA BIOGRAFSKIH PODATAKA I FILOLOŠKA ANALIZA KRČELIĆEVA PRVOG KNJIŽEVNOPOVIJESNOG UDŽBENIKA IZ KONTNENTALNE HRVATSKE (1774.) (str. 9-31)

hrvatski pdf 456kb
HISTORICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BIOGRAPHICAL DATA AND THE PHILOLOGICAL ANALYSIS OF KRČELIĆ’S FIRST LITERARY AND HISTORICAL TEXTBOOK FROM THE CONTINENTAL REGIONS OF CROATIA (1774) (str. 9-31)

Ozmec Juraj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 456kb
VATROSLAV JAGIĆ I PSALTIR NIKOLE RABLJANINA (str. 33-71)

hrvatski pdf 718kb
VATROSLAV JAGIĆ AND THE PSALTER OF NIKOLA OF RAB (str. 33-71)

Ivan Botica, Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 718kb
VATROSLAV JAGIĆ - KORESPONDENCIJA I KULTURA KOMUNICIRANJA (str. 73-116)

hrvatski pdf 1600kb
VATROSLAV JAGIĆ – KORRESPONDENZ UND KOMMUNIKATIONSKULTUR (str. 114-114)

Eduard Vargović
Izvorni znanstveni članak

njemački pdf 1600kb
VARAŽDINSKO NOVINSTVO I PRVI SVJETSKI RAT: LOKALNI TISAK KAO ORUĐE PROPAGANDE I POLITIČKE BORBE (1914. - 1918.) (str. 143-168)

hrvatski pdf 3330kb
VARAŽDIN JOURNALISM AND THE FIRST WORLD WAR: THE LOCAL PRESS AS A TOOL OF PROPAGANDA AND POLITICAL STRUGGLE (1914 – 1918) (str. 168-168)

Jelena Blaži
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3330kb
IZAZOVI SUVREMENIH DRŽAVA. MIGRACIJE. KONSTRUKCIJA DRUGOGA. NESLOVENCI. (str. 169-190)

hrvatski pdf 442kb
CHALLENGES OF MODERN STATES. MIGRATIONS. THE CONSTRUCTION OF THE OTHER. NON-SLOVENES. (str. 190-190)

Martina Plantak, Goran Bandov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 442kb
ŠTO VARAŽDINSKI MATURANTI ZNAJU I MISLE O SLOVENCIMA I SLOVENIJI? (str. 191-224)

hrvatski pdf 752kb
WHAT DO VARAŽDIN HIGH SCHOOL GRADUATES KNOW AND THINK ABOUT SLOVENIANS AND SLOVENIA? (str. 223-224)

Vladimir Huzjan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 752kb
JE LI SLOBODNO VRIJEME PRESLOBODNO? PROBLEMI DEFINIRANJA SLOBODNOG VREMENA I KLASIFIKACIJE SLOBODNIH AKTIVNOSTI (str. 225-241)

hrvatski pdf 387kb
IS FREE TIME TO FREE? PROBLEMS WITH DEFINING FREE TIME AND CLASSIFYING LEISURE ACTIVITIES (str. 241-241)

Petra Anić
Pregledni rad

engleski pdf 387kb
KOMUNIKACIJSKI IZAZOVI DELIBERATIVNE DEMOKRACIJE: STUDIJA SLUČAJA VIJEĆA GRAĐANA VARAŽDINA (str. 243-266)

hrvatski pdf 644kb
COMMUNICATION CHALLENGES IN DELIBERATIVE DEMOCRACY: A CASE STUDY OF THE VARAŽDIN CITIZENS’ ASSEMBLY (str. 266-266)

Vesna Haluga
Prethodno priopćenje

engleski pdf 644kb
PRIMJENA INOVATIVNIH KONCEPATA PROMOCIJE KULTURNE BAŠTINE NA PRIMJERU LUDBREGA (str. 267-306)

hrvatski pdf 990kb
APPLYING INNOVATIVE CULTURAL HERITAGE PROMOTION CONCEPTS ON THE CASE OF LUDBREG (str. 305-306)

Vlasta Roška
Pregledni rad

engleski pdf 990kb

