Tehnički vjesnik , Vol. 33 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.03.2026.

Enhanced Structure-from-Motion 3D Reconstruction through Deep Learning Feature Fusion and Optimization (str. 423-434)

Dong Li, Gongyun Fu, Shunjie Yang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2573kb
Corrosion Properties of Al2O3-TiO2 Ceramic Coatings Deposited by Plasma Spraying on AZ91 Magnesium Alloy in Different Environment (str. 435-442)

Hüseyin Özkavak, Recai Fatih Tunay
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1993kb
Estimation of the Specific Charge in the Tunnel Excavation by Using the Drilling and Blasting Method (str. 443-450)

Tung Manh Bui, Hoang Hiep Do, Nghia Viet Nguyen, Nhan Thi Pham, Chi Thanh Nguyen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1007kb
Power Ripple Reduction in Cascade Boost Converters Using PI-Based MPPT Control for Solar Cells (str. 451-457)

Sude Kart
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1095kb
Cascaded Multi-Level Inverter with Asymmetrical Voltage Sources Using Multicarrier PWM Strategies (str. 458-469)

Muruganandham N., Suresh Padmanabhan T.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1287kb
Seismic Performances of Different Strengthening Techniques in Masonry Residential Buildings (str. 470-486)

Alper Özmen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8231kb
High-Precision Vibration Signal Acquisition and Processing Technology for Industrial Equipment Monitoring (str. 487-494)

Guofu Wei, Guanlin Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 813kb
Hybrid Renewable Energy Systems for Public Buildings: Optimization and Sustainability (str. 495-502)

Damir Špago, Azrudin Husika, Safet Isić, Halima Hadžiahmetović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 754kb
A Graph Network for High-speed Railway Operation Risk Prevention and Control (str. 503-512)

Yuan Zhao, Qiuyan Zhang, Shifeng Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 693kb
Shortening the Test Duration of Ultrasound Penetration-Based Digital Soil Texture Analyzer (str. 513-521)

Ferhat Albayrak, Emre Kilinç, Umut Orhan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1514kb
Kernel Extreme Learning Machine-Based Sentiment Analysis for Social Networks (str. 522-529)

Janani Tamilarasu, Logeswari Shanmugam
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1192kb
Information-Enhanced Heterogeneous Graph Convolutional Networks for Multi-Source Data Fusion in the SiC Semiconductor Industry (str. 530-539)

YiDong Zhu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 591kb
Optimized Deep Learning Model Using Capsule Networks and GRUs for Predictive Analytics in Smart Cities (str. 540-548)

Janaki Ramal P., Anbalagan E.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1940kb
A Novel Adaptive Pitch Angle Control to Enhance Wind Farm Power Management (str. 549-554)

Hüsnü Muhammed Biyikli, Mehmet Bayrak, Cemil Yiğit, Erdal Mustafa Yeğin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 864kb
Parametric Simulation Framework for Cycloidal Gear Actuators Using ANSYS and RecurDyn (str. 555-564)

Feng Miao, Junhua Bao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2631kb
Advancements in Photogrammetric Modelling: Boundary Marking for Improved Accuracy (str. 565-574)

Hasan Kemal Surmen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3570kb
Modelling and Trajectory Tracking Control of Multi Differential Wheel Heavy-Duty AGV Based on Koopman Operator (str. 575-583)

Xuehong Zhu, Lizhen Jia, Shutong Liu, Zhuang Gao, Jingyang Ji
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1659kb
Enhanced YOLO Architecture with Attention Mechanism for Accurate Tobacco Plant Counting from UAV Images (str. 584-592)

Chuanzhi Ma, Yuehan Li, Yilong Peng, Ran Wang, Jiani Liu, Shaofan Tang, Fu Wang, Jianhua Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4420kb
Analysis of the Effect of Wind Turbines Used In Electric Vehicles on Drag Power (str. 593-602)

Osama Almahmoud, Abdulhakim Karakaya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2381kb
Design and Validation of a Rotational End-Effector with a Stalk-Bending and Separation Mechanism for Apple Harvesting (str. 603-612)

Jianguo Zhou, Shiwei Wen, Deyi Zhang, Jun Chen, Yu Chen, Guangrui Hu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3469kb
Integrating Sustainability at the Project Lifecycle's Strategic Entry (str. 613-620)

Danijela Gračanin, Milena Savković, Danijela Ćirić Lalić, Marijana Dukić Mijatović, Andrea Ivanišević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 426kb
Evaluating the Impact of Conservation Tillage on Desert Agro-Pastoral Ecosystems in Inner Mongolia Using Remote Sensing and GIS (str. 621-634)

Wei Song, Zhiyi Gai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 882kb
Investigation of the Influence of Machining Parameters on Surface Roughness in Turning Operations and Machine Learning Application (str. 635-645)

Metin Zeyveli, Murat Aydin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3216kb
Preparation of Recycled Paper Using Tea Stems and its Application in Product Design (str. 646-655)

Li Yang, Xudong Dai, Yang Yang, Minghui Hu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3557kb
Improving the Secondary Users' Quality of Service in Cognitive Radio Networks Using Partial Order Transfer Learning through Unused Channel Allocation (str. 656-665)

Vijayakumar K., Sumathy V.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2856kb
Vehicle Classification in Low-Resolution Surveillance Images Using RepViT and KernelWarehouse with Composite Loss (str. 666-674)

Huanzun Zhang, Zhihong Fan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1393kb
Experimental Study on the Aerodynamics of a Hybrid Dolphin Airfoil (str. 675-683)

Zorana Z. Dančuo, Ivan A. Kostić, Olivera P. Kostić, Aleksandar Č. Bengin, Goran S. Vorotović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2098kb
Intelligent Detection of Road Rage Using PNN Parameter Optimization and Multimodal Driver Speech and Text Data (str. 684-696)

Enlin Xie, Yiliu Huang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 474kb
Comparative Assessment of Linear and Nonlinear Analysis: Balıkesir Clock Tower Case Study (str. 697-710)

Elifnur Şakalak, Ali Ekber Sever, Pinar Usta Evci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 13529kb
High-Efficiency MPPT Strategies for Floating and Conventional Solar PV: A Simulation- Based Study (str. 711-718)

Saad Chayma, Aymen Flah, Habib Kraiem, Ahmad A. Mousa, Claude Ziad El-Bayeh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1735kb
Research on the Integration and Innovation Path of Artificial Intelligence and the Real Economy (str. 719-731)

Qinghua Li, Meiyan Sui, Aining Li, Yanzhi Zhang, Hongmei Xu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 807kb
Modified Antlion Optimization Based Voltage Control for Five Level Packed U Cell Inverter in Grid Integrated Photovoltaic Charging System for Electric Vehicles (str. 732-741)

S. Ramya, G. Sundar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1757kb
Iterative Decoupler Design Method for TITO Processes (str. 742-751)

Saša Prodanović, Ljubiša Dubonjić, Janani Rajaraman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1541kb
Adaptive Wireless Power Transfer for Electric Vehicles: Dynamic Frequency Tuning and Intelligent Efficiency Optimization (str. 752-761)

Wei Li, Qian Wang, Pei-chun Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2144kb
Prediction Algorithm for Aerospace Product Quality Classification (str. 762-769)

Deyu Shen, Ningzhong Liu, Wei Liu, Zhe Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 960kb
A Diode-Enhanced Equivalent Circuit and SVM-Based Framework for Accurate Simulation of Battery Discharge under Variable Currents (str. 770-776)

Houcheng Zhao, Juan Li, Yaorong Yang, Chun Gan, Yanxi Ou, B. Ochgerel, Y. Oyuntugalag
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 774kb
Investigation of Dimensional Deviations in SLA 3D-Printed Cylindrical Features (str. 777-785)

Josip Kačmarčik, Kenan Varda, Ernad Bešlagić, Pejo Konjatić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1541kb
An Experimental and Simulation Study of Ultrasonic-Assisted MIG Welding Power Supply (str. 786-797)

Borui Lu, Bojin Qi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1167kb
Research on Personalized Recommendation Model of E-commerce Based on Multimodal Big Data Analysis (str. 798-809)

Yuanyuan Wen, Hongyuan Wen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1826kb
Remaining Life Assessment of a Power Plant Steam Pipeline Containing Cavities Using the Replica Method (str. 810-816)

Srđan Bulatović, Zorica Kovačević, Vujadin Aleksić, Ivan Samardžić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8010kb
An Optimized Belief Propagation List Decoding for Polar Codes with Dynamic Flipping (str. 817-827)

Yinyou Mao, Wenxue Tan, Jianying Li, Lin Ni
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1513kb
Research on the Heat Transfer Characteristics and Energy-Saving Performance Prediction Model of Vacuum Insulation Board Composite Wall (str. 828-839)

Zhongkuo Zhang, Jie Ren
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1983kb
Transfer Entropy-Based Research on Vibration Source Tracing and Key Paths in a Hydropower House (str. 840-850)

Baoping Zhi, Mengran Cheng, Jingjing Qin, Zihan Song
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1225kb
Robust and High-Precision Harmonic Estimation of Shaking Table Vibrations Using Accelerometer and Cheetah Optimization (str. 851-862)

Kadir Yasin Sunca, Serdar Koçkanat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5474kb
Estimation of Rock Brittleness from Point Load Strength Index Data Using Machine Learning Methods (str. 863-875)

Deniz Akbay, Gökhan Ekincioglu, Murat Isik, Mehmet Ali Yalcinkaya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1784kb

