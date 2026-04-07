Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja , Vol. 32 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 07.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.04.2026.

Riječ urednika (str. 7-8)

Ivana Zagorac
Uvodnik

Pokušaj izvoda pojma budućnosti iz Fichteova određenja čovjeka i njegov pedagogijski karakter (str. 11-35)

An attempt of deriving the notion of future from Fichte’s notion of human being and its pedagogical character (str. 11-35)

Zvonimir Komar
Izvorni znanstveni članak

Obrazovanjem do jednakosti muškaraca i žena – diskurs Françoisa Poullaina de la Barrea (str. 37-58)

Through education to equality between men and women – the discourse of François Poullain de la Barre (str. 37-58)

Sofija Vrcelj, Kornelija Mrnjaus
Pregledni rad

Duhovi renesanse i mladi Marx (str. 59-82)

The spirits of the Renaissance and the young Marx (str. 59-82)

Luka Bogdanić
Izvorni znanstveni članak

Perspektiva roditelja o praksama pozitivnog roditeljstva (str. 83-109)

Parents’ perspectives on positive parenting practices (str. 83-109)

Monika Pažur
Izvorni znanstveni članak

Autorstvo, autor i njegova prava u udžbenicima predmetne nastave hrvatskog jezika (str. 111-131)

Authorship, author, and copyrights in Croatian language textbooks (str. 111-131)

Zoran Velagić, Marina Matanović, Mirna Orešković
Prethodno priopćenje

Pitanja autentičnosti i autorstva u vizualnim umjetnostima u doba umjetne inteligencije (str. 133-154)

Issues of authenticity and authorship in visual arts in the age of artificial intelligence (str. 133-154)

Nataša Smolič
Izvorni znanstveni članak

Predviđanje spremnosti učitelja za inkluzivno poučavanje: Analiza sociodemografskih obilježja, stručnog usavršavanja i inkluzivne kulture škole (str. 155-176)

Predicting the readiness for inclusive teaching: An analysis of sociodemographic traits, teachers’ professional development and inclusive school culture (str. 155-176)

Goran Livazović, Dajana Vinković
Izvorni znanstveni članak

Metrijske karakteristike skale učiteljskih stavova prema poučavanju učenika s disleksijom (str. 177-202)

Metric characteristics of the teacher attitudes toward teaching students with dyslexia scale (str. 177-202)

Valentina Martan, Sanja Skočić Mihić, Darko Lončarić
Izvorni znanstveni članak

Pokret, ritam i ples u mlađoj školskoj dobi: Teorijska sinteza i kurikularno-metodičke implikacije (str. 203-226)

Movement, rhythm, and dance in the early primary years: Theoretical synthesis and curricular-methodical implications (str. 203-226)

Vesna Svalina, Filip Svalina, Ana Čop
Pregledni rad

Ivan Dodlek, Nenad Malović: Otisci suvremene kulture (str. 229-233)

Julija Prpić Smolčić
Recenzija, prikaz

Edina Nikšić Rebihić, Zvonimir Komar: Prologomena za temeljno pojmovlje opće pedagogije (str. 233-236)

Marta Smiljanić
Recenzija, prikaz

Sanja Tatalović Vorkapić (ur.): Dobrobit djece tijekom prijelaznih perioda: Empirijska provjera Ekološko-dinamičkog modela (str. 236-240)

Vanja Brandić Mičetić
Recenzija, prikaz

Caroline Lopez-Perry, E.C.M. Mason: Equity-driven leadership in school counseling: How to champion justice for all students (str. 241-243)

Aleksandar Končar
Recenzija, prikaz

Amela Dautbegović, Mirna Marković: Psihološke perspektive akademskog života studenata. Teorijski uvidi i praktične implikacije (str. 244-246)

Mirzeta Brkić
Recenzija, prikaz

