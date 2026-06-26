ET²eR – ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo , Vol. VIII No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 26.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marko Maliković
Prethodno priopćenje
Željka Kadlec
Prethodno priopćenje
Ivana Lacković, Katarina Dadić
Prethodno priopćenje
Antal Balog, Ivana Dasović
Pregledni rad
Mladena Bedeković
Pregledni rad
Jasmina Gržinić, Gaia Bogolin, Alessandro Manzin
Pregledni rad
Martina Blažević, Marijana Špoljarić, Jasenka Kolarić Barač
Stručni rad
Luka Samaržija
Stručni rad
Petra Musić
Stručni rad
Amina Osmanhodžić, Amela Bešlagić
Stručni rad
Luka Kićinbaći
Stručni rad
Enes Ciriković, Ivan Benke, Danijel Koprivanec, Matko Zrnić
Stručni rad
Marko Maliković
Stručni rad
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