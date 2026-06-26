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ET²eR – ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo , Vol. VIII No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 26.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Točka promjene kao alternativa točki maksimalnog odstupanja u mjerenju kognitivnog konflikta (str. 1-8)

Marko Maliković
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 1599kb
Uloga kružne ekonomije u oblikovanju krizne otpornosti poduzeća u Hrvatskoj (str. 9-19)

Željka Kadlec
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 1872kb
Upravljanje emocijama u visokoškolskom obrazovanju iz perspektive nastavnika i studenata (str. 20-26)

Ivana Lacković, Katarina Dadić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 1575kb
Digitalna transformacija i diversifikacija usluga računovodstvenih servisa u Republici Hrvatskoj (str. 27-38)

Antal Balog, Ivana Dasović
Pregledni rad

hrvatski pdf 1637kb
Fiskalni izazovi digitalnih nomada u kontekstu međunarodne mobilnosti rada i turizma (str. 39-46)

Mladena Bedeković
Pregledni rad

hrvatski pdf 1672kb
Implementacija regenerativnih praksi i transformacije destinacija u međunarodnom turizmu (str. 47-56)

Jasmina Gržinić, Gaia Bogolin, Alessandro Manzin
Pregledni rad

hrvatski pdf 1732kb
Stres, izgaranje, stresori i samoprocjena kompetencija samopomoći učitelja osnovnih škola u gradu Virovitica (str. 57-62)

Martina Blažević, Marijana Špoljarić, Jasenka Kolarić Barač
Stručni rad

hrvatski pdf 1777kb
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje hotelskih opskrbnih lanaca: iskustvo jadranske regije (str. 63-72)

Luka Samaržija
Stručni rad

hrvatski pdf 1783kb
Utjecaj digitalizacije poslovnih procesa na kontrolu troškova i učinkovitost građevinskih projekata – studija slučajeva (str. 73-81)

Petra Musić
Stručni rad

hrvatski pdf 1647kb
Tehnostres i zadovoljstvo poslom u bankarskom sektoru (str. 82-87)

Amina Osmanhodžić, Amela Bešlagić
Stručni rad

hrvatski pdf 1458kb
Sustav automatskog navodnjavanja temeljen na prediktivnom upravljanju modelom s IoT arhitekturom (str. 88-95)

Luka Kićinbaći
Stručni rad

hrvatski pdf 1652kb
Automatizirano izvještavanje o aktualnim kibernetičkim prijetnjama (str. 96-103)

Enes Ciriković, Ivan Benke, Danijel Koprivanec, Matko Zrnić
Stručni rad

hrvatski pdf 2238kb
Programska implementacija 2AFC eksperimenta u PsychoPy okruženju uz praćenje pokreta miša (str. 104-111)

Marko Maliković
Stručni rad

hrvatski pdf 1580kb

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