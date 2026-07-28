FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja , Vol. 38 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 28.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 19.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nina Čengić
Pregledni rad
Marta Richter
Izvorni znanstveni članak
Jana Jurčević
Izvorni znanstveni članak
Marina Peršurić Antonić
Pregledni rad
Renata Geld, Ali Hussain Al Bulushi
Izvorni znanstveni članak
Dolores Grmača
Izvorni znanstveni članak
Sanja Paša Maračić
Izvorni znanstveni članak
Marija Gorgieva-Dimova
Izvorni znanstveni članak
Nataša Kustura, Sanja Škifić
Izvorni znanstveni članak
Mirela Omerović
Recenzija, prikaz
Sandra Husanović
Recenzija, prikaz
Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz
Posjeta: 280 *