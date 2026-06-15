Socijalna psihijatrija , Vol. 54 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 09.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Tihana Jendričko
Uvodnik
Božo Radić
Sažetak sa skupa
Borka Pezo Nikolić
Sažetak sa skupa
Slađana Štrkalj Ivezić, Andrea Jambrošić Sakoman, Dina Bošnjak Kuharić, Martina Hrlić Fremec, Marijana Bavčević
Sažetak sa skupa
Ilijana Stanivuk, Tatjana Ružić, Sandra Blažević Zelić, Aristea Pavešić Radonja
Sažetak sa skupa
Martina Rojnic Kuzman, Aleksandar Savić, Martina Matovinović, Kristina Brozić, Elizabeth Nedić
Sažetak sa skupa
Anamarija Petek Erić, Ivana Pavličević Tomas, Josipa Ivanušić Pejić, Gordana Filipović, Zoran Čavajda, Igor Damašek
Sažetak sa skupa
Lana Mužinić Marinić, Branka Aukst Margetić, Tomislav Peharda, Dijana Lucijanić, Tea Plišić, Marina Alaber
Sažetak sa skupa
Darko Marčinko, Vedran Bilić, Duško Rudan, Nenad Jakšić, Filip Mustač, Emio Halilović
Sažetak sa skupa
Goran Arbanas, Marko Ćurković, Aleksandar Savić, Darko Marčinko, Trpimir Glavina, Dražen Tripalo, Sunčana Roksandić
Sažetak sa skupa
Tanja Barišić, Karla Perović, Antonia Prnjak, Dora Vukorepa, Tonći Mastelić, Duška Krnić, Mariano Kaliterna, Silvana Krnić, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Mirela Ćelić Ružić, Darjan Svetinović, Marijana Knezović Florijan, Karla Laškarin, Vanessa Valentina Đogaš, Sandra Kocijan, Majda Grah
Sažetak sa skupa
Majda Grah, Branka Restek-Petrović, Nina Mayer, Ivan Barun, Željko Milovac, Luka Mijalković
Sažetak sa skupa
Marta Skelin Dumbović, Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske
Sažetak sa skupa
Tihana Jendričko, Goran Arbanas, Branka Aukst Margetić, Ante Bagarić, Dolores Britvić, Majda Grah, Nataša Jokić-Begić, Marina Letica Crepulja, Darko Marčinko
Sažetak sa skupa
Ivana Sindik, Ivana Mošić Pražetina, Nikoleta Josipović
Sažetak sa skupa
Luka Maršić
Sažetak sa skupa
Enisa Kapo-Sadiković, Rasema Okić
Sažetak sa skupa
Miroslav Herceg
Sažetak sa skupa
Tomislav Franić, Katarina Šore, Stipe Drmić, Frane Franić, Darko Marčinko
Sažetak sa skupa
Marina Letica Crepulja, Aleksandra Stevanović, Jasna Grković, Mersad Muminović, Jasmina Kardoš
Sažetak sa skupa
Ivan Zečević
Sažetak sa skupa
Krešimir Radić, Ivan Zečević
Sažetak sa skupa
Dubravka Ergović, Ivan Tomasić, Josipa Erdeši Ćosić
Sažetak sa skupa
Hanna Pašić, Frane Paleka, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa
Mislav Škrobo, Rej Kovačević, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa
Ivan Ljoka, Mislav Škrobo, Frane Paleka, Hanna Pašić, Dora Herceg, Ante Silić, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa
Julija Radović, Ivana Ljubičić Bistrović, Tatjana Ružić, Gordana Rubeša, Ira Zaharija, Joško Prološčić, Josipa Batur, Marija Vučić Peitl
Sažetak sa skupa
Kora Mimica
Sažetak sa skupa
Emio Halilović, Elizabeth Nedić, Paula Marinović, Ana Lončar Vrančić, Zoran Štimac, Dunja Rogić, Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Maja Živković
Sažetak sa skupa
Lea Kozina, Tanja Fajt, Andreja Grgas, Mateja Grizelj Benussi, Ivona Zelenika, Ivan Ćelić
Sažetak sa skupa
Branka Restek-Petrović, Majda Grah, Nina Mayer
Sažetak sa skupa
Mirela Ćelić Ružić, Darjan Svetinović, Vladimir Grošić, Marijana Knezović Florijan, Igor Filipčić
Sažetak sa skupa
Paula Jovanović, Sanja Brozan, Ana Kaštelan
Sažetak sa skupa
Paula Marinović, Lana Ganoci, Livija Šimičević, Jason-Christopher Radermacher, Saša Jevtović, Emio Halilović, Alma Mihaljević-Peleš, Nada Božina, Julia Stingl, Maja Živković
Sažetak sa skupa
Katja Galić Ćaleta, Editha Vučić, Višnja Mandac Ljubičić, Tija Žarković Palijan
Sažetak sa skupa
Ika Rončević-Gržeta, Daniela Petrić, Paula Jovanović, Ines Torić
Sažetak sa skupa
Tonći Mastelić, Nina Rančić, Tonka Borovina Marasović, Ivan Urlić
Sažetak sa skupa
Aristea Pavešić Radonja, Ilijana Stanivuk, Sandra Blažević Zelić, Gordana Rubeša, Nicholas J. Bradshaw
Sažetak sa skupa
Dunja Degmečić
Sažetak sa skupa
Nika Sutara, Mislav Gušćić, Zvonimir Sušić, Ivan Ćelić
Sažetak sa skupa
Lana Mužinić Marinić, Igor Marinić
Sažetak sa skupa
Filip Kralik, Valentin Kordić, Ena Bandov, Sandra Anton, Dunja Degmečić, Josipa Ivanušić Pejić, Anamarija Petek-Erić, Zoran Čavajda
Sažetak sa skupa
Frane Franić, Tomislav Franić, MILESTONE Konzorcij
Sažetak sa skupa
Ivan Zečević, Krešimir Radić
Sažetak sa skupa
Dubravka Ergović, Ana Kolovrat, Dijana Rac, Ivan Tomasić, Hrvoje Kožul, Danijela Bionda
Sažetak sa skupa
Nika Sutara, Mislav Gušćić, Petra Obadić, Zvonimir Sušić, Ivan Ćelić, Petrana Brečić
Sažetak sa skupa
Lucija Seleš, Andrea Botica, Marijeta Ivandić, Žana Kralj, Milena Pernat
Sažetak sa skupa
Ivan Ćelić, Mirna Babić, Mislav Gušćić, Lea Kozina, Nika Sutara
Sažetak sa skupa
Dino Žujić, Tali Horvat, Linda Rossini Gajšak, Sandra Vuk Pisk, Igor Filipčić
Sažetak sa skupa
Gazmend Ljutfiu, Lejla Gabela, Vesna Huremović, Almira Drnda, Amina Lilić, Aida Pilav
Sažetak sa skupa
Ante Drmić
Sažetak sa skupa
Danijela Bionda, Hrvoje Kožul, Višnja Petrović, Kristina Kordić, Dubravka Ergović
Sažetak sa skupa
Dženana Mahmutović, Azra Pejković
Sažetak sa skupa
Tomislav Franić, Mia Plenković, Nada Gruja, Tonći Mastelić, Frane Franić, Jakša Vukojević, Youth- GEMs
Sažetak sa skupa
Lea Kozina, Mislav Gušćić, Zrnka Kovačić Petrović, Ivan Ćelić
Sažetak sa skupa
Azra Pejković, Dženana Mahmutović
Sažetak sa skupa
Hana Plesničar, Petar Bilić, Javor Vouk- Kamenski, Suzana Vlatković, Andrea Tomić, Mladen Haupert, Ana Papić, Antoana Bagarić, Emanuel Lacković
Sažetak sa skupa
Mia Plenković, Dina Levačić, Mirna Pleština, Jure Krstulović, Frane Franić, Tomislav Franić
Sažetak sa skupa
Danica Romac, Marija Kušan Jukić, Krešimir Radić, Boris Gracin, Dora Ćavar
Sažetak sa skupa
Frane Franić, Katarina Šore, Stipe Drmić, Darko Marčinko, Tomislav Franić
Sažetak sa skupa
Anton Vladislović, Tanja Grahovac Juretić, Elizabeta Dadić Hero, Jelena Rebić, Rudolf Ljubičić, Tomislav Lesica, Marina Letica Crepulja
Sažetak sa skupa
Kristina Divić, Marina Mustapić, Jelena Popović
Sažetak sa skupa
Marina Letica Crepulja, Stephan Parmentier, Aleksandra Stevanović, Victoria Wozniak-Cole, Laura Hein, Mina Rauschenbach, Pantelis Balaouras, Konstantinos Tsibanis
Sažetak sa skupa
Nada Gruja, Mia Plenković, Dora Pejdo, Frane Franić, Tomislav Franić
Sažetak sa skupa
Ana Kolovrat, Monika Golemović Mikić, Tatjana Prvulović Mirković, Ivona Pleša, Sergej Nadalin, Hrvoje Kožul, Marija Ratković, Dubravka Ergović
Sažetak sa skupa
Ana Kolovrat, Dubravka Ergović
Sažetak sa skupa
Tomislav Franić, Mia Plenković, Nada Gruja, Frane Franić, Youth GEMs Consortium
Sažetak sa skupa
Dora Vukorepa, Matea Galetić Pavlov, Tonći Mastelić, Eliana Burilović, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Leon Serdarević, Dolores Britvić, Joško Božić, Roko Šantić, Nikola Pavlović, Ivana Irma Lerotić, Ivica Šamanić, Tina Tičinović Kurir
Sažetak sa skupa
Tea Plišić, Maja Vilibić, Branimir Margetić, Anja Melada Žaja, Stipe Drmić, Branka Aukst Margetić
Sažetak sa skupa
Slađana Štrkalj Ivezić, Andrea Jambrošić Sakoman, Dina Bošnjak Kuharić, Martina Hrlić Fremec, Adis Grozdanić, Marijana Bavčević
Sažetak sa skupa
Matea Galetić Pavlov, Dora Vukorepa, Nina Rančić, Trpimir Glavina, Tonka Borovina Marasović, Tonći Mastelić
Sažetak sa skupa
Dora Lovrinčević, Marijeta Ivandić, Marinela Krištić, Tonći Mastelić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Branimir Margetić, Agata Ladić, Ivica Grgurević, Tea Plišić
Sažetak sa skupa
Dora Vukorepa, Ana Rađa, Mariano Kaliterna
Sažetak sa skupa
Josipa Batur, Ira Zaharija, Tatjana Ružić, Aristea Pavešić Radonja, Macha Natacha Bogdanović, Julija Radović, Gordana Rubeša
Sažetak sa skupa
David Zovko, Igor Marinić
Sažetak sa skupa
Tea Plišić, Eugen Divjak, Anja Melada Žaja
Sažetak sa skupa
Josipa Lončar, Josipa Merćep, Matea Galetić Pavlov, Mihaela Rakušić, Tonći Mastelić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Dora Herceg, Ivan Ljoka, Ante Silić, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa
Jelena Popović, Neda Pleić, Frane Franić, Tomislav Franić
Sažetak sa skupa
Ivan Mustapić, Tonći Mastelić, Dora Lovrinčević, Eliana Burilović, Trpimir Glavina, Davor Lasić
Sažetak sa skupa
Iris Marin Prižmić, Suzana Sarić
Sažetak sa skupa
Ilijana Stanivuk, Ena Paparić, Sandra Blažević Zelić, Ivona Škarpa, Aristea Pavešić Radonja
Sažetak sa skupa
Petra Tokić, Tomislav Franić, Frane Franić
Sažetak sa skupa
Luka Novak, Tonći Mastelić, Eliana Burilović, Matea Katić, Marjana Milanović, Nikola Sikirica, Davor Lasić
Sažetak sa skupa
Julija Erceg, Ana Čikara, Kristina Divić, Ivan Mustapić, Marina Mustapić, Tonći Mastelić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Lucija Kljaić, Anamarija Petek Erić, Melita Jukić, Josipa Ivanušić Pejić, Valentin Kordić
Sažetak sa skupa
Ana Čikara, Julija Erceg, Tonći Mastelić, Karlo Glavičić, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Ivana Maligec, Javor Vouk-Kamenski
Sažetak sa skupa
Hana Šestak, Javor Vouk-Kamenski
Sažetak sa skupa
Karlo Glavičić, Tonći Mastelić, Luka Novak, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Branislav Šakić, Ivica Šain, Biljana Miščević Dejanović, Luka Sladonja, Tomislav Peharda
Sažetak sa skupa
Niko Mastelić, Tonći Mastelić, Tonka Borovina Marasović, Marinela Krištić, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Sara Belčić, Tin Matoš, Daniela Šago, Igor Filipčić, Majda Grah
Sažetak sa skupa
Petra Folnegović Grošić, Marta Grošić, Kristina Jeras, Sonja Udovičić
Sažetak sa skupa
Ivan Bradarić
Sažetak sa skupa
Matea Katić, Eliana Burilović, Tonći Mastelić, Marjana Milanović, Andrea Botica, Davor Lasić
Sažetak sa skupa
Katja Galić Ćaleta, Ivana Benić, Ante Silić, Branka Vidrih, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa
Katja Galić Ćaleta, Ante Silić, Dalibor Karlović, Branka Vidrih
Sažetak sa skupa
Katja Galić Ćaleta, Branka Vidrih, Dalibor Karlović, Ante Silić
Sažetak sa skupa
Ana Kaštelan, Macha Natacha Bogdanović, Iva Kapetanović, Lucia Turković
Sažetak sa skupa
Neda Pleic, Romilda Roje, Vesna Kekez, Iris Stipetić, Tanja Čotić, Ana Zlatar, Dora Kirigin Petković, Mirjana Sučević Ercegovac, Dora Delić, Karmen Gojsalić
Sažetak sa skupa
Jelena Rebić, Tanja Grahovac Juretić, Marina Letica Crepulja, Elizabeta Dadić-Hero, Radmila Rebić
Sažetak sa skupa
Karla Aleksandra Župa, Nina Rančić, Anđela Kovačević, Neda Pleić, Ivona Karlušić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Tali Horvat, Dino Žujić, Linda Rossini-Gajšak, Sandra Vuk Pisk, Igor Filipčić
Sažetak sa skupa
Elizabeth Nedić, Emio Halilović, Martina Rojnić Kuzman
Sažetak sa skupa
Marija Kudumija Slijepčević
Sažetak sa skupa
Katarina Matić, Sven Molnar, Ivana Bakija, Antonia Vuk, Tin Matoš, Jadranka Hübler, Vanessa Đogaš, Katja Šikac Satti, Irena Pavlović, Majda Grah
Sažetak sa skupa
Josipa Merćep, Josipa Lončar, Matea Galetić Pavlov, Tonći Mastelić, Mirjana Sučević Ercegovac, Mario Šiško, Tonka Borovina Marasović, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Boris Gracin, Danica Romac, Krešimir Radić, Suzana Jonovska, Martina Bekić, Marija Kušan Jukić
Sažetak sa skupa
Ena Bandov, Valentin Kordić, Andrijana Šantić, Filip Kralik, Luka Malenica, Josipa Ivanušić Pejić, Dunja Degmečić
Sažetak sa skupa
Tea Vukićević, Marina Mustapić, Kristina Divić, Jelena Popović
Sažetak sa skupa
Gordana Filipović Bilić, Filip Kralik
Sažetak sa skupa
Valentin Kordić, Ena Bandov, Anamarija Petek Erić, Lucija Kljaić, Filip Kralik, Dunja Degmečić
Sažetak sa skupa
Ena Paparić, Sandra Blažević Zelić, Ilijana Stanivuk, Aristea Pavešić Radonja
Sažetak sa skupa
Ena Žderić, Gordana Rubeša, Tatjana Ružić, Alen Mančić, Dora Polić
Sažetak sa skupa
Milena Pernat, Petra Tokić, Marijeta Ivandić
Sažetak sa skupa
Alen Mančić, Ena Žderić, Gordana Rubeša, Marina Letica Crepulja, Tanja Grahovac Juretić
Sažetak sa skupa
Nika Sutara, Ante Periša, Marko Liker, Martina Sekulić Sović, Aleksandar Savić
Sažetak sa skupa
Paula Jovanović, Sanja Brozan, Daniela Petrić, Ana Kaštelan
Sažetak sa skupa
Nina Rančić, Karla Aleksandra Župa, Ivona Barišić, Anđela Kovačević, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa
Martina Bojanić, Andrea Tomić, Zrnka Kovačić Petrović, Alemka Kulenović Somun, Sanja Jelić, Sanja Maroević
Sažetak sa skupa
Slađana Štrkalj Ivezić, Petrana Brečić, Andrea Jambrošić Sakoman, Dina Bišnjak Kuharić, Senka Repovečki, Arijan Bljakčori, Adis Grozdanić, Marijana Bavčević
Sažetak sa skupa
Slađana Štrkalj Ivezić, Andrea Jambrošić Sakoman, Dina Bošnjak Kuharić, Adis Grozdanić, Marijana Bavčević, Danijela Štimac Grbić, Darija Zubić
Sažetak sa skupa
Biljana Kosanović Rajačić, Marina Šagud, Marija Božićević, Sonja Udovičić
Sažetak sa skupa
Milena Pernat, Andrea Botica, Marijeta Ivandić, Žana Kralj, Petra Tokić
Sažetak sa skupa
Lana Kavur, Anđelko Vidović, Petrana Brečić
Sažetak sa skupa
Dubravka Galez Mihaldinec, Krešimir Prijatelj
Sažetak sa skupa
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