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Socijalna psihijatrija , Vol. 54 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Psihijatrija u dijalogu – o struci, odgovornosti i zajedničkim temeljima (str. 103-108)

hrvatski pdf 121kb
Psychiatry in Dialogue – On the Profession, Responsibility, and Common Foundations (str. 103-108)

Tihana Jendričko
Uvodnik

engleski pdf 121kb
Neuromodulatori kao zajednički jezik gastroenterologije i psihijatrije u liječenju poremećaja interakcije crijeva i mozga (str. 109-110)

hrvatski pdf 77kb
Neuromodulators as a Common Language Between Gastroenterology and Psychiatry in the Treatment of Disorders of Gut–Brain Interaction (str. 109-110)

Božo Radić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 77kb
Kad srce priča o psihi (str. 111-112)

hrvatski pdf 70kb
When the Heart Speaks of the Psyche (str. 111-112)

Borka Pezo Nikolić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Nutritivna psihijatrija – uloga prehrane u prevenciji i liječenju mentalnih poremećaja (str. 113-114)

hrvatski pdf 66kb
Nutritional Psychiatry – The Role of Diet in the Prevention and Treatment of M ental Disorders (str. 113-114)

Slađana Štrkalj Ivezić, Andrea Jambrošić Sakoman, Dina Bošnjak Kuharić, Martina Hrlić Fremec, Marijana Bavčević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 66kb
Fenomen varalice (str. 115-115)

hrvatski pdf 73kb
The Impostor Phenomenon (str. 115-115)

Ilijana Stanivuk, Tatjana Ružić, Sandra Blažević Zelić, Aristea Pavešić Radonja
Sažetak sa skupa

engleski pdf 73kb
Liječenje shizofrenije kroz različite kliničke scenarije (str. 116-117)

hrvatski pdf 80kb
Treatment of Schizophrenia Across Different Clinical Scenarios (str. 116-117)

Martina Rojnic Kuzman, Aleksandar Savić, Martina Matovinović, Kristina Brozić, Elizabeth Nedić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 80kb
Između autonomije i sigurnosti: kliničke dileme u liječenju psihotičnih poremećaja tijekom trudnoće i postpartalnog razdoblja (str. 118-119)

hrvatski pdf 71kb
Between Autonomy and Safety: Clinical Dilemmas in the Treatment of Psychotic Disorders During Pregnancy and the Postpartum Period (str. 118-119)

Anamarija Petek Erić, Ivana Pavličević Tomas, Josipa Ivanušić Pejić, Gordana Filipović, Zoran Čavajda, Igor Damašek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Radionica: terapijski pristupi u psihoonkologiji (str. 120-121)

hrvatski pdf 70kb
Workshop: Therapeutic Approaches in Psycho- Oncology (str. 120-121)

Lana Mužinić Marinić, Branka Aukst Margetić, Tomislav Peharda, Dijana Lucijanić, Tea Plišić, Marina Alaber
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Psihosomatika danas (str. 122-123)

hrvatski pdf 74kb
Contemporary Psychosomatics (str. 122-123)

Darko Marčinko, Vedran Bilić, Duško Rudan, Nenad Jakšić, Filip Mustač, Emio Halilović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 74kb
Okrugli stol: Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (str. 124-124)

hrvatski pdf 63kb
Roundtable: Law on the Protection of Persons With Mental Disorders (str. 124-124)

Goran Arbanas, Marko Ćurković, Aleksandar Savić, Darko Marčinko, Trpimir Glavina, Dražen Tripalo, Sunčana Roksandić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 63kb
Dugodjelujući antipsihotici (str. 125-126)

hrvatski pdf 71kb
Long-Acting Antipsychotics (str. 125-126)

Tanja Barišić, Karla Perović, Antonia Prnjak, Dora Vukorepa, Tonći Mastelić, Duška Krnić, Mariano Kaliterna, Silvana Krnić, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Tri lica iste šutnje: muški obrazac psihičke patnje kroz prikaz kliničkih slučajeva (str. 127-128)

hrvatski pdf 69kb
Three Faces of the Same Silence: The Male Pattern of Psychological Distress Through Clinical Case Presentations (str. 127-128)

Mirela Ćelić Ružić, Darjan Svetinović, Marijana Knezović Florijan, Karla Laškarin, Vanessa Valentina Đogaš, Sandra Kocijan, Majda Grah
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Obilježja terapijskog procesa u programu za liječenje poremećaja ličnosti – iskustva iz RIO programa (str. 129-130)

hrvatski pdf 79kb
Characteristics of the Therapeutic Process in a Personality Disorder Treatment Program – Experiences From the RIO Program (str. 129-130)

Majda Grah, Branka Restek-Petrović, Nina Mayer, Ivan Barun, Željko Milovac, Luka Mijalković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 79kb
Dežurstvo bez mentora – simulacijska radionica kliničkog odlučivanja u hitnoj psihijatriji (str. 131-132)

hrvatski pdf 69kb
On Call Without a Mentor – A Simulation Workshop on Clinical Decision-Making in Emergency Psychiatry (str. 131-132)

Marta Skelin Dumbović, Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Psihoterapija u sustavu zdravstvene skrbi (str. 133-134)

hrvatski pdf 81kb
Psychotherapy in the Health Care System (str. 133-134)

Tihana Jendričko, Goran Arbanas, Branka Aukst Margetić, Ante Bagarić, Dolores Britvić, Majda Grah, Nataša Jokić-Begić, Marina Letica Crepulja, Darko Marčinko
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Simptom kao poziv na promjenu – sistemska obiteljska psihoterapija u kliničkoj praksi (str. 135-136)

hrvatski pdf 67kb
The Symptom as an Invitation to Change: Systemic Family Psychotherapy in Clinical Practice (str. 135-136)

Ivana Sindik, Ivana Mošić Pražetina, Nikoleta Josipović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 67kb
Anatomija kockarskoga uma (str. 137-138)

hrvatski pdf 68kb
The Anatomy of the Gambling Mind (str. 137-138)

Luka Maršić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 68kb
Poremećaj ličnosti F60.3 kao klinički marker nepovoljnog obrasca hospitalizacije kod bolesnika liječenih zbog ovisnosti o psihoaktivnim tvarima (str. 139-140)

hrvatski pdf 86kb
Personality Disorder F60.3 as a Clinical Marker of an Unfavorable Hospitalization Pattern in Patients Treated for Psychoactive Substance Dependence (str. 139-140)

Enisa Kapo-Sadiković, Rasema Okić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 86kb
Klinički tijek shizofrenije u 21. stoljeću: od kronične deterioracije do modela oporavka (str. 141-142)

hrvatski pdf 70kb
The Clinical Course of Schizophrenia in the 21st Century: From Chronic Deterioration to the Recovery Model (str. 141-142)

Miroslav Herceg
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
U zdravom tijelu – zdrav duh? Mentalno zdravlje hrvatskih sportaša kroz prizmu SMHAT-1 probira (str. 143-144)

hrvatski pdf 80kb
A Healthy Mind in a Healthy Body? The Mental Health of Croatian Athletes Through the Lens of SMHAT-1 Screening (str. 143-144)

Tomislav Franić, Katarina Šore, Stipe Drmić, Frane Franić, Darko Marčinko
Sažetak sa skupa

engleski pdf 80kb
Učinkovitost grupnog ESTAIR pristupa u liječenju kompleksnog PTSP-a kod hrvatskih ratnih veterana (str. 145-146)

hrvatski pdf 81kb
Effectiveness of the Group ESTAIR Approach in the Treatment of Complex PTSD in Croatian War Veterans (str. 145-146)

Marina Letica Crepulja, Aleksandra Stevanović, Jasna Grković, Mersad Muminović, Jasmina Kardoš
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
ADOS-2 u kliničkoj dilemi: kad protokol vidi ono čega nema, a propušta ono što postoji (str. 147-148)

hrvatski pdf 70kb
ADOS-2 in a Clinical Dilemma: When the Protocol Sees What Is Not There and Misses What Is (str. 147-148)

Ivan Zečević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Nikada ne bih rekao da je to ADHD (str. 149-150)

hrvatski pdf 70kb
I Would Never Have Said It Was ADHD (str. 149-150)

Krešimir Radić, Ivan Zečević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Izazovi i rješenja u pružanju podrške LGBTIQ+ osobama (str. 151-152)

hrvatski pdf 81kb
Challenges and Solutions in Providing Support to LGBTIQ+ Individuals (str. 151-152)

Dubravka Ergović, Ivan Tomasić, Josipa Erdeši Ćosić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Vitamin D i kognitivne domene u bolesnika s blagim kognitivnim poremećajem i demencijama (str. 153-154)

hrvatski pdf 69kb
Vitamin D and Cognitive Domains in Patients With Mild Cognitive Impairment and Dementias (str. 153-154)

Hanna Pašić, Frane Paleka, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Biomarkeri reaktivnosti astrocita i neurona tijekom elektrokonvulzivne terapije (str. 155-156)

hrvatski pdf 70kb
Biomarkers of Astrocyte and Neuronal Reactivity During Electroconvulsive Therapy (str. 155-156)

Mislav Škrobo, Rej Kovačević, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Probir serumskog testosterona u muških psihijatrijskih bolesnika (str. 157-158)

hrvatski pdf 69kb
Serum Testosterone Screening in Male Psychiatric Patients (str. 157-158)

Ivan Ljoka, Mislav Škrobo, Frane Paleka, Hanna Pašić, Dora Herceg, Ante Silić, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Suicidalnost u starijoj životnoj dobi: od istraživačkih nalaza do kliničkih obrazaca u psihijatrijski hospitaliziranih bolesnika (str. 159-160)

hrvatski pdf 68kb
Suicidality in Older Adults: From Research Findings to Clinical Patterns in Psychiatric Inpatients (str. 159-160)

Julija Radović, Ivana Ljubičić Bistrović, Tatjana Ružić, Gordana Rubeša, Ira Zaharija, Joško Prološčić, Josipa Batur, Marija Vučić Peitl
Sažetak sa skupa

engleski pdf 68kb
FACT u Nizozemskoj, zašto je FACT potreban za pacijente s teškim psihičkim poremećajima (str. 161-161)

hrvatski pdf 70kb
FACT in the Netherlands: Why FACT Is Needed for Patients With Severe Mental Illness (str. 161-161)

Kora Mimica
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Pokazatelji upale niskog stupnja u pacijenata s prvom psihotičnom epizodom – retrospektivno-prospektivna opservacijska studija – preliminarni rezultati (str. 162-163)

hrvatski pdf 81kb
Markers of Low-Grade Inflammation in Patients With First-Episode Psychosis: A Retrospective-Prospective Observational Study—Preliminary Results (str. 162-163)

Emio Halilović, Elizabeth Nedić, Paula Marinović, Ana Lončar Vrančić, Zoran Štimac, Dunja Rogić, Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Maja Živković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Promjena jezika u adiktologiji na primjeru poremećaja kockanja (str. 164-165)

hrvatski pdf 80kb
Changing the Language of Addiction Medicine: The Case of Gambling Disorder (str. 164-165)

Lea Kozina, Tanja Fajt, Andreja Grgas, Mateja Grizelj Benussi, Ivona Zelenika, Ivan Ćelić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 80kb
Prilagodbe psihoterapijskog pristupa i psihoterapijske tehnike u dugotrajnoj analitičkoj grupnoj psihoterapiji osoba sa psihotičnim poremećajima (str. 166-167)

hrvatski pdf 79kb
Adaptations of Psychotherapeutic Approach and Technique in Long-Term Analytic Group Psychotherapy for Persons With Psychotic Disorders (str. 166-167)

Branka Restek-Petrović, Majda Grah, Nina Mayer
Sažetak sa skupa

engleski pdf 79kb
Odjel kao seizmograf: desetljeće psihijatrijskih prijema na akutnom muškom odjelu (str. 168-169)

hrvatski pdf 70kb
The Ward as a Seismograph: A Decade of Psychiatric Admissions to an Acute Male Ward (str. 168-169)

Mirela Ćelić Ružić, Darjan Svetinović, Vladimir Grošić, Marijana Knezović Florijan, Igor Filipčić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
„Pogledaj me“ – prikaz grupne psihoterapije adolescenata u sklopu Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Rijeka (str. 170-171)

hrvatski pdf 70kb
“Look at Me”: An Account of Adolescent Group Psychotherapy at the Day Hospital of the Department for Child and Adolescent Psychiatry of University Hospital Center Rijeka (str. 170-171)

Paula Jovanović, Sanja Brozan, Ana Kaštelan
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Utjecaj farmakogenetičkih varijanti na učinkovitost i podnošljivost antidepresivne terapije: iskustva pacijenata (str. 172-173)

hrvatski pdf 81kb
The Influence of Pharmacogenetic Variants on the Efficacy and Tolerability of Antidepressant Therapy: Patient Experiences (str. 172-173)

Paula Marinović, Lana Ganoci, Livija Šimičević, Jason-Christopher Radermacher, Saša Jevtović, Emio Halilović, Alma Mihaljević-Peleš, Nada Božina, Julia Stingl, Maja Živković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
„Kad narastem želim biti serijski ubojica“: novi izazovi u forenzičkoj psihijatriji / prikaz slučaja malodobnog pacijenta (str. 174-175)

hrvatski pdf 70kb
“When I Grow Up, I Want to Be a Serial Killer”: New Challenges in Forensic Psychiatry / A Case Report of a Minor (str. 174-175)

Katja Galić Ćaleta, Editha Vučić, Višnja Mandac Ljubičić, Tija Žarković Palijan
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Tehnoferencija, fragilni self i mentalno zdravlje generacije „Z” (str. 176-177)

hrvatski pdf 81kb
Technoference, the Fragile Self, and the Mental Health of Generation “Z” (str. 176-177)

Ika Rončević-Gržeta, Daniela Petrić, Paula Jovanović, Ines Torić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Kada riječi utihnu: subjekt pred umjetnom inteligencijom (str. 178-179)

hrvatski pdf 81kb
When Words Fall Silent: The Subject in the Face of Artificial Intelligence (str. 178-179)

Tonći Mastelić, Nina Rančić, Tonka Borovina Marasović, Ivan Urlić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Mogu li proteinski agregati u serumu otkriti biološku osnovu mentalnih poremećaja? (str. 180-181)

hrvatski pdf 79kb
Can Serum Protein Aggregates Reveal the Biological Basis of Mental Disorders? (str. 180-181)

Aristea Pavešić Radonja, Ilijana Stanivuk, Sandra Blažević Zelić, Gordana Rubeša, Nicholas J. Bradshaw
Sažetak sa skupa

engleski pdf 79kb
Mentalno zdravlje žena – suvremeni koncepti (str. 182-183)

hrvatski pdf 81kb
Women’s Mental Health: Contemporary Concepts (str. 182-183)

Dunja Degmečić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Fenomen zlouporabe sintetskih kanabinoida u zatvorskim ustanovama – novi izazov za forenzičku psihijatriju (str. 184-185)

hrvatski pdf 81kb
The Phenomenon of Synthetic Cannabinoid Abuse in Correctional Facilities - A New Challenge for Forensic Psychiatry (str. 184-185)

Nika Sutara, Mislav Gušćić, Zvonimir Sušić, Ivan Ćelić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Intervencije usmjerene na životni stil u rehabilitaciji osoba s mentalnim poremećajima (str. 186-187)

hrvatski pdf 79kb
Lifestyle Interventions in the Rehabilitation of Persons With Mental Disorders (str. 186-187)

Lana Mužinić Marinić, Igor Marinić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 79kb
Prva psihotična epizoda uz neuroradiološke promjene i serološki nalaz Toxoplasma gondii nejasnog kliničkog značaja – prikaz slučaja (str. 188-189)

hrvatski pdf 81kb
First-Episode Psychosis With Neuroradiological Changes and Toxoplasma Gondii Serology of Unclear Clinical Significance: A Case Report (str. 188-189)

Filip Kralik, Valentin Kordić, Ena Bandov, Sandra Anton, Dunja Degmečić, Josipa Ivanušić Pejić, Anamarija Petek-Erić, Zoran Čavajda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Od putokaza do smjernica – prikaz europskih preporuka za tranzicijsku psihijatrijsku skrb (str. 190-191)

hrvatski pdf 68kb
From Signposts to Guidelines – An Overview of European Recommendations for Transitional Psychiatric Care (str. 190-191)

Frane Franić, Tomislav Franić, MILESTONE Konzorcij
Sažetak sa skupa

engleski pdf 68kb
Nikad ne bih rekao da to nije ADHD (str. 192-193)

hrvatski pdf 71kb
I Would Never Have Thought It Wasn’t ADHD (str. 192-193)

Ivan Zečević, Krešimir Radić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Oporavak u pokretu: terapijski potencijal putovanja u oporavku od psihoza (str. 194-195)

hrvatski pdf 79kb
Recovery in Motion: The Therapeutic Potential of Travel in Recovery From Psychosis (str. 194-195)

Dubravka Ergović, Ana Kolovrat, Dijana Rac, Ivan Tomasić, Hrvoje Kožul, Danijela Bionda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 79kb
Spontane neinfektivne ulcerativne kožne lezije kao komplikacija uporabe metamfetamina – prikaz slučaja (str. 196-197)

hrvatski pdf 81kb
Spontaneous Noninfectious Ulcerative Skin Lesions as a Complication of Methamphetamine Use – A Case Report (str. 196-197)

Nika Sutara, Mislav Gušćić, Petra Obadić, Zvonimir Sušić, Ivan Ćelić, Petrana Brečić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Kliničke sličnosti, terapijske razlike: ADHD i granični poremećaj ličnosti kod odraslih (str. 198-199)

hrvatski pdf 81kb
Clinical Similarities, Therapeutic Differences: ADHD and Borderline Personality Disorder in Adults (str. 198-199)

Lucija Seleš, Andrea Botica, Marijeta Ivandić, Žana Kralj, Milena Pernat
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Ružičasta iluzija – od zabave na INmusic festivalu do akutne psihoze (str. 200-201)

hrvatski pdf 82kb
The Pink Illusion – From Entertainment at the INmusic Festival to Acute Psychosis (str. 200-201)

Ivan Ćelić, Mirna Babić, Mislav Gušćić, Lea Kozina, Nika Sutara
Sažetak sa skupa

engleski pdf 82kb
Od prisilne hospitalizacije do pravosudnog ispita – funkcionalni oporavak nakon teškog tijeka psihoze (str. 202-203)

hrvatski pdf 72kb
From Involuntary Hospitalization to the Bar Examination – Functional Recovery Following a Severe Course of Psychosis (str. 202-203)

Dino Žujić, Tali Horvat, Linda Rossini Gajšak, Sandra Vuk Pisk, Igor Filipčić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 72kb
Poremećaj prilagodbe – godišnja prevalencija kod pacijenata Centra za mentalno zdravlje Hadžići, uz analizu stresora (str. 204-205)

hrvatski pdf 70kb
Adjustment Disorder – Annual Prevalence Among Patients at the Hadžići Mental Health Center, with an Analysis of Stressors (str. 204-205)

Gazmend Ljutfiu, Lejla Gabela, Vesna Huremović, Almira Drnda, Amina Lilić, Aida Pilav
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Utjecaj psihoaktivnih tvari na mentalno zdravlje (str. 206-207)

hrvatski pdf 69kb
The Impact of Psychoactive Substances on Mental Health (str. 206-207)

Ante Drmić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Uloga medicinske sestre u radu mobilnog psihijatrijskog tima (str. 208-209)

hrvatski pdf 80kb
The Role of the Nurse in a Mobile Psychiatric Team (str. 208-209)

Danijela Bionda, Hrvoje Kožul, Višnja Petrović, Kristina Kordić, Dubravka Ergović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 80kb
Analiza potrošnje lijekova osoba s duševnim smetnjama u odnosu na dijagnozu u periodu 2020. – 2025. godine (str. 210-211)

hrvatski pdf 69kb
Analysis of Medication Use Among People With Mental Disorders by Diagnosis During 2020–2025 (str. 210-211)

Dženana Mahmutović, Azra Pejković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Od dijagnoze prema trajektoriji: transsindromalni i razvojni model psihopatologije mladih (str. 212-213)

hrvatski pdf 81kb
From Diagnosis to Trajectory: A Transsyndromal and Developmental Model of Psychopathology in Youth (str. 212-213)

Tomislav Franić, Mia Plenković, Nada Gruja, Tonći Mastelić, Frane Franić, Jakša Vukojević, Youth- GEMs
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Stanje nalik demenciji uzrokovano akutnom intoksikacijom i kroničnom zlouporabom više vrsta psihoaktivnih tvari: prikaz slučaja (str. 214-215)

hrvatski pdf 71kb
Dementia-Like State Caused by Acute Intoxication and Chronic Polysubstance Abuse: A Case Report (str. 214-215)

Lea Kozina, Mislav Gušćić, Zrnka Kovačić Petrović, Ivan Ćelić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Kompetencije sestrinstva kod poremećaja ishrane u depresivnom sindromu (str. 216-217)

hrvatski pdf 69kb
Nursing Competencies in the Management of Eating Disturbances in Depressive Syndrome (str. 216-217)

Azra Pejković, Dženana Mahmutović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Genitalno samoozljeđivanje: kliničke i etiološke značajke, prikaz slučaja (str. 218-219)

hrvatski pdf 70kb
Genital Self-Injury: Clinical and Etiological Features, With a Case Report (str. 218-219)

Hana Plesničar, Petar Bilić, Javor Vouk- Kamenski, Suzana Vlatković, Andrea Tomić, Mladen Haupert, Ana Papić, Antoana Bagarić, Emanuel Lacković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Razlike u roditeljskim stilovima prema djeci s problemima mentalnog zdravlja i njihovoj zdravoj braći i sestrama: transdijagnostičko presječno istraživanje (str. 220-221)

hrvatski pdf 81kb
Differences in Parenting Styles Toward Children With Mental Health Problems and Their Healthy Siblings: A Transdiagnostic Cross-Sectional Study (str. 220-221)

Mia Plenković, Dina Levačić, Mirna Pleština, Jure Krstulović, Frane Franić, Tomislav Franić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Djetinjstvo u sjeni alkohola: skriveni teret sekundarnih šteta u odrasloj dobi (str. 222-223)

hrvatski pdf 69kb
Childhood in the Shadow of Alcohol: The Hidden Burden of Secondary Harms in Adulthood (str. 222-223)

Danica Romac, Marija Kušan Jukić, Krešimir Radić, Boris Gracin, Dora Ćavar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Stratifikacija rizika povezanog s alkoholom kod hrvatskih natjecateljskih sportaša: AUDIT-C i CAGE-AID u okviru SMHAT-1 (str. 224-225)

hrvatski pdf 100kb
Alcohol-Related Risk Stratification Among Croatian Competitive Athletes: AUDIT-C and CAGE-AID Within the SMHAT-1 Framework (str. 224-225)

Frane Franić, Katarina Šore, Stipe Drmić, Darko Marčinko, Tomislav Franić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 100kb
Hiponatrijemija kao nuspojava antidepresiva (str. 226-227)

hrvatski pdf 70kb
Hyponatremia as an Adverse Effect of Antidepressants (str. 226-227)

Anton Vladislović, Tanja Grahovac Juretić, Elizabeta Dadić Hero, Jelena Rebić, Rudolf Ljubičić, Tomislav Lesica, Marina Letica Crepulja
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Liječenje psihotičnih simptoma u Parkinsonovoj bolesti – prikaz slučaja (str. 228-229)

hrvatski pdf 70kb
Treatment of Psychotic Symptoms in Parkinson Disease – A Case Report (str. 228-229)

Kristina Divić, Marina Mustapić, Jelena Popović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Unaprjeđenje prakse temeljene na znanjima o traumi kroz digitalne alate: spoznaje iz triju europskih ERASMUS+ projekata (str. 230-231)

hrvatski pdf 82kb
Advancing Trauma-Informed Practice Through Digital Tools: Insights From Three European Erasmus+ Projects (str. 230-231)

Marina Letica Crepulja, Stephan Parmentier, Aleksandra Stevanović, Victoria Wozniak-Cole, Laura Hein, Mina Rauschenbach, Pantelis Balaouras, Konstantinos Tsibanis
Sažetak sa skupa

engleski pdf 82kb
Povezanost roditeljskih odgojnih stilova, narcizma i imposter-sindroma među studentima medicine i humanističkih znanosti: presječno, komparativno kvantitativno istraživanje s korelacijskim pristupom (str. 232-233)

hrvatski pdf 69kb
Associations of Parenting Styles, Narcissism, and Impostor Syndrome Among Medical and Humanities Students: A Cross-Sectional Comparative Quantitative Study With a Correlational Approach (str. 232-233)

Nada Gruja, Mia Plenković, Dora Pejdo, Frane Franić, Tomislav Franić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Što je bilo prvo – psihoza ili organska bolest? Važnost somatske obrade prve psihoze (str. 234-235)

hrvatski pdf 70kb
Which Came First – Psychosis or Organic Disease? The Importance of Somatic Assessment in First-Episode Psychosis (str. 234-235)

Ana Kolovrat, Monika Golemović Mikić, Tatjana Prvulović Mirković, Ivona Pleša, Sergej Nadalin, Hrvoje Kožul, Marija Ratković, Dubravka Ergović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Primjena depo oblika aripiprazola u liječenju i kontroli bipolarnog poremećaja (str. 236-237)

hrvatski pdf 69kb
Use of Long-Acting Injectable Aripiprazole in the Treatment and Management of Bipolar Disorder (str. 236-237)

Ana Kolovrat, Dubravka Ergović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Youth-GEMs: interakcije genetskih i okolišnih čimbenika u razvojnim putanjama mentalnog zdravlja mladih: protokol prospektivnog multicentričnog opservacijskog istraživanja (str. 238-239)

hrvatski pdf 82kb
Youth-GEMs: Gene–Environment Interactions in Developmental Trajectories of Youth Mental Health: Protocol for a Prospective Multicenter Observational Study (str. 238-239)

Tomislav Franić, Mia Plenković, Nada Gruja, Frane Franić, Youth GEMs Consortium
Sažetak sa skupa

engleski pdf 82kb
Gdje završava kultura, a počinje psihoza? – prikaz slučaja iz transkulturalne psihijatrije (str. 240-241)

hrvatski pdf 70kb
Where Does Culture End and Psychosis Begin? – A Case Report From Transcultural Psychiatry (str. 240-241)

Dora Vukorepa, Matea Galetić Pavlov, Tonći Mastelić, Eliana Burilović, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Povezanost posttraumatskog stresnog poremećaja, crijevnog mikrobioma i kardiometaboličkog rizika u hrvatskih ratnih veterana (str. 242-243)

hrvatski pdf 81kb
Association of Posttraumatic Stress Disorder, the Gut Microbiome, and Cardiometabolic Risk Among Croatian War Veterans (str. 242-243)

Leon Serdarević, Dolores Britvić, Joško Božić, Roko Šantić, Nikola Pavlović, Ivana Irma Lerotić, Ivica Šamanić, Tina Tičinović Kurir
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Tinitus kao biopsihosocijalni fenomen: povezanost s anksioznošću, depresivnošću i stresom u ambulantno liječenih nepsihotičnih pacijenata (str. 244-245)

hrvatski pdf 81kb
Tinnitus as a Biopsychosocial Phenomenon: Associations With Anxiety, Depression, and Stress Among Nonpsychotic Outpatients (str. 244-245)

Tea Plišić, Maja Vilibić, Branimir Margetić, Anja Melada Žaja, Stipe Drmić, Branka Aukst Margetić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Implementacija programa nutritivne psihijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče (str. 246-247)

hrvatski pdf 68kb
Implementation of a Nutritional Psychiatry Program at Vrapče University Psychiatric Hospital (str. 246-247)

Slađana Štrkalj Ivezić, Andrea Jambrošić Sakoman, Dina Bošnjak Kuharić, Martina Hrlić Fremec, Adis Grozdanić, Marijana Bavčević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 68kb
Psihodinamska perspektiva psihotične depresije – prikaz slučaja (str. 248-249)

hrvatski pdf 70kb
A Psychodynamic Perspective on Psychotic Depression – A Case Report (str. 248-249)

Matea Galetić Pavlov, Dora Vukorepa, Nina Rančić, Trpimir Glavina, Tonka Borovina Marasović, Tonći Mastelić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Rizici korištenja umjetne inteligencije za psihijatrijske pacijente – prikaz slučaja (str. 250-251)

hrvatski pdf 81kb
Risks of Artificial Intelligence Use for Psychiatric Patients – A Case Report (str. 250-251)

Dora Lovrinčević, Marijeta Ivandić, Marinela Krištić, Tonći Mastelić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Suradnja gastroenterologa i psihijatara u liječenju složenih bolesnika: prikaz slučaja bolesnika sa sindromom medijalnog arkuatnog ligamenta (str. 252-253)

hrvatski pdf 70kb
Collaboration Between Gastroenterologists and Psychiatrists in the Treatment of Complex Patients: A Case Report of a Patient With Median Arcuate Ligament Syndrome (str. 252-253)

Branimir Margetić, Agata Ladić, Ivica Grgurević, Tea Plišić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Glazbene halucinacije nakon neurokirurškog liječenja cerebralne aneurizme: diferencijalnodijagnostički i terapijski izazovi (str. 254-255)

hrvatski pdf 70kb
Musical Hallucinations After Neurosurgical Treatment of a Cerebral Aneurysm: Differential Diagnostic and Therapeutic Challenges (str. 254-255)

Dora Vukorepa, Ana Rađa, Mariano Kaliterna
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Halucinatorna doživljavanja kod osoba sa senzoričkim oštećenjima – prikaz dvaju slučajeva (str. 256-257)

hrvatski pdf 69kb
Hallucinatory Experiences in Individuals With Sensory Impairments – A Report of Two Cases (str. 256-257)

Josipa Batur, Ira Zaharija, Tatjana Ružić, Aristea Pavešić Radonja, Macha Natacha Bogdanović, Julija Radović, Gordana Rubeša
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Izazovi liječenja shizoidnog poremećaja ličnosti – prikaz slučaja (str. 258-259)

hrvatski pdf 69kb
Challenges in the Treatment of Schizoid Personality Disorder – A Case Report (str. 258-259)

David Zovko, Igor Marinić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Kad pons progovori: slušne halucinacije nakon liječenja pontinog apscesa (str. 260-261)

hrvatski pdf 81kb
When the Pons Speaks: Auditory Hallucinations After Treatment of a Pontine Abscess (str. 260-261)

Tea Plišić, Eugen Divjak, Anja Melada Žaja
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Uvid u stigmu i autostigmu kroz radnu terapiju (str. 262-263)

hrvatski pdf 70kb
Insights Into Stigma and Self-Stigma Through Occupational Therapy (str. 262-263)

Josipa Lončar, Josipa Merćep, Matea Galetić Pavlov, Mihaela Rakušić, Tonći Mastelić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Psihotična dekompenzacija ili početak teške somatske bolesti? Važnost multidisciplinarnog pristupa u dijagnostičkim i terapijskim izazovima bolesnika s katatonom shizofrenijom (str. 264-265)

hrvatski pdf 71kb
Psychotic Decompensation or the Onset of Severe Somatic Disease? The Importance of a Multidisciplinary Approach to Diagnostic and Therapeutic Challenges in a Patient With Catatonic Schizophrenia (str. 264-265)

Dora Herceg, Ivan Ljoka, Ante Silić, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Povezanost kronotipa i vremena provedenog pred ekranima sa suicidalnim promišljanjima u ranoj adolescenciji: Uloga spola (str. 266-267)

hrvatski pdf 70kb
Associations of Chronotype and Screen Time With Suicidal Ideation in Early Adolescence: The Role of Sex (str. 266-267)

Jelena Popović, Neda Pleić, Frane Franić, Tomislav Franić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Utjecaj vortioksetina na smanjenje seksualne želje – prikaz slučaja (str. 268-269)

hrvatski pdf 70kb
Effect of Vortioxetine on Reduced Sexual Desire – A Case Report (str. 268-269)

Ivan Mustapić, Tonći Mastelić, Dora Lovrinčević, Eliana Burilović, Trpimir Glavina, Davor Lasić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Kad je odnos terapija: terapijska prisutnost medicinske sestre u radu s osobama s mentalnim poremećajima (str. 270-271)

hrvatski pdf 69kb
When the Relationship Is Therapy: The Therapeutic Presence of Nurses in Caring for People With Mental Disorders (str. 270-271)

Iris Marin Prižmić, Suzana Sarić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Manična psihotična epizoda povezana sa zlouporabom testosterona izvan medicinskih indikacija – prikaz slučaja (str. 272-273)

hrvatski pdf 80kb
Manic Psychotic Episode Associated With Nonmedical Testosterone Use – A Case Report (str. 272-273)

Ilijana Stanivuk, Ena Paparić, Sandra Blažević Zelić, Ivona Škarpa, Aristea Pavešić Radonja
Sažetak sa skupa

engleski pdf 80kb
Osobine ličnosti, izbor psihoaktivnih tvari i promjene psihološkog profila tijekom liječenja u terapijskoj zajednici (str. 274-275)

hrvatski pdf 81kb
Personality Traits, Choice of Psychoactive Substances, and Changes in Psychological Profile During Treatment in a Therapeutic Community (str. 274-275)

Petra Tokić, Tomislav Franić, Frane Franić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Dugodjelujući aripiprazol u liječenju disocijativnog motoričkog poremećaja: prikaz slučaja (str. 276-277)

hrvatski pdf 71kb
Long-Acting Aripiprazole in the Treatment of Dissociative Motor Disorder: A Case Report (str. 276-277)

Luka Novak, Tonći Mastelić, Eliana Burilović, Matea Katić, Marjana Milanović, Nikola Sikirica, Davor Lasić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Razvoj perzistentne štucavice nakon uvođenja klonazepama – prikaz slučaja (str. 278-279)

hrvatski pdf 70kb
Development of Persistent Hiccups Following Clonazepam Initiation – A Case Report (str. 278-279)

Julija Erceg, Ana Čikara, Kristina Divić, Ivan Mustapić, Marina Mustapić, Tonći Mastelić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Kada terapijska koncentracija diazepama nije dovoljan odgovor: prikaz forenzičkog slučaja (str. 280-281)

hrvatski pdf 70kb
When a Therapeutic Diazepam Concentration Does Not Provide the Answer: A Forensic Case Report (str. 280-281)

Lucija Kljaić, Anamarija Petek Erić, Melita Jukić, Josipa Ivanušić Pejić, Valentin Kordić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Transrodnost ili adolescentna kriza: prikaz slučaja (str. 282-283)

hrvatski pdf 71kb
Transgender Identity or Adolescent Crisis: A Case Report (str. 282-283)

Ana Čikara, Julija Erceg, Tonći Mastelić, Karlo Glavičić, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Od terapijski rezistentne depresije do povratka na posao: iskustvo liječenja esketaminom – prikaz slučaja (str. 284-285)

hrvatski pdf 81kb
From Treatment-Resistant Depression to Return to Work: Experience With Esketamine Treatment – A Case Report (str. 284-285)

Ivana Maligec, Javor Vouk-Kamenski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Snaga sadašnjeg trenutka: primjena mindfulnessa u dnevnoj bolnici (str. 286-287)

hrvatski pdf 81kb
The Power of the Present Moment: The Use of Mindfulness in a Day Hospital Setting (str. 286-287)

Hana Šestak, Javor Vouk-Kamenski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Arhetipska struktura i kolektivno nesvjesno u pjesničkom opusu Marka Perkovića Thompsona: jungijanska analiza kolektivne identifikacije (str. 288-289)

hrvatski pdf 70kb
Archetypal Structure and the Collective Unconscious in the Poetry of Marko Perković Thompson: A Jungian Analysis of Collective Identification (str. 288-289)

Karlo Glavičić, Tonći Mastelić, Luka Novak, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Stavovi medicinskog i nemedicinskog osoblja u odnosu na mjere humanog sputavanja na odjelima opće bolnice Pula (str. 290-291)

hrvatski pdf 68kb
Attitudes of Medical and Nonmedical Staff Toward Humane Restraint Measures in the Departments of Pula General Hospital (str. 290-291)

Branislav Šakić, Ivica Šain, Biljana Miščević Dejanović, Luka Sladonja, Tomislav Peharda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 68kb
Psihijatrijski aspekti sindroma temporomandibularnog zgloba: prikaz slučaja (str. 292-293)

hrvatski pdf 71kb
Psychiatric Aspects of Temporomandibular Joint Syndrome: A Case Report (str. 292-293)

Niko Mastelić, Tonći Mastelić, Tonka Borovina Marasović, Marinela Krištić, Davor Lasić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Fenomenologija percepcije realiteta (str. 294-295)

hrvatski pdf 82kb
Phenomenology of the Perception of Reality (str. 294-295)

Sara Belčić, Tin Matoš, Daniela Šago, Igor Filipčić, Majda Grah
Sažetak sa skupa

engleski pdf 82kb
Diferencijalno dijagnostički i terapijski izazov kod katatonije u starije bolesnice sa somatskim komorbiditetima (str. 296-297)

hrvatski pdf 70kb
Differential Diagnostic and Therapeutic Challenges of Catatonia in an Older Woman With Somatic Comorbidities (str. 296-297)

Petra Folnegović Grošić, Marta Grošić, Kristina Jeras, Sonja Udovičić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Utjecaj digitalnog marketinga alkoholnih pića na razvoj alkoholizma (str. 298-299)

hrvatski pdf 79kb
The Impact of Digital Marketing of Alcoholic Beverages on the Development of Alcohol Use Disorder (str. 298-299)

Ivan Bradarić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 79kb
Galaktoreja uz normoprolaktinemiju kod pacijentice na terapiji risperidonom: prikaz slučaja i dijagnostičko-terapijske implikacije (str. 300-301)

hrvatski pdf 71kb
Galactorrhea With Normoprolactinemia in a Patient Treated With Risperidone: A Case Report and Diagnostic and Therapeutic Implications (str. 300-301)

Matea Katić, Eliana Burilović, Tonći Mastelić, Marjana Milanović, Andrea Botica, Davor Lasić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Od svemoći do nemoći: prikaz slučaja pacijentice iscrpljenih adaptacijskih kapaciteta (str. 302-303)

hrvatski pdf 69kb
From Omnipotence to Helplessness: A Case Report of a Patient With Exhausted Adaptive Capacity (str. 302-303)

Katja Galić Ćaleta, Ivana Benić, Ante Silić, Branka Vidrih, Dalibor Karlović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Ludilo u dvoje: prikaz slučaja anoreksičnog pacijenta sa specifičnim fobijama (str. 304-305)

hrvatski pdf 80kb
Folie à Deux: A Case Report of a Patient With Anorexia and Specific Phobias (str. 304-305)

Katja Galić Ćaleta, Ante Silić, Dalibor Karlović, Branka Vidrih
Sažetak sa skupa

engleski pdf 80kb
„Uzalud Vam sve, meni nitko ne može pomoći“: prikaz slučaja pacijenta s visokim suicidalnim rizikom i poremećajem ličnosti (str. 306-307)

hrvatski pdf 70kb
“It Is All in Vain; No One Can Help Me”: A Case Report of a Patient With High Suicide Risk and a Personality Disorder (str. 306-307)

Katja Galić Ćaleta, Branka Vidrih, Dalibor Karlović, Ante Silić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Utjecaj sadržaja o mentalnom zdravlju na društvenim mrežama na percepciju psihopatologije kod adolescenata: prikazi kliničkih slučajeva (str. 308-309)

hrvatski pdf 70kb
The Impact of Mental Health Content on Social Media on Adolescents’ Perceptions of Psychopathology: Clinical Case Reports (str. 308-309)

Ana Kaštelan, Macha Natacha Bogdanović, Iva Kapetanović, Lucia Turković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 70kb
Psihosavjet – bolničko savjetovalište za podršku mentalnom zdravlju djelatnika KBC-a Split (str. 310-311)

hrvatski pdf 80kb
PsihoSavjet – A Hospital-Based Counseling Service Supporting the Mental Health of Employees at the University Hospital of Split (str. 310-311)

Neda Pleic, Romilda Roje, Vesna Kekez, Iris Stipetić, Tanja Čotić, Ana Zlatar, Dora Kirigin Petković, Mirjana Sučević Ercegovac, Dora Delić, Karmen Gojsalić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 80kb
Je li „krivac“ litij? – prikaz bolesnice s komorbiditetom BAP-a i Hashimotova tireoiditisa (str. 312-313)

hrvatski pdf 69kb
Is Lithium the “Culprit”? – A Case Report of a Patient With Comorbid Bipolar Affective Disorder and Hashimoto Thyroiditis (str. 312-313)

Jelena Rebić, Tanja Grahovac Juretić, Marina Letica Crepulja, Elizabeta Dadić-Hero, Radmila Rebić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Neprorađeno žalovanje, kumulativna trauma i razvoj PTSP-a u adolescentnoj dobi: prikaz slučaja (str. 314-315)

hrvatski pdf 71kb
Unresolved Grief, Cumulative Trauma, and the Development of PTSD in Adolescence: A Case Report (str. 314-315)

Karla Aleksandra Župa, Nina Rančić, Anđela Kovačević, Neda Pleić, Ivona Karlušić, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
500 km udaljenosti – izazov, a ne prepreka: važnost dijaloga u uspješnom liječenju psihoze (str. 316-317)

hrvatski pdf 71kb
A Distance of 500 km – A Challenge, Not a Barrier: The Importance of Dialogue in the Successful Treatment of Psychosis (str. 316-317)

Tali Horvat, Dino Žujić, Linda Rossini-Gajšak, Sandra Vuk Pisk, Igor Filipčić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Intermitentno liječenje predmenstrualnog disforičnog poremećaja venlafaksinom (str. 318-319)

hrvatski pdf 81kb
Intermittent Venlafaxine Treatment for Premenstrual Dysphoric Disorder (str. 318-319)

Elizabeth Nedić, Emio Halilović, Martina Rojnić Kuzman
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Mogućnosti i ograničenja primjene ChatGPT-a u forenzičko-psihijatrijskoj procjeni ubrojivosti: usporedba s kliničkom procjenom psihijatra (str. 320-321)

hrvatski pdf 69kb
Possibilities and Limitations of ChatGPT in Forensic Psychiatric Assessment of Criminal Responsibility: A Comparison With a Psychiatrist’s Clinical Assessment (str. 320-321)

Marija Kudumija Slijepčević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Psihoedukacijske radionice u programu RIPEPP Klinike za psihijatriju Sveti Ivan (str. 322-323)

hrvatski pdf 81kb
Psychoeducational Workshops Within the RIPEPP Program at the University Psychiatric Hospital Sveti Ivan (str. 322-323)

Katarina Matić, Sven Molnar, Ivana Bakija, Antonia Vuk, Tin Matoš, Jadranka Hübler, Vanessa Đogaš, Katja Šikac Satti, Irena Pavlović, Majda Grah
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Stavovi psihijatrijskih zdravstvenih djelatnika prema osobama s poremećajima ličnosti (str. 324-325)

hrvatski pdf 81kb
Attitudes of Psychiatric Health Care Professionals Toward People With Personality Disorders (str. 324-325)

Josipa Merćep, Josipa Lončar, Matea Galetić Pavlov, Tonći Mastelić, Mirjana Sučević Ercegovac, Mario Šiško, Tonka Borovina Marasović, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Trendovi uporabe droga u izvanbolničkom tretmanu ovisnosti: iskustvo Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti (str. 326-327)

hrvatski pdf 71kb
Trends in Drug Use Among Patients Receiving Outpatient Addiction Treatment: Experience From the Mental Health and Addiction Prevention Service (str. 326-327)

Boris Gracin, Danica Romac, Krešimir Radić, Suzana Jonovska, Martina Bekić, Marija Kušan Jukić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Kad identiteti govore: dijagnostička dilema između disocijacije i psihoze (str. 328-329)

hrvatski pdf 81kb
When Identities Speak: The Diagnostic Dilemma Between Dissociation and Psychosis (str. 328-329)

Ena Bandov, Valentin Kordić, Andrijana Šantić, Filip Kralik, Luka Malenica, Josipa Ivanušić Pejić, Dunja Degmečić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Manična epizoda nakon uvođenja escitaloprama kao prvi pokazatelj bipolarnog poremećaja – prikaz slučaja (str. 330-331)

hrvatski pdf 79kb
Manic Episode Following the Initiation of Escitalopram as the First Manifestation of Bipolar Disorder – A Case Report (str. 330-331)

Tea Vukićević, Marina Mustapić, Kristina Divić, Jelena Popović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 79kb
Tikovi u odrasloj dobi kao psihodinamski mehanizam (str. 332-333)

hrvatski pdf 69kb
Adult-Onset Tics as a Psychodynamic Mechanism (str. 332-333)

Gordana Filipović Bilić, Filip Kralik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Kada psihofarmaci postanu glavni osumnjičenik: dijagnostička dilema akutnog oštećenja jetre (str. 334-335)

hrvatski pdf 69kb
When Psychotropic Medications Become the Prime Suspect: The Diagnostic Dilemma of Acute Liver Injury (str. 334-335)

Valentin Kordić, Ena Bandov, Anamarija Petek Erić, Lucija Kljaić, Filip Kralik, Dunja Degmečić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Uvođenje psihofarmakoterapije kod pacijentice s epilepsijom – prikaz slučaja (str. 336-337)

hrvatski pdf 71kb
Initiation of Psychopharmacotherapy in a Patient With Epilepsy – A Case Report (str. 336-337)

Ena Paparić, Sandra Blažević Zelić, Ilijana Stanivuk, Aristea Pavešić Radonja
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Simptomi depresivnog poremećaja kao prva prezentacija malignog tumora mozga (str. 338-339)

hrvatski pdf 69kb
Symptoms of Depressive Disorder as the Initial Presentation of a Malignant Brain Tumor (str. 338-339)

Ena Žderić, Gordana Rubeša, Tatjana Ružić, Alen Mančić, Dora Polić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Važnost prepoznavanja premorbidnih znakova prve psihotične epizode u procjeni rizika od nasilnog ponašanja: prikaz slučaja (str. 340-341)

hrvatski pdf 71kb
The Importance of Recognizing Premorbid Signs of a First Psychotic Episode in Assessing the Risk of Violent Behavior: A Case Report (str. 340-341)

Milena Pernat, Petra Tokić, Marijeta Ivandić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Od heteroanamneze do dijagnoze inducirane psihoze (str. 342-343)

hrvatski pdf 81kb
From Collateral History to a Diagnosis of Induced Psychosis (str. 342-343)

Alen Mančić, Ena Žderić, Gordana Rubeša, Marina Letica Crepulja, Tanja Grahovac Juretić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 81kb
Obilježja govornih pauza u autobiografskom narativu i opisu slike kod osoba sa shizofrenijom: pilot-studija (str. 344-345)

hrvatski pdf 71kb
Characteristics of Speech Pauses in Autobiographical Narratives and Picture Descriptions Among People With Schizophrenia: A Pilot Study (str. 344-345)

Nika Sutara, Ante Periša, Marko Liker, Martina Sekulić Sović, Aleksandar Savić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
Roditeljstvo uz pomoć grupe (trogodišnje iskustvo grupne psihoterapijske podrške za roditelje) (str. 346-347)

hrvatski pdf 71kb
Parenting With the Support of a Group (Three Years of Experience With Group Psychotherapeutic Support for Parents) (str. 346-347)

Paula Jovanović, Sanja Brozan, Daniela Petrić, Ana Kaštelan
Sažetak sa skupa

engleski pdf 71kb
U sjeni terapijske promjene: distonične reakcije tijekom križne titracije atipičnih antipsihotika u djeteta s poremećajem iz spektra autizma – prikaz slučaja (str. 348-349)

hrvatski pdf 82kb
In the Shadow of a Therapeutic Switch: Dystonic Reactions During Cross-Titration of Atypical Antipsychotics in a Child With Autism Spectrum Disorder – A Case Report (str. 348-349)

Nina Rančić, Karla Aleksandra Župa, Ivona Barišić, Anđela Kovačević, Trpimir Glavina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 82kb
Apstinencija postignuta – što dalje? Izazovi nakon uspostave apstinencije (str. 350-351)

hrvatski pdf 69kb
Abstinence Achieved – What Comes Next? Challenges Following the Establishment of Abstinence (str. 350-351)

Martina Bojanić, Andrea Tomić, Zrnka Kovačić Petrović, Alemka Kulenović Somun, Sanja Jelić, Sanja Maroević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 69kb
Izrada plana transformacije i prvi rezultati njegove implementacije u Klinici za psihijatriju Vrapče (str. 352-353)

hrvatski pdf 80kb
Development of a Transformation Plan and Initial Results of Its Implementation at University Psychiatric Hospital Vrapče (str. 352-353)

Slađana Štrkalj Ivezić, Petrana Brečić, Andrea Jambrošić Sakoman, Dina Bišnjak Kuharić, Senka Repovečki, Arijan Bljakčori, Adis Grozdanić, Marijana Bavčević
Sažetak sa skupa

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Kormilo oporavka u procjeni sveobuhvatnog oporavka (str. 354-355)

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The Recovery Helm in the Assessment of Comprehensive Recovery (str. 354-355)

Slađana Štrkalj Ivezić, Andrea Jambrošić Sakoman, Dina Bošnjak Kuharić, Adis Grozdanić, Marijana Bavčević, Danijela Štimac Grbić, Darija Zubić
Sažetak sa skupa

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Fototerapija u liječenju depresije nakon traumatske ozljede mozga (str. 356-357)

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Light Therapy in the Treatment of Depression Following Traumatic Brain Injury (str. 356-357)

Biljana Kosanović Rajačić, Marina Šagud, Marija Božićević, Sonja Udovičić
Sažetak sa skupa

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Ljubomora ili nešto više? Otelov sindrom (sumanutost ljubomore) i počinjenje kaznenog djela – prikaz slučaja (str. 358-359)

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Jealousy or Something More? Othello Syndrome (Delusional Jealousy) and the Commission of a Criminal Offense – A Case Report (str. 358-359)

Milena Pernat, Andrea Botica, Marijeta Ivandić, Žana Kralj, Petra Tokić
Sažetak sa skupa

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Postojanost neposrednog učinka relaksacije virtualnom stvarnošću tijekom ponovljenih seansi u bolničkom liječenju depresije (str. 360-361)

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Stability of the Immediate Effect of Virtual Reality– Based Relaxation Across Repeated Sessions During Inpatient Treatment for Depression (str. 360-361)

Lana Kavur, Anđelko Vidović, Petrana Brečić
Sažetak sa skupa

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Kognitivno funkcioniranje i pažnja u odraslih osoba sa sumnjom na ADHD (str. 362-363)

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Cognitive Functioning and Attention in Adults With Suspected ADHD (str. 362-363)

Dubravka Galez Mihaldinec, Krešimir Prijatelj
Sažetak sa skupa

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