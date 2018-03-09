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Polytechnic and design, Vol.3 No.1

Datum izdavanja: Ožujak 2015.

Objavljen na Hrčku: 09.03.2018.
Sadržaj Puni tekst
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING THINKING AND DECISION MAKING - SOCIO-TECHNICAL PERSPECTIVE  
UMJETNA INTELIGENCIJA U POUČAVANJU MIŠLJENJA I DONOŠENJU ODLUKA - SOCIO-TEHNIČKA PERSPEKTIVA (str.1-12) hrvatskipdf 639 KB
Zdenko Balaž, Sergej Lugović
Izvorni znanstveni članak 		 
IMPLEMENTATION MECHANISMS IN RECONSTRUCTION OF BUILDINGS AND REMEDIATION OF FLOOD DAMAGE IN THE TERRITORY OF VUKOVAR-SRIJEM COUNTY  
PROVEDBENI MEHANIZMI U OBNOVI ZGRADA I SANIRANJA POSLJEDICA POPLAVE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE (str.13-18) hrvatskipdf 671 KB
Borka Bobovec, Ružica Mandić
Stručni rad 		 
MEASURING INSTRUMENTS IN THE QTVZ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
NOVI MJERNI INSTRUMENT U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU (str.19-25) hrvatskipdf 772 KB
Predrag Valožić
Stručni rad 		 
SAFETY AND SECURITY PROBLEMS OF BASIC WIRELESS NETWORK PROTECTION PROTOCOLS IN EVERYDAY LIFE (str.26-31) engleskipdf 711 KB
Tomislav Marjanović
Stručni rad 		 
C++11 STANDARD REVIEW – MOVE SEMANTICS AND SMART POINTERS  
OSVRT NA C++ 11 STANDARD – SEMANTIKA PRIJENOSA I PAMETNI POKAZIVAČI (str.26-37) hrvatskipdf 696 KB
Željko Kovačević, Miroslav Slamić
Stručni rad 		 
HOW DO WE VISUALIZE MOBILE DEVICES’ CONTENT FOR INEXPERIENCED USERS: A TASK FOR DESIGNERS (str.42-51) engleskipdf 839 KB
Anastasios Politis, Chrysoula Gatsou, Dimitrios Zevgolis
Izvorni znanstveni članak 		 
CONTROLLING THE SPEED OF THE SYNCHRONOUS MOTOR ROTATION WITH PERMANENT MAGNET  
UPRAVLJANJE BRZINOM VRTNJE SINKRONOG MOTORA S PERMANENTNIM MAGNETIMA (str.52-65) hrvatskipdf 2 MB
Marko Boršić, Toni Bjažić
Stručni rad 		 
IMPORTANCE OF NANOTECHNOLOGY FOR ECONOMY  
ZNAČAJ NANOTEHNOLOGIJE ZA GOSPODARSTVO (str.66-73) hrvatskipdf 893 KB
Stjepan Car
Pregledni rad 		 
EXTENDING PHP WITH MODULES (str.74-79) engleskipdf 638 KB
Davor Lozić, Alen Šimec
Stručni rad 		 
TECHNOLOGY OF 3D ENGRAVING INSIDE THE CRYSTAL  
TEHNOLOGIJA 3D GRAVIRANJA UNUTAR KRISTALA (str.80-85) hrvatskipdf 789 KB
Zvonimir Sabati, Andrija Bernik, Nenad Breslauer
Stručni rad 		 
HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE MEDIUM VOLTAGE APPARATUS AND THE COMPARISON OF THE ARC EXTINGUISHING TECHNIQUES  
POVIJESNI RAZVOJ SN SKLOPNIH APARATA I USPOREDBA TEHNIKA GAŠENJA ELEKTRIČNOG LUKA (str.86-101) hrvatskipdf 789 KB
Branimir Galić, Krešimir Meštrović
Pregledni rad 		 
OSPF WITHIN THE SWITCH NETWORKS  
OSPF U MREŽAMA PREKLOPNIKA (str.102-108) hrvatskipdf 698 KB
Stjepan Jambrek, Dubravko Žigman
Stručni rad 		 
DIGITAL PREPRESS OPTIMISATION FOR VARIABLE DIGITAL PRINTING OF BARCODES BY USING SCRIPTING TECHNOLOGIES  
OPTIMIZACIJA PROCESA IZRADE DIGITALNE GRAFIČKE PRIPREME ZA VARIJABILNI DIGITALNI TISAK BARKODOVA KORIŠTENJEM SKRIPTIRANJA (str.109-118) hrvatskipdf 871 KB
Sanja Brekalo, Klaudio Pap
Stručni rad 		 
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