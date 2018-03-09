Polytechnic and design, Vol.3 No.1

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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING THINKING
AND DECISION MAKING - SOCIO-TECHNICAL PERSPECTIVE
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UMJETNA INTELIGENCIJA U POUČAVANJU MIŠLJENJA
I DONOŠENJU ODLUKA - SOCIO-TEHNIČKA PERSPEKTIVA
(str.1-12)
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Zdenko Balaž, Sergej Lugović
Izvorni znanstveni članak
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IMPLEMENTATION MECHANISMS IN RECONSTRUCTION OF
BUILDINGS AND REMEDIATION OF FLOOD DAMAGE IN THE
TERRITORY OF VUKOVAR-SRIJEM COUNTY
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PROVEDBENI MEHANIZMI U OBNOVI ZGRADA I SANIRANJA
POSLJEDICA POPLAVE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE
ŽUPANIJE
(str.13-18)
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Borka Bobovec, Ružica Mandić
Stručni rad
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MEASURING INSTRUMENTS IN THE QTVZ QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
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NOVI MJERNI INSTRUMENT U SUSTAVU UPRAVLJANJA
KVALITETOM TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU
(str.19-25)
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Predrag Valožić
Stručni rad
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SAFETY AND SECURITY PROBLEMS OF BASIC WIRELESS
NETWORK PROTECTION PROTOCOLS IN EVERYDAY LIFE
(str.26-31)
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Tomislav Marjanović
Stručni rad
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C++11 STANDARD REVIEW – MOVE SEMANTICS
AND SMART POINTERS
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OSVRT NA C++ 11 STANDARD – SEMANTIKA PRIJENOSA
I PAMETNI POKAZIVAČI
(str.26-37)
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Željko Kovačević, Miroslav Slamić
Stručni rad
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HOW DO WE VISUALIZE MOBILE DEVICES’ CONTENT FOR
INEXPERIENCED USERS: A TASK FOR DESIGNERS
(str.42-51)
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Anastasios Politis, Chrysoula Gatsou, Dimitrios Zevgolis
Izvorni znanstveni članak
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CONTROLLING THE SPEED OF THE SYNCHRONOUS MOTOR ROTATION
WITH PERMANENT MAGNET
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UPRAVLJANJE BRZINOM VRTNJE SINKRONOG MOTORA
S PERMANENTNIM MAGNETIMA
(str.52-65)
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Marko Boršić, Toni Bjažić
Stručni rad
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IMPORTANCE OF NANOTECHNOLOGY FOR ECONOMY
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ZNAČAJ NANOTEHNOLOGIJE ZA GOSPODARSTVO
(str.66-73)
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Stjepan Car
Pregledni rad
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EXTENDING PHP WITH MODULES
(str.74-79)
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Davor Lozić, Alen Šimec
Stručni rad
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TECHNOLOGY OF 3D ENGRAVING INSIDE THE CRYSTAL
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TEHNOLOGIJA 3D GRAVIRANJA UNUTAR KRISTALA
(str.80-85)
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Zvonimir Sabati, Andrija Bernik, Nenad Breslauer
Stručni rad
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE MEDIUM VOLTAGE APPARATUS
AND THE COMPARISON OF THE ARC EXTINGUISHING TECHNIQUES
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POVIJESNI RAZVOJ SN SKLOPNIH APARATA I USPOREDBA TEHNIKA
GAŠENJA ELEKTRIČNOG LUKA
(str.86-101)
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Branimir Galić, Krešimir Meštrović
Pregledni rad
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OSPF WITHIN THE SWITCH NETWORKS
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OSPF U MREŽAMA PREKLOPNIKA
(str.102-108)
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Stjepan Jambrek, Dubravko Žigman
Stručni rad
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DIGITAL PREPRESS OPTIMISATION FOR VARIABLE DIGITAL
PRINTING OF BARCODES BY USING SCRIPTING TECHNOLOGIES
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OPTIMIZACIJA PROCESA IZRADE DIGITALNE GRAFIČKE
PRIPREME ZA VARIJABILNI DIGITALNI TISAK BARKODOVA
KORIŠTENJEM SKRIPTIRANJA
(str.109-118)
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Sanja Brekalo, Klaudio Pap
Stručni rad
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