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Drvna industrija , Vol. 73 No. 4, 2022.

  • Datum izdavanja: 15.11.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 16.11.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Effects of CNC Processing Parameters on Surface Quality of Wood-Based Panels Used in Furniture Industry (str. 363-371)

engleski pdf 708kb
Utjecaj parametara CNC obrade na kvalitetu površine drvnih ploča koje se upotrebljavaju u industriji namještaja (str. 363-371)

Aydin Demir, Evren Osman Cakiroglu, Ismail Aydin
Izvorni znanstveni članak

Safety Stresses of Red Pine Wood According to Site Index Grade (str. 373-383)

engleski pdf 809kb
Dopuštena naprezanja drva crvenog bora ovisno o indeksu staništa (str. 373-383)

Ibrahim Bektaş
Izvorni znanstveni članak

Prediction of Optimum Expanded Polystyrene Densities for Best Thermal Insulation Performances of Polystyrene Composite Particleboards by Using Artificial Neural Network (str. 385-395)

engleski pdf 929kb
Predviđanje optimalne gustoće ekspandiranog polistirena za najbolje performanse toplinske izolacije polistirenske kompozitne iverice primjenom umjetne neuronske mreže (str. 385-395)

Hasan Ozturk, Aydin Demir, Cenk Demirkir
Izvorni znanstveni članak

Combustion and Decay Resistance Performance of Scots Pine Treated with Boron and Copper Based Wood Preservatives (str. 397-404)

engleski pdf 718kb
Otpornost prema gorenju i propadanju borovine zaštićene sredstvima na bazi bora i bakra (str. 397-404)

Sedat Sürdem, Cihan Eseroglu, Serhat Yildiz, Cevdet Sögütlü, Abdulkerim Yörükoglu
Izvorni znanstveni članak

Characterization and Separation of Lignin from Kraft Black Liquor with Different Alcohols (str. 405-413)

engleski pdf 4482kb
Karakterizacija i odvajanje lignina iz crnog luga dobivenog kraft metodom uz primjenu različitih alkohola (str. 405-413)

Ayhan Gençer, Mehmet Akyüz, Fadime Yurdakurban, Deniz Aydemir
Izvorni znanstveni članak

Effects of Exposure Time and Temperature on Screw Driving Torques in Heat-Treated Anatolian Black Pine and Sessile Oak Wood (str. 415-421)

engleski pdf 616kb
Učinci vremena izlaganja i temperature na zakretne momente uvrtanja vijaka u toplinski obrađeno drvo anadolskoga crnog bora i hrasta kitnjaka (str. 415-421)

Mehmet Karamanoglu, Önder Tor
Izvorni znanstveni članak

Characterization of Pulp and Paper Properties Produced from Okra (Abelmoschus esculentus) Stalks (str. 423-430)

engleski pdf 611kb
Karakterizacija pulpe i papira izrađenih od stabljika bamije (Abelmoschus esculentus) (str. 423-430)

Mustafa Çiçekler, Ayşe Özdemir, Ahmet Tutuş
Izvorni znanstveni članak

Identification of Defective Joints in Beams via Torsional Vibration (str. 431-438)

engleski pdf 803kb
Identifikacija neispravnih spojeva u gredama uz pomoć torzijskih vibracija (str. 431-438)

Mostafa Kohantorabi, Alireza Asgari, Mona Shayestehkia, Mobina Kohantorabi
Izvorni znanstveni članak

Effects of Silane Treatment on Physical and Mechanical Properties of Particleboards Prepared with Urea Formaldehyde (str. 439-444)

engleski pdf 645kb
Učinci obrade silanom na fizička i mehanička svojstva ploče iverice izrađene s ureaformaldehidnim ljepilom (str. 439-444)

Saadettin Murat Onat, Orhan Kelleci
Izvorni znanstveni članak

Fracture Behavior of Wood Under Mode I Loading in Tangential Direction (str. 445-452)

engleski pdf 659kb
Ponašanje loma drva pri vlačnom opterećenju (model I.) u tangentnom smjeru (str. 445-452)

Arif Caglar Konukcu
Izvorni znanstveni članak

Optimization for Green Path in Wood Extractives by Taguchi Analysis (str. 453-460)

engleski pdf 693kb
Primjena Taguchijeve analize za optimizaciju procesa ekstrakcije drva na načelima zelene kemije (str. 453-460)

Ayben Kilic-Pekgözlü, Esra Ceylan, Ayhan Gencer, Rifat Kurt
Izvorni znanstveni članak

Consumers’ Perception of Eco-Services Innovations Related to Furniture (str. 463-473)

engleski pdf 614kb
Percepcija potrošača o ekološkim inovativnim uslugama vezanima za namještaj (str. 463-473)

Erika Loučanová, Miriam Olšiaková, Hubert Paluš
Izvorni znanstveni članak

Impact of Circular Saw Blade Design on Forces During Cross-Cutting of Wood (str. 475-483)

engleski pdf 981kb
Utjecaj izvedbe lista kružne pile na sile pri poprečnom piljenju drva (str. 475-483)

Zdeněk Kopecký, Vít Novák, Luďka Hlásková, Jakub Rak
Izvorni znanstveni članak

Determination of Physical and Mechanical Properties of Waste Paper Boards Supported by Wood Chips and Chopped E-glass Fiber (str. 486-494)

engleski pdf 867kb
Određivanje fizičkih i mehaničkih svojstava ploča izrađenih od otpadnog papira i ojačanih drvnim iverjem te usitnjenim staklenim vlaknima (str. 486-494)

Eser Sözen
Izvorni znanstveni članak

Physical and Mechanical Properties of Thermoplastic Composites Filled with Wood Flour of Underutilized Chaste Tree (str. 496-501)

engleski pdf 658kb
Fizička i mehanička svojstva termoplastičnih kompozita punjenih drvnim brašnom rijetko upotrebljavane konopljike (str. 496-501)

Nadir Ayrilmis, Esra Yildiz
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