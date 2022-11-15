Drvna industrija , Vol. 73 No. 4, 2022.
- Datum izdavanja: 15.11.2022.
- Objavljen na Hrčku: 16.11.2022.
Sadržaj
Puni tekst
Aydin Demir, Evren Osman Cakiroglu, Ismail Aydin
Izvorni znanstveni članak
Ibrahim Bektaş
Izvorni znanstveni članak
Hasan Ozturk, Aydin Demir, Cenk Demirkir
Izvorni znanstveni članak
Sedat Sürdem, Cihan Eseroglu, Serhat Yildiz, Cevdet Sögütlü, Abdulkerim Yörükoglu
Izvorni znanstveni članak
Ayhan Gençer, Mehmet Akyüz, Fadime Yurdakurban, Deniz Aydemir
Izvorni znanstveni članak
Mehmet Karamanoglu, Önder Tor
Izvorni znanstveni članak
Mustafa Çiçekler, Ayşe Özdemir, Ahmet Tutuş
Izvorni znanstveni članak
Mostafa Kohantorabi, Alireza Asgari, Mona Shayestehkia, Mobina Kohantorabi
Izvorni znanstveni članak
Saadettin Murat Onat, Orhan Kelleci
Izvorni znanstveni članak
Arif Caglar Konukcu
Izvorni znanstveni članak
Ayben Kilic-Pekgözlü, Esra Ceylan, Ayhan Gencer, Rifat Kurt
Izvorni znanstveni članak
Erika Loučanová, Miriam Olšiaková, Hubert Paluš
Izvorni znanstveni članak
Zdeněk Kopecký, Vít Novák, Luďka Hlásková, Jakub Rak
Izvorni znanstveni članak
Eser Sözen
Izvorni znanstveni članak
Nadir Ayrilmis, Esra Yildiz
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