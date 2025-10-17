Skoči na glavni sadržaj
english
Prijava i registracija
Prijava
Promjena načina
autentikacije
Registracija
Navigation
1
Početna
O Hrčku
O Hrčku
O Hrčku
Interoperabilnost
Politike korištenja
Savjet Hrčka
Kontakt
Redovne nadogradnje
Časopisi
Abecedno
Po područjima
Za uredništva
Posjećenost časopisa
Statusi časopisa
Upute za administratore časopisa
Izjava o otvorenom pristupu
Kriteriji uvrštavanja časopisa
Prijava časopisa u Hrčak
Alati
Za autore
Prijava radova
ORCID identifikator
Fizika : a journal of experimental and theoretical physics
, Vol. 9, supplement 2 , 1977.
Datum izdavanja:
18.12.1977.
Objavljen na Hrčku:
17.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Proceedings of the International Symposium on Nuclear Collisions and Their Microscopic Description, Bled, September 26 - October 1, 1977
(str. 1-82)
Izlaganje sa skupa
engleski
pdf 10444kb
Posjeta: 0
*