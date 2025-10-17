 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 9, supplement 2 , 1977.

  • Datum izdavanja: 18.12.1977.
  • Objavljen na Hrčku: 17.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Proceedings of the International Symposium on Nuclear Collisions and Their Microscopic Description, Bled, September 26 - October 1, 1977 (str. 1-82)


Izlaganje sa skupa

engleski pdf 10444kb

Posjeta: 0 *