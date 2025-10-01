 Skoči na glavni sadržaj

Prilozi povijesti otoka Hvara , Vol. XVI No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.11.2025.

Sadržaj

Kazalo (str. 1-6)

hrvatski pdf 2734kb
Content (str. 6-6)


Kazalo

Izrađevine od rožnjaka iz Markove špilje u Zbirci kopnene arheologije Muzeja hvarske baštine – kataloški popis (str. 7-38)

hrvatski pdf 984kb
Chert Artifacts From Markova Cave in Collection of Terrestrial Archaeology of Hvar Heritage Museum – Catalog List (str. 39-39)

Nikoleta Bracanović
Prva pomorska bitka na Jadranu 384. godine pr. Kr. (Faros – Lissos – Issa) (str. 41-53)

hrvatski pdf 316kb
The First Naval Battle in The Adriatic in 384 BC (Pharos-Lissus-Issa) (str. 54-54)

Tonči Tadić, Aldo Čavić
Urbanizam srednjovjekovnog grada Hvara (str. 55-81)

hrvatski pdf 2410kb
The Urbanism of The Medieval Town of Hvar (str. 82-82)

Ivo Štambuk
Ljetna palača Paladinić na Trgu sv. Stjepana I., pape i mučenika u Hvaru (str. 83-101)

hrvatski pdf 1049kb
Paladinić Summer Palace on St. Stephen I, Pope and Martyr Square in Hvar (str. 102-102)

Ivo Štambuk
155 godina Općinske knjižnice i čitaonice Jelsa i kratka povijest (narodnih) knjižnica na otoku Hvaru (str. 103-134)

hrvatski pdf 720kb
155 Years of Municipal Library and Reading Room in Jelsa and Short History of (Public) Libraries On Hvar Island (str. 135-135)

Zorka Bibić Pilloni
Eraldo Candido Gvido Marchi – Erald Marki (str. 137-149)

hrvatski pdf 537kb
Eraldo Candido Gvido Marchi – Erald Marki (str. 150-150)

Marko Vučetić
Milka Bučić i djelovanje dječjeg vrtića u Hvaru do početka Drugog svjetskog rata (str. 151-164)

hrvatski pdf 652kb
Milka Bučić and the Operating of Hvar Kindergarten Until the Beginning of WW2 (str. 165-165)

Zorka Bibić Pilloni
Međuratna „Pinakoteka suvremene umjetnosti“ u hvarskoj Lođi (str. 167-175)

hrvatski pdf 655kb
Interwar “Pinacoteca of Contemporary Art” in Hvar Loggia (str. 176-176)

Dejanira Burmas Domančić
Sudbina Spomenika Oslobođenja (str. 177-189)

hrvatski pdf 544kb
The Fate of the Liberation Monument (str. 190-190)

Joško Bracanović
Ljetnikovac Hanibala Lucića u Hvaru od 1950. do 2022. godine (str. 191-239)

hrvatski pdf 4356kb
Hanibal Lucic’s Summer Residence in Hvar from 1950 to 2022 (str. 240-240)

Nives Tomasović
Nepoznata malakološka zbirka, klasifikacijske kartice malakološke zbirke i zbirka minerala s fosilima iz Fonda Marchi (str. 241-254)

hrvatski pdf 808kb
Malacology & Minerology Collection From Marchi Collection (str. 254-254)

Antonio Vidović
U spomen: Mirjana Kolumbić (1950. – 2023.) (str. 255-256)

hrvatski pdf 162kb
IN MEMORY: Mirjana Kolumbić (1950 – 2023) (str. 256-256)

Dejanira Burmas Domančić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Bibiliografija Mirjane Kolumbić Šćepanović (str. 257-264)

hrvatski pdf 262kb
Bibliography of Mirjana Kolumbić Šćepanović (str. 264-264)

Joško Bracanović
Bibliografija

U spomen: Marin Zaninović (1930. – 2022.) (str. 265-268)

hrvatski pdf 198kb
IN MEMORY: Marin Zaninović (1930. – 2022.) (str. 268-268)

Nikoleta Bracanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

engleski pdf 198kb
Prilozi hvarskoj bibliografiji 2022. - 2024. g. (str. 269-287)

hrvatski pdf 237kb
Contributions to the Bibliography of Hvar 2022 - 2024 (str. 287-287)

Joško Bracanović, Nikoleta Bracanović, Katija Borak, Zorka Bibić Pilloni
Bibliografija

