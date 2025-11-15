 Skoči na glavni sadržaj

Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost , Vol. 57 No. 217(3), 2025.

  • Datum izdavanja: 15.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.11.2025.

Sadržaj

Riječ urednika (str. 3-4)

Domagoj Kliček
Uvodnik

Potraga za domom u prozi Sofije Jablons'ke (str. 5-13)

Search for Home in the Prose Works of Sophia Yablonska

Olena Ğaleta
Izvorni znanstveni članak

Zaboravljeno ime, zaboravljena djela, zaboravljen naslov, zaboravljen sadržaj: Ukraina Latina Panasa Fedenka (str. 15-21)

Forgotten Name, Forgotten Deeds, Forgotten Title, Forgotten Content: Ukraina Latina of Panas Fedenko

Myroslav Trofymuk
Prethodno priopćenje

Intelektualac u vrtlogu povĳesnih previranja: filozofija povĳesti i identitet likova u romanima Romana Ivanyčuka (str. 23-29)

The Intellectual in the Vortex of Historical Upheavals: Philosophy of History and Character Identity in the Novels of Roman Ivanychuk

Mar"jana Ğirnjak
Prethodno priopćenje

Kartografija Ukrajine i njezina prostora u ukrajinskoj poezĳi 19. stoljeća (str. 31-37)

Mapping Ukraine and Its Space in Nineteenth Century Ukrainian Poetry

Marĳa Zubry'cka
Prethodno priopćenje

Poetika romana Vorošilovgrad Serğĳa Žadana (str. 39-56)

The Poetics of Serhiy Zhadan's Novel Voroshilovgrad

Dariya Pavlešen
Izvorni znanstveni članak

Tjeskoba ženskog autorstva u autoteorĳskim tekstovima Kate Zambreno (str. 57-86)

The Anxiety of Women’s Authorship in Kate Zambreno's Atotheoretical Texts

Maša Grdešić
Izvorni znanstveni članak

Filozofija ludila – poetika manĳe: književnost i filozofija Bliskog istoka (str. 87-105)

The Philosophy of Madness and the Poetics of Mania: Literature and Philosophy of the Middle East

Jurica Grgić
Izvorni znanstveni članak

Reprezentacĳe moći u romanu Malvina Mirka Kovača (str. 107-124)

Representations of Power in the Novel Malvina by Mirko Kovač

Pavle Goranović, Tijana Rakočević
Izvorni znanstveni članak

Portret Barcelone u književnosti o suvremenim migracĳama (str. 125-140)

A Portrait of Barcelona in the Literature About Modern Migration

Maja Zovko
Izvorni znanstveni članak

Ekspresionizam u pjesmama (Šetnja, 1914., 1915.) Ive Andrića (str. 141-150)

Expressionism In Ivo Andrić’s Poems (Walk, 1914, 1915)

Andrijana Nikolić
Stručni rad

