Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 12 No. 4, 1990.

  • Datum izdavanja: 10.12.1990.
  • Objavljen na Hrčku: 17.02.2026.

Riječ uredništva (str. 3-4)


Školsko religiozno obrazovanje nije vjeronauk (str. 5-6)


Materijal za diskusiju u vezi eventualnog uvođenja religijske discipline u školski program (str. 6-11)

Marko Pranjić
Obavijest o radu Komisije Katehetskog vijeća BKJ za katehetski plan i program (str. 12-14)

Josip Baričević
Religiozna kultura u školi. Izjava Katehetskog vijeća BKJ (str. 14-15)


Škola i vjera: Uvođenje religiozne kulture je poštivanje vrijednosti civilizacije (str. 15-16)

Marijan Vogrinec
Izučavanje religiozne kulture (str. 16-17)

Ivica Mlivončić
Škola i vjeronauk (str. 17-21)

Alojzije Hoblaj
Vjeronauk u školama (str. 21-22)


Kako nadoknaditi što je sprečavano u desetljećima jednoumlja? (str. 22-23)


Vjeronauk nakon propasti marksističkog obrazovanja (str. 23-28)

Josip Baloban
Promemorija o religioznoj kulturi u školi i društvenim medijima. Religiozna kultura - sastavni dio vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta (str. 29-32)


Škole, RTV, oduzeta dobra, žrtve rata, dogovori s državom (str. 29-29)


Religiozna kultura - sastavni dio vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta (str. 29-32)


Što je bio vjeronauk u školama prije rata (str. 32-33)

Smiljana Rendić
Jesmo li spremni za susret vjere i škole? (str. 33-38)

Josip Baričević
Od vjeronauka u školi do demokracije (str. 38-41)

Mirko Mihalj
Što je religijska kultura? (str. 41-44)

Jakov Jukić
Religijski sadržaji u programima i udžbenicima (str. 44-45)

Ana Gabrijela Šabić
Svi za - ali što i kako? (str. 44-50)

S. Findak, I. Klarić, D. Skok
Suglasnosti i otvorena pitanja (str. 45-48)

Josip Baričević
Feudalna ideologizacija (str. 45-45)

Jakov Jukić
Naziv nije formalno pitanje (str. 48-49)

Marko Pranjić
Kulturološko-odgojni pristup (str. 49-50)

Alojzije Hoblaj
Vjeronauk u crkvi nije sporan (str. 49-49)

Milan Šimunović
Krajnje obazriv u svemu (str. 50-51)

Isidor Graorac
Kolokvij: "Religiozna kultura u školi i društvenim medijima" (str. 51-57)

Josip Baričević, Alojzije Hoblaj
Komisija Katehetskog vijeća BKJ za Katehetski plan i program (str. 57-58)

Josip Baričević
Izjava o religioznoj kulturi u školi (str. 57-57)

Katehetsko vijeće BKJ
Budimo iskreni (str. 58-59)


Vjeronauk u crkvama - ostaje (str. 59-60)


O vjeronauku u školi (str. 60-63)

Mirko Mihalj
Između ljubavi i istine (str. 63-64)

Živko Kustić
Ozbiljno, blago i temeljito (str. 64-66)

Mustafa Cerić
Vjeronauk - unutarcrkveno pitanje (str. 66-67)

Marijan Galeković
Vjeronauk - unutarcrkveno pitanje ili prvotni zadatak (str. 67-69)

Stjepan Kožul
Zar je vjeronauk samo unutarcrkveno pitanje (str. 69-71)

Mirko Mihalj
Vjeronauk i denacionalizacija (str. 71-71)

L. D.
Vjeronauk između Crkve i države (str. 72-73)

Josip Jakšić
Još nešto o vjeronauku u školama (str. 73-74)

Radovan Grgec
Širom katehetskog svijeta (str. 75-80)

Rudi Paloš
