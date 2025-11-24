 Skoči na glavni sadržaj

Filologija , Vol. 84 , 2025.

  Datum izdavanja: 24.11.2025.
  Objavljen na Hrčku: 25.11.2025.

Predgovor gostujućega urednika (str. 1-4)

Mislav Ježić
hrvatski
Pozdrav u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str. 7-8)

Davor Miličić
Izlaganje sa skupa

hrvatski
Pozdrav u ime Matice hrvatske (str. 9-10)

Dubravka Oraić Tolić
Izlaganje sa skupa

hrvatski
Hrvatske jezične punktacije (str. 13-15)

Drago Štambuk
Izlaganje sa skupa

hrvatski
Od borbe za hrvatski jezik do Zakona o hrvatskom jeziku – što nam je činiti? (str. 17-23)

Božidar Petrač
Izlaganje sa skupa

hrvatski
On two initial questions
O dvama polaznima pitanjima (str. 25-33)

Ivan Rogić Nehajev
Izlaganje sa skupa

hrvatski
Croatian in the Jaws of Bad History
Hrvatski jezik i književnost u raljama loše prošlosti (str. 35-44)

Davor Velnić
Izlaganje sa skupa

hrvatski
Hints for the Croatian Language Development Strategy and for Future Croatian Language Policy
Polazišta za strategiju razvoja hrvatskoga jezika i buduću hrvatsku jezičnu politiku (str. 47-69)

Mislav Ježić
Izlaganje sa skupa

hrvatski
Vukovska restandardizacija hrvatskoga jezika usuprot hrvatskoj književnoj i jezikoslovnoj baštini te hrvatskim narječjima (str. 73-101)

hrvatski
Restandardization of the Croatian language by Karadžić's followers in relation to Croatian literary and linguistic heritage and Croatian dialects
Die Restandardisierung der kroatischen Sprache durch die Schule der kroatischen ‘Vukovci’ im Kontext des kroatischen literarischen und sprachwissenschaftlichen Erbes sowie der kroatischen Dialekte

Nataša Bašić
Izvorni znanstveni članak

Subjekt i objekt jezične politike u Hrvatskoj (str. 103-124)

hrvatski
Subject and object of language policy in Croatia

Artur Bagdasarov
Pregledni rad

Povijesni opseg leksika suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika – perspektive hrvatske leksikografije (str. 125-132)

hrvatski
Historische Reichweite des Wortschatzes der modernen kroatischen Literatursprache – Perspektiven der kroatischen Lexikographie

Mario Grčević
Izvorni znanstveni članak

Knjiški leksemi i leksemi jezika književnosti u suvremenim jednojezičnim rječnicima hrvatskoga jezika (str. 133-158)

hrvatski
Book Lexemes and Lexemes Specific to the Language of Literature in Contemporary Monolingual Dictionaries of the Croatian language

Ljubica Josić
Izvorni znanstveni članak

O suvremenoj naglasnoj normi hrvatskoga jezika (str. 159-185)

hrvatski
Contemporary Accentual Norm of the Croatian Language

Blaženka Martinović
Izvorni znanstveni članak

Skrb o istraživanju i opisivanju hrvatskoga jezika kao dio jezične politike: poticaj planiranju i usklađivanju leksikografskih projekata (na povijesnoj građi) (str. 187-199)

hrvatski
Concern about research and description of the Croatian language as part of language policy: encouragement of planning and harmonization of lexicographic projects (based on historical material)

Mateo Žagar
Izvorni znanstveni članak

Zašto su jezične tehnologije bitne za budućnost hrvatskoga jezika? (str. 201-221)

hrvatski
Why are language technologies important for the future of the Croatian language?

Marko Tadić
Izvorni znanstveni članak

Skrb o hrvatskome jeziku u svijetu (str. 225-239)

hrvatski
Promoting the Croatian language worldwide

Vlatka Štimac Ljubas
Pregledni rad

Položaj kajkavskih idioma u kurikulu i nastavi hrvatskoga jezika – pogled iz prakse (str. 241-265)

hrvatski
The position of Kajkavian dialects in the curriculum and teaching of the Croatian language – a practical perspective

Danica Leštek
Pregledni rad

Jezična integracija stranih radnika iz trećih zemalja u svjetlu razvoja hrvatske jezične politike (str. 267-321)

hrvatski
Linguistic Integration of Foreign Workers from Third Countries in the Context of the Development of Croatian Language Policy

Tomislav Stojanov
Izvorni znanstveni članak

70 godina od Novosadskoga dogovora i posljedice koje je imao na montenegristiku i crnogorski jezik (str. 325-353)

hrvatski
70 years since the Novi Sad agreement and its consequences on Montenegrin language and its studies

Novica Vujović
Pregledni rad

Trideset godina zakona o državnom jeziku Republike Slovačke (str. 355-390)

hrvatski
Thirty Years of the Act on the State Language of the Slovak Republic

Martina Grčević
Izvorni znanstveni članak

U službi znanosti ili politike jezičnoga presezanja: slučaj Slovenskoga lingvističkog atlasa (str. 391-417)

hrvatski
In the Service of Science or the Politics of Linguistic Overreach: The Case of the Slovenian Linguistic Atlas

Igor Ivašković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski
hrvatski

