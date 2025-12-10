Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju , Vol. 166 No. 3-4, 2025.
- Datum izdavanja: 10.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 10.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Maja Ružić, Valentina Petrić, Mario Dumančić
Izvorni znanstveni članak
Neven Ricijaš, Sabina Mandić, Dora Dodig Hundrić, Sanja Radić Bursać, Martina Lotar Rihtrić
Izvorni znanstveni članak
Petra Bajčić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Senjan, Sabina Vidulin, Marlena Plavšić, Marina Diković
Prethodno priopćenje
Branka Šegvić, Sandra Kovačević
Prethodno priopćenje
Antonio Jurčev
Pregledni rad
Barbara Šegota
Pregledni rad
Marija Rašić, Daniel Rašić
Stručni rad
Ema Zadro
Stručni rad
Martina Kolar Billege
Ostalo
Ostalo
Kazalo
Posjeta: 0 *