Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju , Vol. 166 No. 3-4, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.12.2025.

Sadržaj

Is There a Need for a Digital Detox Among Croatian Teachers? (str. 179-196)

Postoji li potreba za digitalnim detoksom među hrvatskim učiteljima? (str. 179-196)

Maja Ružić, Valentina Petrić, Mario Dumančić
Izvorni znanstveni članak

Obilježja kockanja mlađih adolescenata u Hrvatskoj (str. 197-225)

Characteristics of Gambling among Younger Adolescents in Croatia (str. 197-225)

Neven Ricijaš, Sabina Mandić, Dora Dodig Hundrić, Sanja Radić Bursać, Martina Lotar Rihtrić
Izvorni znanstveni članak

Učitelj u hrvatskoj nastavi u inozemstvu: između zajednice i učionice – studija slučaja (str. 227-245)

Teacher in Croatian Education Abroad: Between Community and Classroom – A Case Study (str. 227-245)

Petra Bajčić
Izvorni znanstveni članak

Domaće zadaće u nastavi Glazbene umjetnosti (str. 247-264)

Homework in Music Art Lessons (str. 247-264)

Ivana Senjan, Sabina Vidulin, Marlena Plavšić, Marina Diković
Prethodno priopćenje

Predznanje studenata o prezentacijskim vještinama (str. 265-281)

Students’ Prior Knowledge of Presentation Skills (str. 265-281)

Branka Šegvić, Sandra Kovačević
Prethodno priopćenje

Komparativna analiza razvoja i statusa nastavnog predmeta Informatika u hrvatskim osnovnim školama od početka 1970-ih do 2020. (str. 283-326)

The Development and Status of Informatics Education in Croatian Primary Schools: A Comparative Analysis (1970s–2020) (str. 283-326)

Antonio Jurčev
Pregledni rad

Dostupnost i kvaliteta podrške za pozitivan razvoj mladih – Pregled teorija i pitanja za praksu (str. 327-342)

The Availability and Quality of Support for Positive Youth Development: A Review of Theoretical Perspectives and Practice Considerations (str. 327-342)

Barbara Šegota
Pregledni rad

Poljoprivreda u obrazovanju – obrazovanje za poljoprivredu (str. 343-357)

Agriculture in Education – Education for Agriculture (str. 343-357)

Marija Rašić, Daniel Rašić
Stručni rad

Glazbena priča kao pedagoško sredstvo u razvoju emocionalne pismenosti djece rane i predškolske dobi (str. 359-374)

Musical Story as a Pedagogical Tool in Developing Emotional Literacy in Early and Preschool-Aged Children (str. 359-374)

Ema Zadro
Stručni rad

Ante Bežen - U povodu 80. godišnjice života i 60. obljetnice stvaranja (str. 375-399)

Martina Kolar Billege
Ostalo

Prikaz knjige Westerlund, H., i Gaunt, H. (Ur.) (2022). Expanding Professionalism in Music and Higher Music Education: A Changing Game (SEMPRE Studies in the Psychology of Music) (str. 401-406)

Ana Čorić
Recenzija, prikaz

Impresum


Ostalo

Kazalo
Table of Contents


Kazalo

