Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu , Vol. 49 No. 69, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.02.2026.

Kazalo (str. 5-7)

KRAJ STAROGA I(LI) POČETAK NOVOGA: JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA OD 1790-IH DO 1830-IH (str. 9-14)

THE END OF THE OLD AND/OR THE BEGINNING OF THE NEW: LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURE, 1790s–1830s (str. 9-14)

Suzana Coha
Uvodnik

METATEKSTUALNOST U PRIGODNOM PJESNIŠTVU SLAVONSKIH KNJIŽEVNIKA S POČETKA 19. STOLJEĆA (str. 17-38)

METATEXTUALITY IN THE OCCASIONAL POETRY OF SLAVONIAN LITERATURE IN THE EARLY 19TH CENTURY (str. 17-38)

Dubravka Brunčić
Izvorni znanstveni članak

"NAPUTCHENYE ZA HORVATZKI PRAV CHTETI I PISZATI": PRVI KAJKAVSKI PISMOVNIK (str. 39-56)

FIRST KAJKAVIAN LETTERBOOK (str. 39-56)

Ana Ćavar
Izvorni znanstveni članak

RIÇI NEKIPGLIVE, BREZSOBSTVENE VRIMINORICSI (str. 57-76)

RIÇI NEKIPGLIVE, BREZSOBSTVENE VRIMINORICSI (IMPERSONAL VERBS) (str. 57-76)

Sanda Ham
Izvorni znanstveni članak

MAĐARSKO-HRVATSKI SPOR OKO JEZIKA (ZAŠTO HRVATSKI NIJE POSTAO SLUŽBENI JEZIK 1790. GODINE?) (str. 77-105)

HUNGARIAN-CROATIAN LANGUAGE DISPUTE (WHY DID CROATIAN NOT BECOME AN OFFICIAL LANGUAGE IN 1790?) (str. 77-105)

Ladislav (László) Heka
Izvorni znanstveni članak

PJESMARICA "HORVATSKE POPEVKE SVETSKE" (1814) ZAGREBAČKOGA KANONIKA I JEZIKOSLOVCA MARKA MAHANOVIĆA (str. 107-126)

THE POETRY BOOK "HORVATSKE POPEVKE SVETSKE" (1814) BY ZAGREB CANON AND LINGUIST MARKO MAHANOVIĆ (str. 107-126)

Jasmina Lukec
Prethodno priopćenje

PIJERKO BONA KAO OGLEDALO VREMENA (str. 127-157)

PIJERKO BONA AS A REFLECTION OF HIS TIME (str. 127-157)

Antun Pavešković
Izvorni znanstveni članak

PRIJATELJSTVO U PROSVJETITELJSTVU: O PREPISCI JULIJA BAJAMONTIJA I ALBERTA FORTISA (str. 159-187)

FRIENDSHIP WITHIN THE ENLIGHTENMENT: ON THE CORRESPONDENCE BETWEEN GIULIO BAJAMONTI AND ALBERTO FORTIS (str. 159-187)

Katja Radoš-Perković
Izvorni znanstveni članak

O KAJKAVSKOM HOROSKOPU I KOJEČEM DRUGOM: "CISIO ALITI PLANETNA KNIGA" (str. 189-222)

ON THE KAJKAVIAN HOROSCOPE AND OTHER: "CISIO ALITI PLANETNA KNIGA" (str. 189-222)

Bojana Schubert
Izvorni znanstveni članak

KULTURNE RAZMJENE U KORESPONDENCIJI DUBROVAČKOG VLASTELINA MIHA SORGA (1739–1796) (str. 223-253)

CULTURAL EXCHANGES IN THE CORRESPONDENCE OF RAGUSAN NOBLEMAN MIHO SORGO (1739–1796) (str. 223-253)

Teodora Shek Brnardić, Marta Jurković
Izvorni znanstveni članak

PRIPOVIJESTI IZ BERBERSKOG ZATOČENIŠTVA I RANI AMERIČKI NACIONALNI IMAGINARIJ (str. 255-290)

BARBARY CAPTIVITY NARRATIVES AND THE EARLY AMERICAN NATIONAL IMAGINARY (str. 255-290)

Jelena Šesnić
Izvorni znanstveni članak

DVIJE RUKE JEDNOGA KNJIŽEVNOKAJKAVSKOG PRIJEVODA KNJIGE O JOBU (str. 291-319)

REVISED TRANSLATION OF THE KAJKAVIAN BOOK OF JOB (str. 291-319)

Barbara Štebih Golub
Izvorni znanstveni članak

KAPITALISTIČKI SADRŽAJ, APSURDNA FORMA: RABLEOVSKA NABRAJANJA U ROMANU MIROSLAVA KRLEŽE "NA RUBU PAMETI" ["ON THE EDGE OF REASON"] (str. 323-348)

CAPITALIST CONTENT, ABSURD FORM: RABELAISIAN LISTS IN MIROSLAV KRLEŽA’S "ON THE EDGE OF REASON" (str. 323-348)

Eric Bergman
Izvorni znanstveni članak

KNJIŽEVNI SVJETOVI U DIGITALNOJ KULTURI: ESTETSKE REAKCIJE STUDENATA FFZG-A (str. 349-375)

LITERARY WORLDS IN DIGITAL CULTURE: AESTHETIC RESPONSES OF STUDENTS AT THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, UNIVERSITY OF ZAGREB (str. 349-375)

Ivona Novosel, Nika Pulig, Anera Ryznar
Izvorni znanstveni članak

POLITIČKI KONTEKST(I) PRAVOPISNOGA NORMIRANJA (Krešimir Mićanović, "Vlast i pravopis", Zagreb, Matica hrvatska, 2024) (str. 379-384)

Mihaela Matešić
Recenzija, prikaz

VIŠE OD SVEUČILIŠNOGA PRIRUČNIKA (Tatjana Pišković, "Uvod u leksičku semantiku hrvatskoga jezika", Zagreb, Matica hrvatska, 2024) (str. 385-390)

Jozo Akrap
Recenzija, prikaz

O STANDARDU IZ DRUGE PERSPEKTIVE (Marko Alerić, "Pravo na jezik", Zagreb, Školska knjiga, 2024) (str. 391-394)

Ana Ćavar
Recenzija, prikaz

ZA TESTE KIRE ČJO JEMET TRSTJANSKE FRAZEME V MAJHNEMO PARSTE (Marija Malnar Jurišić, "Frazeologija govora Tršća u Gorskom kotaru s opisom govora i rječnicima", Čabar, Ogranak Matice hrvatske, 2023) (str. 395-399)

Joža Horvat
Recenzija, prikaz

POGLED U RIZNICU "HORVATSKOGA" JEZIKA ("Kristijanovićev gazofilacij I i II", ur. Barbara Štebih Golub i Lobel Filipić, Zagreb, Institut za hrvatski jezik, 2024) (str. 401-407)

Gordana Čupković
Recenzija, prikaz

IGNJAT ĐURĐEVIĆ: STARI TEKSTOVI, NOVI UVIDI (Ignjat Đurđević, "Izabrana djela", Stoljeća hrvatske književnosti, sv. 159, prir. Lahorka Plejić Poje, Zagreb, Matica hrvatska, 2024) (str. 409-413)

Dubravka Dulibić-Paljar
Recenzija, prikaz

ROĐENJE "AMERIKE" IZ DUHA KAPITALIZMA (Maša Kolanović, "Metafora kapitalizma. Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća", Zagreb, Stilus, 2024) (str. 415-419)

Sven Cvek
Recenzija, prikaz

OBLICI I NASLIJEĐE MODERNIZMA U HRVATSKOME PJESNIŠTVU (Slaven Jurić, "Pjesma, priča, poema. Studije o modernom hrvatskom pjesništvu", Zagreb, Matica hrvatska, 2024) (str. 421-425)

Kristina Grgić
Recenzija, prikaz

TERENSKA NASTAVA U DUBROVNIKU (str. 427-430)

Anamarija Mrkonjić
Ostalo

