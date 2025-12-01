 Skoči na glavni sadržaj

Tehnički vjesnik , Vol. 33 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Dual-Surface Engineering of Fe3O4 Magnetic Nanoparticles: Enhanced Magnetorheological Performance and Tribological Mechanisms (str. 1-10)

Zhimin Sun, Feng Ren, Lan Mei
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 699kb
Research on the Prediction of Nano-Organic Synthesis Reaction Pathways Based on Graph Neural Networks (str. 11-21)

Liang Li, Manyu Zhu, Ming Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1462kb
Influence of Corporate Citizenship on Retail Consumers' Planned Behavior (str. 22-29)

Luis Camacho, Cristian Salazar-Concha, Patricio Ramírez-Correa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 430kb
Research on Intelligent Monitoring of E-Government Using LLM, RAG, and Hybrid Retrieval Technologies (str. 30-40)

Huaiyu Wen, Mengxuan He
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 684kb
Numerical Simulation Study on the System Dynamics of Sea Buckthorn Harvester (str. 41-48)

Weifeng Cao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 603kb
Modelling of Ice-Jam Floods in the Lower Part of the Danube Basin: Case Studies During the Winters of 2011/2012 and 2016/2017 (str. 49-59)

Slobodan Kolaković, Vladimir Mandić, Srđan Kolaković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4812kb
An Algorithm for Microphone Array Sparse Arrangement and Acoustic Imaging (str. 60-67)

Chenyang Zhu, Yuguo Zhou, Zhongming Dong, Mingming Guo, Qinying Zhang, Deguang Liu, Hong Cao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2745kb
Exploration of ESG Audit Adaptive Decision-Making and Anomaly Analysis Driven by Reinforcement Learning in Artificial Intelligence (str. 68-79)

Jie Wang, Hongquan Li, Feiyang Yu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1534kb
Effect of Crosswind on Drag and Lift Variations during Mixed-Vehicle Overtaking Manoeuvres: A CFD Approach (str. 80-87)

Daniela Delia Alic, Luisa Izabel Dungan, Milan Rackov, Marian Greconici, Carmen Inge Alic
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4074kb
Enhancing Recommendation Accuracy of Item-Based Collaborative Filtering under Data Sparsity (str. 88-94)

Tao Zhang, Jiaming Pi, Kun Zhao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 436kb
Research on Digital and Intelligent Innovation Transformation Strategy of International Chinese Language Education Reshaped by Generative Artificial Intelligence (str. 95-106)

Vancuong Kim, Duwen Lu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3810kb
In-depth Analysis of the Control Unit for Multiple Voltage Rails to Drive a Variety of ICs (str. 107-115)

Cağfer Yanarateş, Aytaç Altan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1544kb
MPPSO-Based Collaborative Optimization for Emergency Medical Supplies Loading and Scheduling (str. 116-125)

Hankun Zhang, Jiayu Shen, Jianna Yang, Robert Ojstersek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2545kb
Symmetrical and High-Speed CMOS Inverter Design Using Hybrid PSOGSA Optimization Algorithm (str. 126-133)

V. P. Jay Fantin, G. Mohanbabu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 805kb
Teachers' Attitudes Towards the Quality and Prospects of Architectural Education in the Republic of Serbia (str. 134-142)

Olivera Dulić, Milena Grbić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 323kb
Compact and High-Performance QCA-Based Adder Design Using an Optimized XOR Logic Structure (str. 143-149)

V. Bhuvaneswari, S. Yuvaraj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2342kb
Low-Dose X-Ray Visual Weld Defect Feature Extraction and Classification (str. 150-158)

Pengyu Gao, Yali Huang, Jingguo She, Yangshuo Tian, Xindu Chen, Xiangdong Gao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2877kb
Intelligent Deep Learning Based Fault Classification Using Dual-Stream Transformer-CNN with Self-Supervised Feature Refinement for Industrial Applications (str. 159-165)

K. Ranjani, T. Baranidharan, J. Ramal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 496kb
Obtaining of Thermal, Vibration, Air Flow Speed and Performance Analysis of Stator Fin Failure of Three Phase Squirrel Cage Induction Motor (str. 166-172)

Asim Gökhan Yetgin, Yusuf Emre Çakmak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 897kb
Optimized Intrusion Detection in IoT Networks Using Ensemble Deep Learning and Ant Colony Optimization (str. 173-180)

R. Panneerselvi, J. Visumathi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1106kb
Advanced Decision-Making with Interval-Valued Probabilistic Linguistic Fuzzy Sets (str. 181-191)

Xun Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 734kb
Automatic Detection Method for Daytime Traffic Flow Based on Background Difference and Edge Extraction (str. 192-202)

Ke Dai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2786kb
Gauging Urban Security Advances: A Fuzzy Hierarchical TOPSIS Model with MOPSO Optimization (str. 203-216)

Mingxu Yu, Jietan Geng, Duo Shang, Jiyao Yin, Zhangyu Chang, Rui Yan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1936kb
Hybrid Relaying Cooperative NOMA with Adaptive and Opportunistic Resource Allocation for Downlink Optimization in B5G Networks (str. 217-224)

Ganapathy Ram B, Shalini Punithavathani D, Tamil Selvi S
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1028kb
Research on Key Technology of Web Topic Detection Based on Tuple Semantic Description Analysis for Big Data (str. 225-236)

Mo Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1291kb
Hybrid Swarm Intelligence for FPGA-Based Noise Mitigation in Gradient-Sensitive MRI Systems (str. 237-243)

Nirmala R., Senthilkumar V. M., Malathi M., Vinoth Kumar K.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 665kb
Design of Pneumatic Conveying Device for Straw Micro-Crusher Based on CFD-DEM Simulation (str. 244-257)

Min Fu, Lei Chen, Zhong Cao, Mingyu Zhan, Zijian Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4645kb
A Deep Learning-Based Framework for Robust Facial Keypoint Localization in Unconstrained Conditions (str. 258-270)

Li Juan Yang, Ying Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 532kb
Chaos Mapping and Marine Predators Algorithm-Based Deep Learning Framework for Intrusion Detection in IIoT Networks (str. 271-277)

G. Anitha, Hariprasath Manoharan, Abirami Manoharan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 558kb
Construction of Environment-Friendly PVA/Chitin Composite Foams via Supercritical Carbon Dioxide Foaming for Wastewater Treatment (str. 278-284)

Chongyu Liu, Li Yang, Xin Ye, Dawei Xu, Bo Tan, Shuangqiao Yang, Yijun Li, Ruiqian Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1537kb
HFTN-SR: High-Frequency Feature Transfer Network for MR Image Super-Resolution (str. 285-293)

Yan Jin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4390kb
A MapReduce Approach to Model Big Data with Fuzzy Functions Identified Based on Fuzzy C-Means Algorithm (str. 294-304)

Ahmet Artut, Adem Göleç
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 996kb
Mapping Community Facility Diversity in Chengdu: A POI and Clustering-Based Approach (str. 305-314)

Fei Cai, Zhen Wang, Telin Chen, Xiaohui Mou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9409kb
Electric Vehicle Electromagnetic Compatibility Testing and Electromagnetic Emission Mitigations (str. 315-323)

Sunay Güler
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1339kb
Intelligent Simulation System of Human-Computer Interaction Motion Based on Bullet Physics Engine (str. 324-333)

Weiqiong Zhao, Fuchuan Ye
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 386kb
Solar Cell Anomaly Detection by ResNet Work with SE Attention Module (str. 334-342)

Tianyi Ren, Yatong Zhou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1659kb
A Bayesian Network-Based Risk Assessment Model for Gas Pipeline Intelligent Management Systems (str. 343-352)

ChunXiao Mei, JianXin Tan, Hao Li, JingTao Chang, YiFan Wang, YiWei Lu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 379kb
Maximizing Photovoltaic Power Output in Partial Shading Conditions for Electric Vehicle Applications: A Comparative Study of Intelligent Control Strategies (str. 353-363)

Nabil Mchirgui, Ahmed Lakhssassi, Habib Kraiem, Mohamed Rahouti, Hady Abdel Maksoud, Nordine Quadar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2370kb
A Novel Fuzzy Cluster Head Selection and Adaptive Hawk Optimisation Routing Framework for Energy Efficient Wireless Sensor Networks (str. 364-373)

M. Sugacini, C. Yaashuwanth, K. Prathibanandhi, S. Ramesh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1473kb
The Role of the Institutional Support Allocation System in Enhancing Scientific and Artistic Productivity at the University North (str. 374-382)

Anica Hunjet, Marin Milković, Nikolina Topolko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 471kb
Hybrid Black Widow Combined Seagull Optimization with Deep Learning for Efficient Road Classification in UAV-Aided Intelligent Transportation Systems (str. 383-390)

R. Rajaganapathi, N. Prathap, R. Hariharan, S. Balakrishnan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1982kb
HFDDLap: High-Low Frequency Differentiation Dynamic Laplacian Pyramid Network for Image Super-Resolution (str. 391-404)

Peituan Liu, Tie Li, Rui Li, Bo Song
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3627kb
Integration of Improved Whale Optimization Algorithm and Deep Learning for Trust Management in Social IoT Environment (str. 405-411)

Kavitha Ravichandran, Murugesan Gurusamy, Ghadah Aldehim, Mashael Maashi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2284kb
A Novel Power Quality Improved Lead Acid Battery Charging System for the Electric Rickshaw (str. 412-421)

Sajitha Balaraman, Vivekanandan Chenniappan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2320kb

