 Skoči na glavni sadržaj

Psychiatria Danubina , Vol. 37 No. suppl 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 04.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

CULTURA ANIMI, HUMAN RIGHTS AND MENTAL HEALTH: A HUMANISTIC SYNTHESIS (str. 9-17)

Miro Jakovljević
Pregledni rad

engleski pdf 221kb
FOUR APPROACHES TO THE UNCONSCIOUS (str. 18-24)

Olivier Le Bon
Pregledni rad

engleski pdf 206kb
ON SOLITUDE AND LONELINESS IN TODAY'S WORLD (str. 25-30)

Ivan Urlić
Pregledni rad

engleski pdf 253kb
FACIAL EMOTIONAL FEEDBACK: NAVIGATING SPACES AND FAKING GASEOUS AXONAL SHORT-CUTS? (str. 31-38)

Gottfried R.S. Treviranus
Pregledni rad

engleski pdf 680kb
PERSONALITY AND EMOTION REGULATION IN CHRONIC ILLNESS (str. 39-45)

Davide Guarino, Gabriella Martino, Giada Juli, Mariagrazia Di Giuseppe
Pregledni rad

engleski pdf 195kb
THE IMPACT OF VISUAL ART THERAPY ON ANXIETY: A SYSTEMATIC REVIEW (str. 46-55)

Szymon Mizera, Krzysztof Krysta
Pregledni rad

engleski pdf 280kb
RESEARCH ADVANCES IN CLINICAL PSYCHOLOGY OF CHRONIC DISEASES (str. 56-62)

Mariagrazia Di Giuseppe, Chiara Spatola, Emanuele Maria Merlo, Orlando Silvestro, Concetto Mario Giorgianni, Giada Juli, Antonino Catalano, Gabriella Martino
Pregledni rad

engleski pdf 195kb
HOW SHOULD A DOCTOR REACT WHEN PERSONS EXPRESS A WISH TO SUFFER IN UNION WITH CHRIST? TRUE LOVE AND AN IMPORTANT ISSUE OF NEUROSCIENCE (str. 63-69)

Mark Agius, Michaela Agius
Pregledni rad

engleski pdf 200kb
SAINT JOHN OF THE CROSS AND THE DEVOTION OF THE NAZZARENO OR REDENTUR; THE STORY OF HOW A SINGLE LOCUTION OR THOUGHT SPREAD ACROSS THE WORLD THROUGH EMBODIED COGNITION AND NEUROSCIENCE (str. 70-73)

Mark Agius, Michaela Agius
Pregledni rad

engleski pdf 169kb
DIGITAL INNOVATIONS IN SUICIDE PREVENTION: TOWARD A PARADIGM SHIFT (str. 74-78)

Antonella Litta
Pregledni rad

engleski pdf 180kb
OUTCOMES IN MACHINE LEARNING MODELS FOR CHILD PSYCHIATRY: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE (str. 79-84)

Apolline Christine Till, Giovanni Briganti
Pregledni rad

engleski pdf 246kb
APPLICATION OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN: A NARRATIVE REVIEW (str. 85-90)

Oleg Khairetdinov, Lusiena Rubakova, Marina Pavlova, Eva Asatryan, Giuseppe Tavormina, Andrey Vlasov
Pregledni rad

engleski pdf 203kb
PREVENTION IN TEEN DATING VIOLENCE: AN OVERVIEW (str. 91-98)

Isaline Malherbe, Nadine Kacenelenbogen, Giovanni Briganti
Pregledni rad

engleski pdf 190kb
COGNITIVE DEFICITS, COGNITIVE RESERVE AND PSYCHIATRIC REHABILITATION IN PSYCHIATRIC OFFENDERS: A STUDY ON A SAMPLE OF PATIENTS INCLUDED IN REHABILITATION PROGRAMS (str. 99-103)

Antonella Vacca, Maria Vincenza Minò, Antonella Litta, Roberto Longo, Mario Vetrano, Giovanna Lucisani, Barbara Solomita, Debora Benazzi, Andreana Franza, Francesco Franza
Pregledni rad

engleski pdf 174kb
DELIRIUM IN THE ELDERLY (str. 104-111)

Giovanni Briganti
Pregledni rad

engleski pdf 192kb
NEUROMODULATION IN PSYCHOGERIATRICS: EMERGING EVIDENCE AND FUTURE DIRECTIONS (str. 112-119)

Laurent Elkrief, Giovanni Briganti
Pregledni rad

engleski pdf 198kb
INAPPROPRIATE SEXUAL BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF DEMENTIA AND NEURODEGENERATIVE DISORDERS: A REVIEW OF THE LITERATURE (str. 120-124)

Aurore Sourdeau
Pregledni rad

engleski pdf 151kb
THE ROLE OF EMOTIONS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD TRAUMAS AND CHRONIC PAIN IN ADULTHOOD: A SCOPING REVIEW (str. 125-134)

Camille Eugénie Dieu, Giovanni Briganti
Pregledni rad

engleski pdf 342kb
POSSIBLE PREVENTION OF NEURODEVELOPMENTAL CONSEQUENCES OF VERTICAL HIV TRANSMISSION IN EARLY CHILDHOOD? A SYSTEMATIC REVIEW (str. 135-139)

Johanna Muhigana, Rwego Antoine Gasasira, Hélène Nicolis
Pregledni rad

engleski pdf 198kb
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS AND EATING DISORDERS: NEUROBIOLOGICAL CONNECTION (str. 140-147)

Giada Juli, Rebecca Juli, Alfredo Juli, Luigi Juli
Pregledni rad

engleski pdf 203kb
A DESCRIPTION OF ADDISON'S DISEASE, AND ITS NEUROPSYCHIATRIC MANIFESTATIONS COMPARING THE DISEASE AS IT IS NOW TO THE DISEASE AS EXPERIENCED BY SAINT ELIZABETH OF THE TRINITY IN 1906 (str. 148-153)

Michaela Agius, Mark Agius
Pregledni rad

engleski pdf 173kb
THE IMPACT OF SEX HORMONE LEVELS ON COGNITIVE FUNCTIONING IN WOMEN WITH SCHIZOPHRENIA - SCOPING REVIEW (str. 154-159)

Krzysztof Krysta, Beata Tredzbor, Ewa Martyniak, Agnieszka Kozmin-Burzynska, Katarzyna Piekarska-Bugiel, Roman Wojnar, Rafal Bies, Marek Krzystanek
Pregledni rad

engleski pdf 217kb
WHY IS IT IMPORTANT TO STAGE CASES OF SCHIZOPHRENIA? (str. 160-164)

Mark Agius, Michaela Agius, Anton Grech
Pregledni rad

engleski pdf 172kb
PROMOTING ADOLESCENT MENTAL HEALTH THROUGH SCHOOL-BASED LITERACY INITIATIVES: BEYOND THE STIGMA (str. 165-168)

Antonella Litta, Antonella Vacca, Maria Vincenza Mino, Francesco Franza, Francesco Pastore
Pregledni rad

engleski pdf 170kb
BEYOND POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD): STATE OF THE ART ON PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN WHICH EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING (EMDR) CURRENTLY SHOWS CLINICAL EFFICACY (str. 169-171)

Alessandro Lepri
Pregledni rad

engleski pdf 140kb
A CHARTER "STIGMA IN THE MEDIA" FOR JOURNALISTS, AS A DECLARATION OF INTENT FOR RESPONSIBLE REPORTING ON MENTAL HEALTHCARE (str. 172-175)

Kirsten Catthoor, Filip Bouckaert, Marc De Hert, Juan Tecco, Erik Thys
Pregledni rad

engleski pdf 179kb
THE CLINICAL NOTION OF RESTLESSNESS AS A LINCHPIN FOR A FULL UNDERSTANDING OF THE BIPOLAR SPECTRUM (str. 176-179)

Giuseppe Tavormina, Francesco Franza
Pregledni rad

engleski pdf 184kb
LESSONS TO BE LEARNT FROM THE UNFORTUNATE CASE OF THE DEATH OF MOLLY RUSSELL (str. 180-183)

Mark Agius, Michaela Agius
Pregledni rad

engleski pdf 155kb
THE INNER TYRANT AND THE LABYRINTH OF CONTROL: MEANING-MAKING AND IDENTITY CONSTRUCTION IN OBSESSIVE FUNCTIONING (str. 184-186)

Immacolata d'Errico
Pregledni rad

engleski pdf 133kb
THE MYTH OF SEROTONIN THEORY OF DEPRESSION: AN ANALYSIS OF UMBRELLA REVIEW METHODOLOGIES AND CLINICAL IMPLICATIONS (str. 187-188)

Alessandro Lepri
Pregledni rad

engleski pdf 136kb
PURPLE DRANK: AN OLD PHENOMENON RETURNS (str. 189-190)

Rebecca Juli, Giada Juli, Alfredo Juli, Luigi Juli
Pregledni rad

engleski pdf 135kb
HOARDING DISORDER: HOLD YOUR HORSES! A NEURODIVERGENT AND SOCIALLY MEDIATED CONDITION REQUIRING RETHINK AND REFORM (str. 191-192)

Anne-Frederique Naviaux
Pregledni rad

engleski pdf 129kb
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VISUALISING RECOVERY OF PSYCHIATRIC REHABILITATION PATIENTS: CREATING GRAPHICS AS A THERAPEUTIC TOOL (str. 193-200)

Agata Łosiewicz, Maciej Loska, Barbara Kwaśnica, Anna Kożuch, Krzysztof Krysta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1444kb
CYBERBULLYING ON SOCIAL MEDIA AMONG YOUNG ADULTS: UNRAVELING ONLINE DYNAMICS (str. 201-206)

Maria Rosaria Nappa, Alessandra Ragona, Gaetano Maria Sciabica, Luigi Juli, Mara Morelli
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 189kb
AI AND ALTERNATIVE SYMPTOMS IN THE DIAGNOSIS OF MDD: The role of forgiveness, hopelessness, mixity and diminished drive (str. 207-212)

Francesco Franza, Andreana Franza, Luigi Calabrese, Antonio Nicola Iannaccone, Antonio Ricca, Barbara Solomita, Giuseppe Tavormina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 204kb
EMPLOYING COMPUTATIONAL LINGUISTIC TECHNOLOGIES AND OCULOGRAPHY TO DEVELOP DIAGNOSTIC TOOL FOR DETECTING AUTOAGGRESSIVE TENDENCIES IN YOUNG PEOPLE: A RIVETED GAZE INTO "GET RID OF THE SHACKLES OF THIS WORLD" (str. 213-223)

Anna Khomenko, Lala Kasimova, Evgeniy Sychugov, Marina Svyatogor, Anastasiya Komratova, Polina Domozhirova, Alina Aisina, Danil Trofimov, Kseniya Bikbaeva, Elena Sloeva, Daria Smirnova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 360kb
WINSTON'S DYSTHYMIA: UNDERSTANDING THE CONNECTION BETWEEN CHILDHOOD TRAUMA, WORKPLACE STRAIN, AND COMMUNITY LACK OF EMPATHY IN CHRONIC DEPRESSION (str. 224-236)

Savelii Fursov, Elena Sloeva, Daria Smirnova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 272kb
MAPPING AFFECTIVE PROFILES IN DEPRESSION, BURNOUT, NORMAL SADNESS, AND EUTHYMIC STATE: A SELF-REPORT SCREENING TOOL DEVELOPED THROUGH A MACHINE LEARNING APPROACH (str. 237-259)

Danil Trofimov, Maria Zapriy, Anna Khomenko, Elena Sloeva, Igor Kotilevets, Daria Smirnova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 997kb
REAL-LIFE FUNCTIONING DOMAINS IN PATIENTS WITH AFFECTIVE DISORDERS (str. 260-266)

Oksana Fisenko, Tatiana Popova, Alexey Pavlichenko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 259kb
RELATION BETWEEN CLINICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS HOSPITALIZED FOR A DEPRESSIVE EPISODE AND SELF-EFFICACY: A STUDY USING A NEW RESEARCH DOMAIN CRITERIA (RDOCS) INSPIRED EVALUATION BATTERY (str. 267-271)

Avigaelle Amory, Simon Van Haverbeke, Philippe de Timary, Geraldine Petit
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 199kb
IS SOCIAL ANXIETY ALWAYS «SOCIAL»? AN INVESTIGATION OF PERSONALITY COGNITIVE AND AUTISTIC FACTORS (str. 272-277)

Anastasiia Gradskova, Alexey Pavlichenko, Olga Karpenko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 207kb
THE EFFECTS OF THIRD-GENERATION ANTIPSYCHOTIC DRUGS ON THE PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA (str. 278-283)

Anna Spikina, Andrey Savelyev, Anastasiya Odinets, Tatiana Korman, Sergey Musatov, Andrey Spikin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 268kb
Clinical risk factors for suicidality in young males with schizophrenia spectrum disorders (str. 284-287)

Nataliia Belei, Ramiza Sharipova, Alexey Pavlichenko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 456kb
PSYCHOTIC SYMPTOMS IN ANOREXIA NERVOSA (str. 288-293)

Anastasia Grazia Chieppa, Francesca Bellucci, Patrizia Moretti, Veronica Raspa, Alfonso Tortorella
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 218kb
AT THE EDGE OF THE SELF: DISSOCIATION AS A TRANSDIAGNOSTIC MARKER IN YOUTH PSYCHOPATHOLOGY (str. 294-299)

Francesca Scopetta, Marta Barbi, Gianmarco Cinesi, Filippo De Giorgi, Giulia Menculini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 314kb
SUICIDALITY IN YOUTH POPULATIONS: DATA FROM A CONSULTATION SETTING (str. 300-304)

Gianmarco Cinesi, Agnese Sciolto, Chiara Miriam Carioti, Francesca Di Maio, Elena Sofia Gaias, Francesca Scopetta, Filippo De Giorgi, Giulia Menculini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 272kb
IMPLEMENTATION OF PAIN SCALE USE IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN CLINICAL PRACTICE: A POST-STUDY FOLLOW-UP (str. 305-308)

Ornella Ciccone, Olga Zaffini, Alessandro Lepri, Guido Camanni, Massimo Vallasciani, Antonella Baglioni, Chiara Tinarelli, Sandro Elisei
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 172kb
SELF-REPORTING OF PAIN IN PEOPLE WITH MILD TO MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY: IS IT FEASIBLE? (str. 309-314)

Ornella Ciccone, Alessandro Lepri, Olga Zaffini, Guido Camanni, Massimo Vallasciani, Antonella Baglioni, Chiara Tinarelli, Alessandro Jenkner, Michele Salata, Sandro Elisei
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 279kb
STIFFNESS OF ARTERIES AND LEFT ATRIUM AS PREDICTORS FOR COGNITIVE IMPAIRMENT IN CARDIOLOGY PATIENTS (str. 315-320)

Olga Germanova, Yulia Reshetnikova, Ksenia Ermolayeva, Oksana Chigareva, Giuseppe Galati
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 295kb
SUSTAINED COGNITIVE DECLINE IN MULTIPLE SCLEROSIS: INVESTIGATING THE ROLE OF WHITE MATTER LESION LOAD USING AN AI-DRIVEN BRAIN IMAGING APPROACH (str. 321-329)

Vito Tota, Astrid Mehuys, Tanguy Vansnick, Otmane Amel, Fatma Chahbar, Lamia Mahmoudi, Sidi Ahmed Mahmoudi, Giovanni Briganti, Laurence Ris, Said Mahmoudi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 341kb
RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE IMPAIRMENT AND LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH HEART ARRHYTHMIAS (str. 330-336)

Olga Germanova, Yulia Reshetnikova, Ksenia Ermolayeva, Giuseppe Tavormina, Giuseppe Galati
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 888kb
IMPLEMENTING A MEASUREMENT FEEDBACK SYSTEM IN AN ALCOHOL DETOXIFICATION UNIT: RATIONALE, CASE-BASED PRESENTATION AND PRELIMINARY FEASIBILITY DATA (str. 337-343)

Claire Ledouble, Pierre Maurage, Nausica Germeau, Theodore Mystakelis, Mairi Athanasiadi, Peter Starkel, Philippe de Timary
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 299kb
THE IMPACT OF WORK-RELATED STRESS ON THE DEVELOPMENT OF BINGE EATING DISORDER AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS (str. 344-350)

Francesco Pastore, Elisa Albino, Emanuela Domenicone, Larissa Domeneck, Stephanie Domeneck Nissan, Antonella Litta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 195kb
HEALTH LITERACY AND AWARENESS OF NURSES AND NURSING STUDENTS ON FENTANYL AND DRUG ABUSE (str. 351-355)

Francesco Pastore, Fabia Basho, Emanuela Domenicone, Larissa Domeneck, Antonella Litta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 181kb
NUTRITIONAL PSYCHIATRY: A PILOT SURVEY ON DIETARY PRACTICES AMONG MENTAL HEALTH PROFESSIONALS (str. 356-361)

Antonella Litta, Annamaria Nannavecchia, Antonella Vacca, Maria Vincenza Mino, Vincenzo Favia, Antonio Ventriglio
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 172kb
COERCIVE PSYCHIATRIC TREATMENT: UNRAVELING SOCIODEMOGRAPHIC PATTERNS AND THE POLYPHARMACY CHALLENGE (str. 362-367)

Karina Cernika, Jelena Vrublevska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 172kb
CASE SERIES STUDY ON MENTALIZATION-BASED GROUP THERAPY FOR ADULTS WITH OBESITY FOLLOWING BARIATRIC SURGERY (str. 368-373)

Veronica Raspa, Patrizia Moretti, Francesca Di Maio, Francesca Bellucci, Margherita Guercini, Claudia Mazzeschi, Alfonso Tortorella
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 173kb
COGNITIVE FUNCTION EVALUATION IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION (str. 374-378)

Olga Germanova, Yulia Reshetnikova, Daria Popova, Giuseppe Galati
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 209kb
A MULTICENTRIC OBSERVATIONAL AND EXPLORATORY STUDY ON REFLECTIVE FUNCTIONING AND INTEROCEPTIVE AWARENESS IN INDIVIDUALS WITH EATING DISORDERS (str. 379-384)

Veronica Raspa, Margherita Guercini, Ilaria Lupattelli, Patrizia Moretti, Claudia Mazzeschi, Laura Dalla Ragione, Alfonso Tortorella
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 193kb
OCCUPATIONAL STRESS AND ITS ASSOCIATION WITH AFFECTIVE DISORDERS IN HEALTHCARE WORKERS: A CROSS-SECTIONAL STUDY (str. 385-390)

Grazia Pula, Patrizia Moretti, Innocenza Ritacco, Guido Caramanico, Giuseppe De Filippis, R. Magnone, Alfonso Tortorella
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 194kb
A BODY TO NOT FEEL DYSPHORIA IN FEEDING AND EATING DISORDERS: SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CORRELATES OF DYSPHORIA IN FEEDING AND EATING DISORDERS (str. 391-397)

Ilaria Lupattelli, Patrizia Moretti, Veronica Raspa, Laura Dalla Ragione, Alfonso Tortorella
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 216kb
CHALLENGES IN IMPLEMENTING A 1 HOUR WEEKLY WALK ACTIVITY AND ASSESSING SELF-ESTEEM WITHIN RESIDENTIAL PSYCHIATRIC CARE (str. 398-402)

Madeleine Bennert, Alexandra Putineanu, Damien De Cnuydt, Agathe Coquelet, Lopez René Llano, Juan Martin Tecco
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 194kb
THE IMPORTANCE OF HOBBIES TO SUPPORT PHARMACOLOGICAL TREATMENT IN BIPOLAR DISORDER TYPE I AND II: 40 CASES-REPORT IN A GP'S EXPERIENCE (str. 403-405)

Margherita Marinoni, Rossella Soldi, Gabriele Boglioni, Giuseppe Tavormina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 158kb
AN UNIVERSITY ORIENTATION EDUCATIONAL PROJECT IN HIGH SCHOOL (str. 406-408)

Dominique Tavormina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 137kb
WHICH TRANSITIONAL AGE YOUTH SEEK CARE AT A SECOND-LINE CHILD AND ADOLESCENT OUTPATIENT SERVICE? VULNERABILITIES, ADVERSITIES AND PERSPECTIVES (str. 409-412)

Juliette Estenne, Thimoty Hennebicq, Mathilde Morena, Joana Reis, Simone Marchini, Véronique Delvenne, Hélène Nicolis
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 197kb
PREPARATION AND DESENSITIZATION IN VIEW OF PERFORMING VIDEO ELECTROENCEPHALOGRAPHY IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: A CASE SERIES (str. 413-416)

Ornella Ciccone, Alessandro Lepri, Guido Camanni, Massimo Vallasciani, Sandro Elisei
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 156kb
IMPULSIVITY AND PSYCHIATRIC REHABILITATION INTERVENTIONS: A STUDY ON A SAMPLE OF PATIENTS INCLUDED IN REHABILITATION PROGRAMS (str. 417-420)

Maria Vincenza Minò, Antonella Vacca, Antonella Litta, Andreana Franza, Francesco Franza
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 178kb
THE USE OF HUMOUR IN SELF-HELP GROUPS: A QUALITATIVE STUDY (str. 421-424)

Patrizia Amici
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 174kb
TINNITUS TREATMENT AND USE OF BENZODIAZEPINES (str. 425-428)

Philippine Martin, Thomas Dubois, Denis Jacques
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 174kb
"FareAssieme". A MODEL OF PARTICIPATORY CO-PRODUCTION BY USERS AND FAMILIES IN MENTAL HEALTH SERVICES (str. 429-433)

Wilma Angela Renata di Napoli, Davide Scordato, Olaf Andreatta, Stefania Biasi, Roberta Pederzolli, Claudio Agostini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 171kb
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MENTAL HEALTH (str. 434-437)

Magdalena Nowak-Andraka, Wiktor Bednarski, Weronika Siemieniuk, Malgorzata Feret, Krzysztof Krysta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 263kb
NON-SUICIDAL SELF-INJURY IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS: 5 CASE REPORTS (str. 438-441)

Donatella Costa, Giuseppe Tavormina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 169kb
EKBOM SYNDROME (DELUSIONAL PARASITOSIS): A 9 YEAR LONG CASE REPORT (str. 442-445)

Anne-Frederique Naviaux, Regina Saku
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 169kb
THE DEATH OF VICTIMS AS A RESULT OF SCHIZOPHRENIA OR OTHER SERIOUS MENTAL ILLNESS; WHAT HAVE WE LEARNT OVER THE YEARS? (str. 446-449)

Mark Agius, Michaela Agius, Anton Grech
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 171kb

Posjeta: 0 *