Pomorstvo , Vol. 14 , 2000.

  • Datum izdavanja: 21.12.2000.
  • Objavljen na Hrčku: 04.03.2026.

Performanse brodograđavnih ručnih brusilica u različitim radnim uvjetima (str. 11-23)

Anton Šestan, Ivan Vlahinić, Zoran Jurković
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 5960kb
Vrednovanje učinka rezanja vršnog opterećenja električne energije u brodogradilištu (str. 25-34)

Ivan Vlahinić, Dubravko Vučetić, Anton Šestan
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 5255kb
Plinske turbine i kombinirani pogonski sustavi (str. 35-42)

Predrag Kralj, Dragan Martinović, Ante Bukša
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 4015kb
Utjecaj rizika kvara na računalni odabir pristupa održavanju brodskih sustava (str. 43-52)

Mato Tudor, Predrag Kralj
Pregledni rad

hrvatski pdf 5188kb
Utjecaj ispušnih plinova iz brodskih motora na onečišćenje atmosfere (str. 53-60)

Vjekoslav Koljatić
Pregledni rad

hrvatski pdf 4330kb
Logističke odrednice prometa na kopnu (str. 63-72)

Hrvoje Baričević
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 5911kb
Markovljevi procesi u funkciji planiranja lučkih prekrcajnih sredstava (str. 73-89)

Zdenka Zenzerović, Svjetlana Bešlić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 8453kb
Strateško planiranje u lučkim i brodarskim organizacijama (str. 91-98)

Mijo Biličić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 4898kb
Mogućnosti primjene modela u prognoziranju prometne potražnje (str. 99-109)

Zdenka Zenzerović, Sunčana Palarić
Pregledni rad

hrvatski pdf 6379kb
Human or electronic vessel navigation (str. 113-120)

Draga Čišić, Damir Zec, Milan Matković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4185kb
Komparativna analiza poprečne stabilnosti brodova različitih tehnologija za stanje prazan brod (str. 121-129)

Robert Mohović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 5019kb
Fuzzy-koncept izbjegavanja sudara na moru (str. 131-134)

Julije Skenderović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 1896kb
Pomorsko svjetlo u sustavu Plovputa (str. 135-146)

Želimir Papković
Stručni rad

hrvatski pdf 6479kb
Prilog unapređenju pripreme plana putovanja u "peljarskim vodama" (str. 147-156)

Đani Mohović
Stručni rad

hrvatski pdf 5919kb
New approaches for infusing quantitative reasoning into undergraduate marine science education (str. 159-167)

Goran Grgurić
Pregledni rad

engleski pdf 5048kb
Debirokratizacija i decentralizacija u brodarstvu (str. 169-179)

Mijo Biličić
Pregledni rad

hrvatski pdf 5895kb
Mogućnosti uspostave standardnoga svjetskog sustava obrazovanja pomoraca (str. 181-188)

Damir Zec, Pavao Komadina, Boris Pritchard
Stručni rad

hrvatski pdf 4708kb
Croatia and the United Nations convention on the law of the sea: five years since the notification of succession (str. 189-198)

Igor Vio
Stručni rad

engleski pdf 6654kb
Izvori podataka u istraživanju i pisanju znanstvenih radova i sisertacija (str. 201-209)

Alison Charles, Prevoditeljica Tatjana Šepić
Ostalo

hrvatski pdf 5198kb
Croatia, International encyclopaedia of laws, Kluwer law international, Haag, London, Boston, 2000., 174 str. (str. 213-213)

Ivo Grabovac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 664kb
Prof. dr. sc. Predrag Stanković (1934. - 2000.) (str. 217-219)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1824kb
Prof. dr. sc. Vojslav Borčić (1932. - 2000.) (str. 220-221)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1362kb

