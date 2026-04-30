 Skoči na glavni sadržaj

Tehnički vjesnik , Vol. 33 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Enhanced Load Forecasting in Distribution Networks Using LSTM Integrated with Quadratic Regression Model (str. 877-884)

Geethamahalakshmi Gengi, Priya Narayanan, Ramesh Jayaraman, R. S. Ravi Sankar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 997kb
Load Frequency Control of a PV-Thermal Power System with Integrated EV Battery Using the INFO Algorithm (str. 885-895)

Muhammet Furkan Yilmaz, Cenk Andiç, Ali Öztürk
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1896kb
An Empirical Study on the Social Media False Information Dissemination Model Based on AI Confrontation Mechanism (str. 896-908)

Zhongzi Wang, Cheng Ji
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2561kb
Optimizing Banking Operations with AI Using BiGRU-FOA for Financial Data Analysis (str. 909-916)

Anbarasu Aladiyan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 844kb
Analysis of Concrete Blocks with Rubber and Recycled Glass and Their Use in Low-Rise Structures (str. 917-929)

D. Dominguez-Santos, Francisca E. Sepúlveda Lagos
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2713kb
Domain-Robust Deep Hashing: A Unified Framework for Fast Person Re-Identification (str. 930-937)

Qi Luo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 694kb
Prohibited Object Detection Utilizing Faster R-CNN in X-RAY Images (str. 938-948)

Raşit Köker, Özcan Sorgun, Mustafa Çağri Kutlu, Mehmet Demir
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6908kb
Implementation and Performance Analysis of a Multi-Stage BIOS Boot Process for D1-H RISC-V Systems (str. 949-955)

Xuanyuan Yang, Jianwu Jiang, Yihuai Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1118kb
Dynamics of a Rigid Body During a Slipping Motion on a Vibratory Conveyor (str. 956-963)

Uroš Ilić, Mihailo Lazarević, Emil Veg, Željko Despotović, Nenad Gubeljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1862kb
Analysis of an Aterally Loaded Pile under Scour Conditions Using Particle Image Velocimetry (PIV) Technique (str. 964-971)

Xiaofeng Yang, Zhenwei He, Feng Yu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1473kb
Comprehensive Analysis of SRM, AFPM BLDC and IM for Light Electric Vehicles (str. 972-978)

Bekir Gecer, Ozturk Tosun, Rohullah Rahmatzai, Necibe Fusun Oyman Serterller, Alper Nabi Akpolat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1409kb
Cloud-Based Secure Data Management for Internet of Vehicles Platforms (str. 979-987)

Ke Xiang, Xing Yang, Huihui Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 823kb
Voice Recognition-Based Room Access Security System Using a Modified VGG16 for Bahasa Indonesia (str. 988-995)

Suci Dwijayanti, Bhakti Yudho Suprapto, Adji Sulthoni, Hera Hikmarika
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2159kb
An Intelligent Purchasing Decision Model for Railway Wagon Components Using a Markov Decision Process (str. 996-1003)

Shuo Zhang, Chen Li, Hao Hua, Ping Gao, Wenzhuo Wang, Qiuli Qin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 968kb
Influence of MIG Process Parameters Correction on Bead on Plate Welds Geometry (str. 1004-1009)

Milan Marônek, Katarína Bártová, Jozef Bárta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1370kb
A Hybrid MOPNA-SPM Algorithm for Secure Digital Information Embedding in Enterprise Data Protection (str. 1010-1020)

Qiu Ran, Hongyan Zhu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1080kb
Model Predictive Pitch Control of PMSG-Based WECS Using Fuzzy-MPC and Deep Learning-Based Wind Prediction (str. 1021-1028)

S. Mutharasu, K. Thenmalar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 721kb
HPN-ICE: Information Cross Embedding for Hyperspectral Pansharpening (str. 1029-1039)

Yan Jin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2613kb
Design and Analysis of a Dual Radial MIMO Implantable Antenna for WMTS Applications (str. 1040-1046)

N. Srividhya, , P. Maheswara Venkatesh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1431kb
BERTopic Modeling Analysis of Privacy Protection Trends in New Trade Rules for the Mobility Industry (str. 1047-1055)

Kyoungjin Kim, Haneul Han, Sangjo Yoo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1466kb
An Interpretable Intrusion Detection Approach for IoT Using Graph Attention Networks and Transformer Models with Balanced Learning (str. 1056-1063)

J. Wilson, Abhijit P. Deshpande, M. Premkumar, T. Yuvaraja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 751kb
Investigation of the Effects of Nanoparticle Additive Lubricants on the Adhesive Wear Properties of Al2024 (str. 1064-1070)

Cemile Eylem Urhan, Kadir Gündoğan, Atike Ince Yardimci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1399kb
An Optimized Apriori-Based Frequent Itemset Mining Approach Using Apache Spark for Large-Scale Datasets (str. 1071-1078)

D. Elavarasi, R. Kavitha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 519kb
Impact of PPE on the Field of Vision of Stretcher Bearers Based on Eye Tracking Technology and Biomechanical Testing (str. 1079-1090)

Li Yang, Yang Yang, Zhuohong Li, Xiaodong Zhang, Dongjun Zhang, Ziwen Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1744kb
The Role of Kapok Fiber in Modifying the Strength and Thermal Properties of Cement and Silica Fume Mortars: An Experimental Approach (str. 1091-1103)

Hakan Sarikaya, Gülşah Susurluk, Levent Bostanci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2130kb
Enhancing Facial Recognition Efficiency with Cloud-Based Parallel Radial Basis Function Networks (str. 1104-1114)

Xing Yang, Xiao Yu Zhao, Yong Hong Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 403kb
Session Dependent Zero Knowledge Proof Technique for Enhanced Privacy Verification in Cloud-Based Electronic Health Records (str. 1115-1122)

B. Arulmozhi, J. I. Sheeba, S. Pradeep Devaneyan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1481kb
Adaptation of Agronomic Multispectral Cameras for Photodocumentation of Human Tissue During Thyroid Surgery (str. 1123-1129)

Dinka Radonić, Jana Žiljak Gršić, Ivan Rajković, Krešimir Gršić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1770kb
The Plastic Materials in the "VUCA" World: Ambidexterity as a Necessity (str. 1130-1138)

Rajna Lečić, Slavka Nikolić, Maša Bukurov, Miodrag Strak, Nikola Oluški
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1414kb
Intelligent NB-IoT and Emotion-Aware Monitoring System for Proactive Wildlife Security (str. 1139-1147)

Nithya R, Emmanuel Peo Mariadas A, Muthu Manickam Anbarasu, Sornalatha Ravindran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 430kb
A Multi-Scale Deep Learning Architecture for Psychological State Recognition and Early Risk Warning from Social Media Text (str. 1148-1160)

Yufei Chen, Kai Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 417kb
Interval-Based Robust Optimisation Scheduling for Integrated Energy Systems Considering Energy Storage Lifespan and Flexible Thermal Load Response (str. 1161-1174)

Haoyu Mao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2283kb
Research on the Construction of Multimodal Large Models and Self-supervised Learning for Panoramic Perception of Power Equipment (str. 1175-1184)

Guoshun Zheng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2007kb
Influence Analysis of Machining Taper on Force of Piston (str. 1185-1194)

Bin Zhang, Shusheng Li, Wenke Gao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1384kb
The Heterogeneous Effects of Artificial Intelligence on Enterprise Total Factor Productivity: Key Mechanisms and Strategic Implications (str. 1195-1207)

Chu Xu, Qingyu Han
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 613kb
Research on Intelligent Transformer Fault Diagnosis Model Based on Multimodal Data Fusion and Deep Learning (str. 1208-1218)

Cunjian Tian
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1300kb
Research on the Transformation Acceleration of Financial Institutions and Governance Efficiency with Artificial Intelligence Technology (str. 1219-1232)

Guangyuan Han, Huiping Shang, Keying Li, Jingzhi Han
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 776kb
Quantitative Mining and Genealogy Construction of Aesthetic Features of Ancient Chinese Porcelain Patterns Driven by Big Data (str. 1233-1243)

Xiao Xiao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2476kb
Weld Seam Identification Using Edge Detection in Machine Vision (str. 1244-1252)

Chenlei Zhao, Dong Wu, Lin Xi, Lihong Guo, Shenghong Wu, Xiao Luo, Shunyang Hu, Yiran Ding
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 752kb
Adaptive Deep Learning Ensemble for Supply Chain Demand Forecasting (str. 1253-1262)

Kyoungjong Park
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 631kb
A Novel Wave-Induced Pneumatic Turbine Generator: Design, Performance Analysis, and Experimental Validation (str. 1263-1271)

Ali Ekber Özdemir
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1281kb
Investigating the Influence of Cutting Insert Angles on Dimensional Deviation and Surface Roughness During Turning of Ti6Al4V Alloy (str. 1272-1281)

Djordje Vukelic, Aleksandar Milosevic, Goran Simunovic, Vitalii Ivanov, Zeljko Santosi, Mario Sokac, Slobodan Mitrovic
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1161kb
High-Efficiency X-Band Rectenna Design for Wireless Power Transmission in Drone Applications (str. 1282-1289)

V. Ganesh, H. Mangalam
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2244kb
Review of Fabrication Methods Employed for 3D Printing DSS Parts using GMAW-AM Process: A Systematic Analysis (str. 1290-1299)

Uhamir Patrick, Stefanija Klaric, Sara Havrlisan
Pregledni rad

engleski pdf 626kb

Posjeta: 0 *