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Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju , Vol. 167 No. 1-2, 2026.

  • Datum izdavanja: 19.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kazalo (str. 1-2)


Kazalo

hrvatski pdf 190kb
Table of Contents (str. 3-4)


Kazalo

engleski pdf 197kb
Uloga pismenosti o umjetnoj inteligenciji i intervencija medijskoga obrazovanja u dekonstrukciji lažnih generiranih sadržaja: Studija slučaja generacije Z u Hrvatskoj (str. 5-22)

The Role of AI Literacy and Media Education Interventions in Deconstructing Deepfakes: A Case Study of Gen Z in Croatia (str. 5-22)

Igor Kanižaj, Lana Ciboci Perša
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 248kb
Zajedničko čitanje u obitelji iz perspektive učenika razredne nastave: empirijsko istraživanje (str. 23-42)

hrvatski pdf 239kb
Shared Reading in the Family from the Perspective of Primary School Students: Empirical Study (str. 23-42)

Neven Drozdek
Izvorni znanstveni članak

Profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika kao odgovor na izazove u partnerstvu s roditeljima (str. 43-57)

hrvatski pdf 214kb
Professional Development of Educational Staff as Response to Challenges in Partnership with Parents (str. 43-57)

Ajdin Keškić
Izvorni znanstveni članak

Financijska pismenost, obrazovne i potrošačke preferencije mladih (str. 59-77)

hrvatski pdf 260kb
Financial Literacy, Educational, and Consumer Preferences of Young People (str. 59-77)

Irena Kiss, Dajana Cvek
Izvorni znanstveni članak

Rodna jednakost i rodni stereotipi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju: Stajališta odgojitelja i samoprocjena profesionalne uloge (str. 79-93)

hrvatski pdf 218kb
Gender Equality and Gender Stereotypes in Early and Preschool Education: Preschool Teachers’ Viewpoints and Self-Assessment of Professional Role (str. 79-93)

Anita Lopar, Daria Tot
Izvorni znanstveni članak

Rodne razlike u profesionalnom korištenju društvenih mreža u obrazovnim praksama učitelja (str. 95-110)

hrvatski pdf 243kb
Gender Differences in Professional Use of Social Media in Teachers’ Educational Practices (str. 95-110)

Ružica Filipović
Prethodno priopćenje

Rodna ravnopravnost u odgojno-obrazovnom sustavu: Teorijski okviri i socijalnopedagoške implikacije (str. 111-131)

hrvatski pdf 261kb
Gender Equality in Educational System: Theoretical Perspectives and Socio-Pedagogical Implications (str. 111-131)

Nikolina Ferenčak
Pregledni rad

E-Learning Platforms in Teaching Process – Demographic Factors Influencing Teachers’ and Students’ Attitudes (str. 133-147)

engleski pdf 212kb
Platforme za e-učenje u nastavnom procesu – demografski čimbenici koji utječu na stavove učitelja i učenika (str. 133-147)

Sandra Sovilj-Nikić, Anđelija Kužić
Prethodno priopćenje

Strategije emocionalne regulacije kao prediktori profesionalnog sagorijevanja odgojitelja (str. 149-163)

hrvatski pdf 221kb
Emotion Regulation Strategies as Predictors of Burnout among Early Childhood Educators (str. 149-163)

Ljiljana Grgić Karamatić
Izvorni znanstveni članak

Jedinstvena knjiga o odgojnoj ulozi bake i djeda (str. 165-169)

Vladimir Strugar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 435kb
Katarina Perić Pavišić: Korištenje interneta u ranoj adolescenciji: uloga roditeljske medijacije (str. 170-171)

Snježana Kovačević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 180kb
Impressum (str. 0-0)

hrvatski pdf 123kb
Impressum eng


Ostalo

engleski pdf 123kb

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