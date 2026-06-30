Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam , Vol. 34 No. 1(71), 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Naida Ademović, Ammar Akšamija, Asmir Šabić
Izvorni znanstveni članak
Asma Alaouchiche, Yamina Necissa, Abdelkader Behiri, Juan Monjo-Carrió, Gema Ramírez-Pacheco
Izvorni znanstveni članak
Ema Alihodžić Jašarović, Sanja Paunović Žarić, Nikola Bajović, Sanja Sekulović
Izvorni znanstveni članak
Zrinka Barišić Marenić, Jasenka Kranjčević
Izvorni znanstveni članak
Marija Bojović, Irena Rajković
Izvorni znanstveni članak
Ahmed Motie Daiche, Azeddine Belakehal
Izvorni znanstveni članak
Okan Şimşek
Izvorni znanstveni članak
Lara Awad, Khalid Al-Hagla, Dina M. Nassar, Marko Rukavina
Prethodno priopćenje
Samira Soukane, Mohamed Dahli
Prethodno priopćenje
Renata Rožek, Nenad Lipovac
Pregledni rad
Jasenka Kranjčević
Recenzija, prikaz
Mia Roth-Čerina
Recenzija, prikaz
Dora Ivančan
Recenzija, prikaz
Iva Gredelj
Ostalo
Jana Horvat
Ostalo
Posjeta: 0 *