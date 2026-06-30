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Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam , Vol. 34 No. 1(71), 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Assessment of a Historic Masonry Building: A Case Study of the 1st Gymnasium (str. 3-13)

Naida Ademović, Ammar Akšamija, Asmir Šabić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 16693kb
Multicriteria Sustainability Evaluation of Urban Heritage: An Integrative Model Applied to the Casbah of Algiers (str. 15-27)

Asma Alaouchiche, Yamina Necissa, Abdelkader Behiri, Juan Monjo-Carrió, Gema Ramírez-Pacheco
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 14799kb
Theoretical and Practical Aspects of Critical Regionalism in the Architectural Oeuvre of Radosav Zeković (str. 29-41)

Ema Alihodžić Jašarović, Sanja Paunović Žarić, Nikola Bajović, Sanja Sekulović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 18583kb
Residential Architecture of the Planned Modern Port-Industrial Town of Ploče (1945-1971) (str. 43-55)

Zrinka Barišić Marenić, Jasenka Kranjčević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 17535kb
Housing One Praxis: Between the Spirit of Space and the Spirit of Time. Mileta Bojović - a Montenegrin Socialist Experience (str. 57-69)

Marija Bojović, Irena Rajković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 16753kb
Daylight as Design Discourse: Representation Strategies in Contemporary Architecture (str. 71-81)

Ahmed Motie Daiche, Azeddine Belakehal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 14207kb
Relationship Between Auditory Perception and Comfort and Multiple Physical Environmental Parameters: An Evaluation in Educational Buildings (str. 83-91)

Okan Şimşek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 14977kb
Towards a Comprehensive Framework for Understanding and Documenting Urban Cultural Heritage (str. 93-107)

Lara Awad, Khalid Al-Hagla, Dina M. Nassar, Marko Rukavina
Prethodno priopćenje

engleski pdf 14289kb
Improving the Energy Performance of French Colonial Buildings in Algeria: Balancing Heritage Values and Energy Challenges (str. 109-119)

Samira Soukane, Mohamed Dahli
Prethodno priopćenje

engleski pdf 16791kb
Creating Business/ Commercial Areas in Urban/Physical Planning: Linking the Ideal City Concept with Contemporary European Strategies and Croatian Legislation (str. 121-133)

Renata Rožek, Nenad Lipovac
Pregledni rad

engleski pdf 14858kb
Nebojša Antešević: Architect Milan Zloković – Painterly Impulses and Artistic Sensibilities (str. 137-137)

Jasenka Kranjčević
Recenzija, prikaz

engleski pdf 2011kb
Stanislav Habjan, Bernarda Lukač, Ivana Tutek: DISPOSITION – Dialogue Diagram (str. 138-138)

Mia Roth-Čerina
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1966kb
Beatrice Moretti: Landscapes of the Cluster – A Spatial Approach to Ports (str. 139-139)

Dora Ivančan
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1981kb
Urban Planning Criteria for the Improvement of Unplanned Settlements in Croatia (str. 140-140)

Iva Gredelj
Ostalo

engleski pdf 1923kb
Urban and Architectural Models of Unbuilding in Transforming the Contemporary City (str. 141-141)

Jana Horvat
Ostalo

engleski pdf 1917kb

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