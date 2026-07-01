Atti , Vol. LV No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 01.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 01.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Adriana Pavichievaz
Izvorni znanstveni članak
Josip Banić
Izvorni znanstveni članak
Filippo Vigini
Izvorni znanstveni članak
Matija Drandić
Izvorni znanstveni članak
Dean Krmac, Danijela Doblanović Šuran
Izvorni znanstveni članak
Rino Cigui
Izvorni znanstveni članak
Ljudevit Anton Maračić
Stručni rad
Palmiro Bonini
Stručni rad
Lea Lešić Pustijanac
Stručni rad
Franco Stener
Stručni rad
Posjeta: 0 *