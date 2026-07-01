 Skoči na glavni sadržaj

Atti , Vol. LV No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

DRAGULJI S DIONIZIJSKOM TEMATIKOM IZ GRADSKOG MUZEJA STARINA “J.J. WINCKELMANN”. STUDIJA IKONOGRAFSKIH I TIPOLOŠKIH ASPEKATA (str. 12-71)

Gemme a soggetto dionisiaco del Civico Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann”. Studio degli aspetti iconografici e tipologici (str. 12-71)

talijanski pdf 701kb
DIONYSUS-THEMED GEMS FROM THE J.J. WINCKELMANN ANTIQUITIES MUSEUM. STUDY OF ICONOGRAPHIC AND TYPOLOGICAL ASPECTS (str. 12-71)

Adriana Pavichievaz
Izvorni znanstveni članak

PREGLED ARHIVSKIH IZVORA (III). KRITIČKA PRIREDBA DESET DOKUMENATA O SREDNJOVJEKOVNOJ ISTRI (1210-1314) (str. 72-126)

Spoglio di fonti archivistiche (III). Edizione critica di dieci documenti sull'Istria medievale (1210-1314) (str. 72-126)

talijanski pdf 433kb
AN OVERVIEW OF ARCHIVAL SOURCES (III). A CRITICAL PRESENTATION OF TEN DOCUMENTS ON MEDIEVAL ISTRIA (1210–1314) (str. 72-126)

Josip Banić
Izvorni znanstveni članak

POTESTATI I VIKARI NA "ISTOČNOJ GRANICI ITALIJE". PRIMJER OPĆINE TRST (1280.-1370.) (str. 128-163)

Podestà e vicari podestarili al “confine orientale d’Italia”: l’esempio di Trieste comunale (1280-1370) (str. 128-163)

talijanski pdf 337kb
PODESTÀ AND VICARS ON “THE EASTERN BORDER OF ITALY”. THE EXAMPLE OF THE COMMUNE OF TRIESTE (1280-1370) (str. 128-163)

Filippo Vigini
Izvorni znanstveni članak

IZMEĐU STIGME I ORNAMENTA. TIJELO KAO DOKUMENT: IDENTITET I DISCIPLINA U ISTRI U RANOM NOVOM VIJEKU (str. 164-202)

Tra stigma e ornamento. Il corpo come documento: identità e disciplina nell’Istria d’età moderna (str. 164-202)

talijanski pdf 399kb
BETWEEN STIGMA AND ORNAMENT. THE BODY AS A DOCUMENT: IDENTITY AND DISCIPLINE IN ISTRIA IN THE EARLY MODERN PERIOD (str. 164-202)

Matija Drandić
Izvorni znanstveni članak

KULT SVETOG NAZARIJA: POKUŠAJ KVANTITATIVNE PROCJENE PUTEM DODJELJIVANJA IMENA KRŠTENIM KOPRANIMA (1550.-1923.) (str. 204-249)

Il culto di San Nazario: tentativo di valutazione quantitativa attraverso l’attribuzione del nome ai battezzati capodistriani (1550-1923) (str. 204-249)

talijanski pdf 500kb
THE CULT OF SAINT NAZARIUS: AN ATTEMPT AT A QUANTITATIVE ASSESSMENT THROUGH NAMES OF BAPTISED INHABITANTS OF KOPER (1550-1923) (str. 204-249)

Dean Krmac, Danijela Doblanović Šuran
Izvorni znanstveni članak

POVIJESNA TOPONIMIJA MOMJANSKOG PODRUČJA (str. 250-306)

Toponomastica storica dell’agro momianese (str. 250-306)

talijanski pdf 481kb
HISTORICAL TOPONYMY OF THE MOMJAN AREA (str. 250-306)

Rino Cigui
Izvorni znanstveni članak

MONS. ANTUN MARCELLO DE PETRIS (1450. – 1526.) POVODOM 500. OBLJETNICE SMRTI (str. 310-348)

Mons. Antonio Marcello de Petris (1450–1526) nel V centenario della morte (str. 310-348)

talijanski pdf 460kb
MONS. ANTUN MARCELLO DE PETRIS (1450–1526) MARKING THE 500TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH (str. 310-348)

Ljudevit Anton Maračić
Stručni rad

KRONOTAKSA ŽUPNIKA IZ NOVE VASI KOD GROŽNJANA ILI MIRNE I PASTORALNO DJELOVANJE NOVIGRADSKIH BISKUPA U ŽIVOTU ŽUPE (1500.-1797.) (str. 350-384)

Cronotassi dei pievani di Villanova di Grisignana o del Quieto e l’azione pastorale dei vescovi emoniensi nella vita della parrocchia (1500-1797) (str. 350-384)

talijanski pdf 302kb
CHRONOTAXIS OF THE PRIESTS FROM VILLANOVA DI GRISIGNANA OR THE MIRNA AND PASTORAL ACTIVITY OF THE BISHOPS OF CITTANOVA IN THE LIFE OF THE PARISH (1500–1797) (str. 350-384)

Palmiro Bonini
Stručni rad

IZVANBRAČNA DJECA U VODNJANU OD 1816. DO 1845. (str. 386-406)

I figli illegittimi a Dignano dal 1816 al 1845 (str. 386-406)

talijanski pdf 285kb
ILLEGITIMATE CHILDREN IN VODNJAN/DIGNANO FROM 1816 TO 1845 (str. 386-406)

Lea Lešić Pustijanac
Stručni rad

PETROVIA I NJEZINA ZVONA (str. 408-423)

Petrovia e le sue campane (str. 408-423)

talijanski pdf 299kb
PETROVIA AND ITS BELLS (str. 408-423)

Franco Stener
Stručni rad

Posjeta: 0 *