TRANSFER : časopis za art terapiju i srodne znanosti , Vol. 3.1 , 2026.
- Datum izdavanja: 07.08.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.08.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Mia Janković Shentser
Uvodnik
Mia Janković Shentser
Uvodnik
Mia Janković Shentser
Ostalo
Mia Janković Shentser
Ostalo
Mia Janković Shentser
Ostalo
Mia Janković Shentser
Ostalo
Dario Klasan, Dunja Degmečić
Pregledni rad
Dario Klasan, Dunja Degmečić
Pregledni rad
Juliet King
Pregledni rad
Juliet King
Pregledni rad
Jasmina Lesić
Studija slučaja
Jasmina Lesić
Studija slučaja
Susanne Bifano
Izvorni znanstveni članak
Susanne Bifano
Izvorni znanstveni članak
Jasminka Bukvić
Izvorni znanstveni članak
Jasminka Bukvić
Izvorni znanstveni članak
Mia Janković Shentser, Jasmina Lesić, Vesna Matić, Andreja Rom, Krunislav Stojanovski, Jasmina Pacek
Stručni rad
Mia Janković Shentser, Vesna Matić, Jasmina Pacek, Jasmina Lesić, Andreja Rom
Stručni rad
Jose Loureiro
Esej
José Loureiro
Esej
Jasmina Pacek, Krunislav Stojanovski, Sanela Janković, Magdalena Rubeša, Tihana Škojo, Josipa Forjan
Stručni rad
Jasmina Pacek, Krunislav Stojanovski, Magdalena Rubeša, Sanela Janković, Tihana Škojo, Josipa Forjan
Stručni rad
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