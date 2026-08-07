 Skoči na glavni sadržaj

TRANSFER : časopis za art terapiju i srodne znanosti , Vol. 3.1 , 2026.

  • Datum izdavanja: 07.08.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.08.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 5-9)

Mia Janković Shentser
Uvodnik

hrvatski pdf 971kb
Editorial (str. 5-10)

Mia Janković Shentser
Uvodnik

engleski pdf 393kb
Predstavljamo vodeće art terapeute: dr. Marian Liebmann (str. 11-24)

Mia Janković Shentser
Ostalo

hrvatski pdf 893kb
Presenting leading art therapists: Interview with Marian Liebmann (str. 11-23)

Mia Janković Shentser
Ostalo

engleski pdf 849kb
Interview: Iva Fattorini (str. 25-30)

Mia Janković Shentser
Ostalo

hrvatski pdf 417kb
Interview with Iva Fattorini (str. 25-30)

Mia Janković Shentser
Ostalo

engleski pdf 425kb
Art terapija u psihijatriji (str. 33-51)

Dario Klasan, Dunja Degmečić
Pregledni rad

hrvatski pdf 1367kb
Art Therapy in Psychiatry (str. 33-51)

Dario Klasan, Dunja Degmečić
Pregledni rad

engleski pdf 1330kb
Neuroinformirani okvir prijenosa znanja za art terapiju: konceptualni temelji i mehanizmi (str. 53-68)

Juliet King
Pregledni rad

hrvatski pdf 1059kb
A Neuro-Informed Knowledge Translation Framework for Art Therapy: Conceptual Foundations and Mechanisms (str. 53-67)

Juliet King
Pregledni rad

engleski pdf 1088kb
Art terapija u Klinici za dječje bolesti Zagreb (str. 69-97)

Jasmina Lesić
Studija slučaja

hrvatski pdf 1604kb
Art Therapy at the Children’s Hospital Zagreb (str. 69-99)

Jasmina Lesić
Studija slučaja

engleski pdf 1677kb
Utišani strukturom: tiha kriza profesionalnog identiteta art terapeuta unutar hijerarhije dječje skrbi (str. 99-126)

Susanne Bifano
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1711kb
Silenced by Structure: The Quiet Crisis of Arts Therapists’ Professional Identity in Child Life Hierarchies A Phenomenological Study in U.S. Children’s Hospitals (str. 101-127)

Susanne Bifano
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1923kb
Primjena art terapije u redukciji simptoma stresa i izgaranja kod djelatnika hitne medicinske pomoći (str. 127-148)

Jasminka Bukvić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1414kb
Application of Art Therapyin Reducing Stressand BurnoutSymptoms among EmergencyHelthcare Workers (str. 129-150)

Jasminka Bukvić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1392kb
Suvremene kliničke art terapijske prakse u psihijatrijskim bolnicama (str. 149-173)

Mia Janković Shentser, Jasmina Lesić, Vesna Matić, Andreja Rom, Krunislav Stojanovski, Jasmina Pacek
Stručni rad

hrvatski pdf 1365kb
Art Therapy Practice in Psychiatric Institutions: Selected Clinical Processes Contributions by Students of the University Specialist Postgraduate Programme in Creative Therapies (str. 151-176)

Mia Janković Shentser, Vesna Matić, Jasmina Pacek, Jasmina Lesić, Andreja Rom
Stručni rad

engleski pdf 1573kb
Osvrt na knjigu Sudan Hogan: „Fotografija” (str. 177-183)

Jose Loureiro
Esej

hrvatski pdf 522kb
Susan Hogan: "Photography", Book Review (str. 179-185)

José Loureiro
Esej

engleski pdf 499kb
Javna prezentacija rezultata istraživanja mapiranja dionika aktivnih u području Umjetnosti i zdravlja (str. 185-203)

Jasmina Pacek, Krunislav Stojanovski, Sanela Janković, Magdalena Rubeša, Tihana Škojo, Josipa Forjan
Stručni rad

hrvatski pdf 1298kb
Public Presentation of the Results of the National Mapping of Stakeholders Active in the Field of Arts and Health in Croatia (str. 187-210)

Jasmina Pacek, Krunislav Stojanovski, Magdalena Rubeša, Sanela Janković, Tihana Škojo, Josipa Forjan
Stručni rad

engleski pdf 1617kb

Posjeta: 0 *