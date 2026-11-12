Sacred Cecilia : a sacral music magazine , Vol. 96 No. 1-2, 2026.
- Datum izdavanja: 12.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 19.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ured ništvo
Kazalo
Milan Hibšer
Uvodnik
Danijel Drilo, Marko Đurakić, Mario Perestegi
Crtice
Ured ništvo
Ostalo
Mario Perestegi
Pregledni rad
Marko Đurakić
Izvorni znanstveni članak
Amalija Štuban
Pregledni rad
Ivon Fabijanec
Pregledni rad
Ured ništvo
Ostalo
Luka Posavec
Stručni rad
Ured ništvo
Ostalo
Ruža s. Domagoja Ljubičić
Vijest
Lenka Grčić
Vijest
Ured ništvo
Vijest
Ured ništvo
Vijest
Angelina Tadić
Vijest
Župni zbor Uredništvo
Vijest
Josip Prajz
Vijest
Amalija Štuban
Vijest
Ivan Madunić
Vijest
Ured ništvo
Vijest
Milan Hibšer
Vijest
Angelina Tadić
Vijest
Ured ništvo
Ostalo
Ured ništvo
Kazalo
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hipšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Abbe Borderies, John Reading, Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
MIlan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Milan Hibšer
Stručni rad
Posjeta: 0 *