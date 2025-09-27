 Skoči na glavni sadržaj

Osijeker Sammelband = Osijek journal , Vol. Vol. 5 No. xx, 1956.

  • Datum izdavanja: 18.05.1956.
  • Objavljen na Hrčku: 27.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Iskapanje prethistorijskog naselja u Belom Manastiru (str. 5-36)

hrvatski pdf 45196kb
Ausgrabung prähistorischer Siedlungsgruben in Beli Manastir (str. 33-36)

Ksenija Vinski-Gasparini
Stručni rad

njemački pdf 3032kb
Izvještaj o nalazima keramike brončanog doba iz Kozarca (str. 37-46)

hrvatski pdf 12692kb
An Account of the Bronze Age Finds From Kozarac (str. 46-46)

Emil Spajić
Stručni rad

engleski pdf 709kb
Nalazište mlađeg željeznog doba s terena Osijeka (nastavak) (str. 47-53)

hrvatski pdf 6064kb
Finds of the Younger Iron Age at Osijek (Continuation) (str. 53-53)

Emil Spajić
Stručni rad

engleski pdf 528kb
Prilog topografiji Murse (str. 55-94)

hrvatski pdf 46986kb
Topographical Studies About Mursa (str. 92-94)

Danica Pinterović
Stručni rad

engleski pdf 2409kb
Arheološko iskapanje u Našicama (str. 95-120)

hrvatski pdf 25750kb
Archäologische Ausgrabungen in Našice (str. 119-120)

Ive Mažuran
Stručni rad

njemački pdf 1340kb
Virovitica pod Turcima (str. 121-132)

hrvatski pdf 9357kb
Virovitica unter Türkischer Okkupation (str. 131-132)

Ive Mažuran
Stručni rad

njemački pdf 1175kb
Skupni nalaz srebrnog i zlatnog novca iz XVII-tog stoljeća u Baranji (str. 133-142)

hrvatski pdf 7343kb
Hortfund von Silber- und Goldmünzen aus dem XVII. Jahrhundert in der Baranja (str. 141-142)

Ive Mažuran
Stručni rad

njemački pdf 1250kb
Najstarija osječka isprava (iz god. 1691. i 1692.) (str. 143-149)

hrvatski pdf 5793kb
Die älteste osijeker Urkunde aus den Jahren 1691 und 1692 (str. 149-149)

Kamilo Firinger
Stručni rad

njemački pdf 759kb
Mihajlo Summa u Osijeku (str. 151-158)

hrvatski pdf 7796kb
Michael Summa á Osijek (str. 158-158)

Marija Malbaša
Stručni rad

francuski pdf 512kb
Narodno kazalište na oslobođenom teritoriju Slavonije (1942. – 1945.) (str. 159-167)

hrvatski pdf 7794kb
Le théàtre des Partisans sur le territoire dêlivrê (str. 166-167)

Emil Spajić
Stručni rad

francuski pdf 1171kb
Kratak pregled arhitekture Osijeka kroz tri stoljeća (str. 171-185)

hrvatski pdf 28713kb
Kurze übersicht der Architektur osijeks durch drei Jahrhunderte (str. 184-185)

Blažo Misita-Katušić
Stručni rad

njemački pdf 1023kb
Neke akvizicije etnografskog odjela (str. 187-200)

hrvatski pdf 14821kb
Ornamentierte Kürbisflasche (Tikvica – Lagenaria Vulgaris) (str. 200-200)

Zdenka Lechner
Stručni rad

njemački pdf 443kb
Djela stranih slikala u posjedu Galerije slika u Osijeku (str. 201-207)

hrvatski pdf 11330kb
Werke fremder Meister im Besitze der Bildergalerie in Osijek (str. 207-207)

Jovan Gojković
Stručni rad

njemački pdf 493kb
Sto dvadeset i pet godina štamparske djelatnosti u Osijeku (str. 209-232)

hrvatski pdf 19488kb
Hundertfünfundzwanzig Jahre Buchdruckertätigkeit (str. 232-232)

Marija Malbaša
Stručni rad

njemački pdf 462kb
Josip Leović (str. 233-234)

Danica Pinterović
Stručni rad

hrvatski pdf 2718kb
Etnografski odio Muzeja Slavonije (str. 234-235)

Zdenka Lechner
Stručni rad

hrvatski pdf 1155kb
Galerija slika u Osijeku (str. 235-235)

Jovan Gojković
Stručni rad

hrvatski pdf 419kb
>>Arhiv u Osijeku<< (str. 235-236)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 1028kb
Iskapanja i arheološki nalazi na terenu Osijeka i njegove okolice od listopada 1954. do kraja listopada 1956. god. (str. 236-240)

Danica Pinterović
Stručni rad

hrvatski pdf 3754kb
Zamjena publikacija (str. 241-247)

Marija Malbaša
Ostalo

hrvatski pdf 3652kb

Posjeta: 0 *